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Jennifer Lopez, apariție într-un costum de baie alb! Fotografia publicată de artistă și mesajul care o însoțește

Jennifer Lopez este apreciată atât datorită carierei sale artistice, cât și pentru felul în care arată la vârsta de 57 de ani. Cântăreața are un stil de viață activ și o alimentație sănătoasă, iar exigențele ei dau rezultate.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 23:06 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 23:14
Jennifer Lopez are o siluetă de invidiat. | Hepta
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Jennifer Lopez este una dintre cele mai de succes artiste din lume și de mai multe decenii strălucește în lumina reflectoarelor. Cântăreața are 57 de ani și, dincolo de carieră, este preocupată de felul în care arată.

De la sport, la alimentație și reguli stricte, Jennifer Lopez are un program bine stabilit care o ajută să se mențină în formă și să aibă o siluetă perfectă, care se vede inclusiv prin ținutele provocatoare în care urcă pe scenă.

Cum se menține în formă Jennifer Lopez

Jennifer Lopez este cunoscută pentru stilul de viață strict pe care îl are și pentru sacrificiile pe care le face pentru a arăta bine. Într-un interviu pentru Vogue, cântăreața spunea că dansul face parte din rutina ei, iar acesta o ajută să își mențină mușchii tonifiați.

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Mai mult, într-un alt interviu pentru Extra, cântăreața a precizat că secretul unei vieți sănătoase este echilibrul dintre alimentația sănătoasă și exercițiile fizice. Jennifer Lopez consideră că secretul succesului este consecvența, astfel încât să apară și rezultatele.

Ce mănâncă Jennifer Lopez

Dincolo de sport, alimentația este foarte importantă pentru o siluetă perfectă, iar Jennifer Lopez știe acest lucru. Cântăreața are o dietă bogată în proteine, dar o listă de alimente pe care evită să le mănânce.

Conform healthline.com, artista consumă alimente bogate în proteină, cum ar fi ouă, carnea albă de curcan, pieptul de pui, carnea de porc și carnea de vită provenită de la vite hrănite cu iarbă. Din dieta ei mai fac parte peștele și legumele.

Jennifer Lopez nu mănâncă alimente procesate, legume și fructe cu un conținut mare de zahăr, dar și alimente care conțin gluten. Artista obișnuiește să consume alimente fără zahăr, dar cu gust dulce, când are poftă de deserturi.

Jennifer Lopez

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