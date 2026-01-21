O tulburare metabolică „ascunsă” a fost dezvăluită de experți. De ce nu apare pe cântar

Experții au dezvăluit o tulburare metabolică „ascunsă”, care nu apare pe cântar, dar care poate avea un efect semnificativ.

Un detaliu care ține de sănătatea metabolică, ce nu se reflectă în greutate, ar putea ajuta la estimările privind riscul de boală, susțin experții.

Potrivit unui nou studiu, realizat de experți din cadrul Universității din Gothenburg, Suedia, un BMI metabolic mai mare (cunoscut drept MetBMI) e asociat cu un risc mai mare de apariție a diabetului de tip 2, printre altele, scrie Science Alert.

Recent, indexul masei corporale (BMI) a fost reevaluat, pentru că nu poate oferi foarte multe informații despre sănătate în condiții care nu sunt extreme.

Acest index nu include detalii despre unde se depune țesutul adipos sau cât de eficient e metabolismul.

O tulburare metabolică „ascunsă” a fost dezvăluită de experți

Echipa de cercetare susține că MetBMI ar putea oferi o metodă mai precisă decât indexul obișnuit. Analiza lor a dezvăluit o semnătură moleculară a disfuncției metabolice, reflectată în metaboliții produși de microbii intestinali în timpul digestiei alimentelor.

„MetBMI-ul nostru descoperă o tulburare metabolică ascunsă care nu e întotdeauna vizibilă pe cântar,” a declarat Rima Chakaroun, endocrinolog de la Universitatea din Gothenburg. „2 persoane cu același BMI pot avea profiluri de risc complet diferite, în funcție de modul în care funcționează metabolismul și țesutul adipos.”

Cercetătorii au folosit date și probe de sânge de la 1.408 persoane pentru a construi un algoritm de evaluare a MetBMI. S-au concentrat pe metaboliții din sânge care indică eficiența proceselor biologice.

„Metaboliții circulanți, influențați de genetica gazdei, dietă și microbiomul intestinal, oferă o evaluare la nivel de sistem a sănătății metabolice, dincolo de excesul de greutate,” explică cercetătorii în articolul lor.

Algoritmul MetBMI a fost apoi testat pe un grup separat de 466 de persoane. În aceste teste, s-a dovedit a fi un predictor bun al cantității și distribuției greutății și grăsimii corporale. Mai mult, a fost un predictor mult mai bun decât BMI-ul standard pentru persoanele cu diabet, ficat gras și alte boli metabolice.

Ce detalii poate oferi MetBMI despre corpul uman

Persoanele cu un MetBMI mai mare decât cel așteptat pentru greutatea lor corporală aveau de 2.6 ori mai multe șanse să aibă diabet de tip 2 și până la 5 ori mai multe șanse de sindrom metabolic. Aceasta e o afecțiune adesea considerată precursor al diabetului.

Studiul a scos la iveală o legătură puternică între MetBMI și microbiomul intestinal. Scorurile mai mari de MetBMI au fost asociate cu o comunitate bacteriană mai puțin diversă și cu mai puțini microbi capabili să descompună fibrele alimentare.

„Metaboliții care contribuie cel mai mult la predicția MetBMI sunt, de fapt, gestionați sau produși de microbiota intestinală. Ceea ce transformă sistemul într-un fel de „control metabolic”,” a declarat Fredrik Backhed, cercetător de la Universitatea din Gothenburg.

Acest lucru sugerează că factorii care influențează bacteriile intestinale, precum dieta și exercițiile fizice, ar putea îmbunătăți și indicatorii metabolici de sănătate care nu sunt dezvăluiți prin măsurarea greutății corporale.

Într-o analiză suplimentară, care a implicat 75 de pacienți supuși unei intervenții chirurgicale bariatrice, cei cu scoruri MetBMI mai mari au pierdut mai puțină greutate după procedură. E un alt indiciu că sănătatea metabolică e un factor important în gestionarea greutății.

Deși MetBMI va necesita validări suplimentare înainte de a fi folosit în clinici, aceste rezultate preliminare sugerează că ar putea oferi, în final, un predictor mai precis și mai fiabil al riscului de boli asociate obezității, dincolo de simpla măsurare a greutății.

„BMI-ul tradițional ratează adesea persoanele care au greutate normală, dar risc metabolic ridicat,” spune Backhed. „MetBMI poate contribui la o evaluare mai corectă și mai precisă a riscului de boală și, astfel, poate deschide calea pentru prevenție și tratament mai personalizate.”