Tradiții neobișnuite de Revelion din întreaga lume. În ce țară se aruncă mobilă pe geam

Există mai multe tradiții neobișnuite de Revelion în întreaga lume și unele dintre ele au fost adoptate și în România.

Fiecare țară are propriile tradiții atunci când vine vorba de trecerea ditre ani, dar unele dintre ele sunt considerate mai ieșite din comun decât altele.

Multe dintre aceste tradiții au o istorie și o origine neobișnuite, dar s-au păstrat până în ziua de azi, scrie Travel.

Unele dintre aceste tradiții au ajuns și în România și au devenit rapid adoptate.

Printre acestea se numără cei 12 struguri consumați la 12 noaptea și obiceiul de a mânca pește în noaptea dintre ani.

Articolul continuă după reclamă

Tradiții neobișnuite de Revelion din întreaga lume

Printre numeroasele tradiții neobișnuite de Revelion din lume se numără și consumul de struguri. În Spania, una dintre tradițiile de Anul Nou e să mănânci 12 boabe de struguri, câte una pentru fiecare bătaie a ceasului până la miezul nopții. Se crede că obiceiul aduce prosperitate în anul nou.

Dacă reușești să le termini la timp, vei avea noroc tot anul care vine. Aroma strugurilor prezice și ea cum va fi anul. Tradiția celor las doce uvas de la suerte (cele 12 boabe de struguri norocoși) se spune că a apărut în 1909, când o regiune din Spania a avut o recoltă extraordinar de bună de struguri.

În Danemarca, preferă să spargă vase de Revelion. Tradiția constă în spargerea de farfurii și obiecte de ceramică de ușile vecinilor pentru a le aduce noroc în anul următor.

Citește și: Cât costă să petreci Revelionul 2026 cu cei mai în vogă artiști din România. Sumele nu sunt deloc mici

De-a lungul anului, farfuriile nefolosite sunt păstrate, iar în 31 decembrie sunt aruncate în fața ușilor prietenilor și familiei. Se crede că, cu cât grămada de cioburi e mai mare, cu atât ai mai mulți prieteni și mai mult noroc în anul ce vine. Danezii au și o masă tradițională de Revelion: cod fiert cu muștar, urmat de gogoși de marțipan numite kransekage.

În Ecuador, oamenii construiesc efigii asemănătoare unor sperietori (numite ano viejo) reprezentând politicieni, vedete sau alte figuri cunoscute. Ca un act simbolic de purificare, aceste efigii sunt arse la miezul nopții de Anul Nou. Se spune că această tradiție ecuadoriană alungă ghinionul acumulat în anul precedent.

În alte țări latino-americane precum Mexic, Bolivia și Brazilia, norocul din anul următor e determinat de culoarea lenjeriei intime. Tradiția spune că roșul aduce dragoste, iar galbenul aduce bogăție. Dacă îți dorești pace și armonie, se crede că albul e alegerea potrivită. Practic, culorile sunt alese în funcție de ceea ce își dorește persoana de la anul ce vine.

În Italia, există o tradiție de a arunca mobilă pe fereastră de Revelion

Femeile singure din Irlanda pun uneori vâsc sub pernă. Apoi îl ard în foc a doua zi, în speranța atragerii iubirii în anul următor. O altă tradiție constă în a lovi pereții și ușile cu pâine pentru a alunga ghinionul și spiritele rele.

Anul Nou japonez, Oshogatsu, e întâmpinat la miezul nopții cu 108 bătăi de clopot în templele budiste din toată Japonia, pentru a alunga cele 108 pasiuni și dorințe negative pe care se crede că le au oamenii.

Citește și: Cum a apărut tradiția globurilor de Crăciun. Primele ornamente arătau foarte diferit

Japonezii cred că aceste bătăi de clopot îi purifică de păcatele anului precedent. Tradiția spune să lovești clopotul de 107 ori în ultima zi a anului, iar a 108-a oară chiar în Noul An.

În anumite zone ale Italiei, precum Napoli, oamenii vor să scape simbolic de tot ce e vechi. În noaptea de Anul Nou e tradițional să arunci de la balcon mobila veche și nedorită, ca simbol al unui nou început. Totuși, pentru a evita accidentările, majoritatea localnicilor se limitează la obiecte mici și moi. Această tradiție este întâlnită și în Johannesburg, Africa de Sud.