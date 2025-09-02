Antena Căutare
Beneficiile științifice ale meselor în familie pentru dezvoltarea copiilor

Află care sunt beneficiile științifice ale meselor în familie. Studiile arată că mesele împreună ajută la adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, reduc riscul de obezitate, susțin sănătatea mentală, îmbunătățesc stima de sine și dezvoltă abilitățile de comunicare ale copiilor.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Marti, 02 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 18:01
Familie ia masa împreună. Beneficiile științifice ale meselor în familie | Shutterstock

Mesele petrecute împreună în familie aduc beneficii mult mai profunde decât simpla socializare. Cercetările arată că aceste momente întăresc sănătatea fizică și emoțională a copiilor și adolescenților, sprijină dezvoltarea încrederii în sine și ajută la prevenirea unor probleme precum obezitatea sau tulburările de alimentație.

Într-o lume agitată și cu program încărcat, mesele în familie pot părea un lux, dar studiile științifice arată că ele sunt esențiale pentru sănătatea și dezvoltarea copiilor. Nu este nevoie ca familia să fie perfectă sau mereu fericită pentru ca beneficiile să apară. Mesele împreună contribuie la adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase, la prevenirea problemelor de greutate, la susținerea sănătății mentale și la dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare ale copiilor.

Beneficiile științifice ale meselor în familie

Cei de la parents.com au arătat într-un articol care sunt beneficiile demonstrate științific pe care le au mesele în familie asupra copiilor, dar și asupra părinților

Articolul continuă după reclamă

Mesele împreună sprijină obiceiurile alimentare sănătoase

Un studiu publicat în 2018 în JAMA Network Open a arătat că adolescenții care mâncau frecvent alături de familie consumau mai multe fructe și legume și mai puține alimente procesate sau băuturi zaharoase. Această tendință apare indiferent de cât de funcțională este familia. Studiul confirmă că simpla prezență a părinților la masă poate încuraja obiceiuri alimentare mai sănătoase, care se mențin și pe termen lung.

Mesele regulate pot proteja sănătatea mentală

O revizuire din 2015 realizată de cercetători canadieni a arătat că participarea frecventă la mesele în familie poate preveni apariția tulburărilor de alimentație, a consumului de alcool și substanțe, comportamentele violente, depresia și gândurile suicidare în rândul adolescenților. Fetele tinere par să beneficieze în mod special de aceste efecte protectoare. În plus, un sondaj din 2022 realizat de American Heart Association a indicat că 91% dintre părinți au raportat un nivel mai scăzut de stres în familiile care mănâncă împreună regulat.

CITEȘTE ȘI: Cum să crești un copil inteligent emoțional: sfaturi pentru părinți

Mesele în familie reduc riscul obezității în viața adultă

Un studiu publicat în Journal of Pediatrics a demonstrat că frecvența meselor familiale în adolescență este corelată cu un risc mai scăzut de obezitate sau probleme de greutate la zece ani după adolescență, în special în rândul adolescenților de culoare. Studiul recomandă ca familiile să încerce să mănânce împreună măcar o dată sau de două ori pe săptămână pentru a preveni problemele de greutate.

O altă cercetare publicată în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics a arătat că riscul mai scăzut de obezitate la adulți apare mai ales atunci când mesele în familie sunt gătite acasă. Aceasta sugerează că nu doar prezența la masă contează, ci și calitatea alimentelor și implicarea părinților în prepararea lor.

Mesele împreună cresc stima de sine a copiilor

Experții de la Stanford Medicine Children's Health afirmă că siguranța oferită de mesele regulate în familie poate spori încrederea copiilor în propriile forțe. Participarea la discuții despre ziua lor, ascultarea activă și implicarea copiilor în pregătirea mesei sau curățenie transmit mesajul că părinții le respectă și le apreciază opiniile. Acest lucru contribuie la formarea unei stime de sine sănătoase și la dezvoltarea încrederii în relațiile interpersonale.

Mesele împreună îmbunătățesc abilitățile de comunicare

Un studiu canadian care a urmărit copii de la naștere până la vârsta de 10 ani a demonstrat că experiențele pozitive la mesele în familie la vârsta de șase ani au fost asociate cu o comunicare mai eficientă la vârsta de 10 ani. Discuțiile despre evenimentele curente, despre sentimente și idei ajută copiii să învețe să își exprime gândurile clar, să asculte activ și să dezvolte relații sociale sănătoase.

Mesele regulate pot ajuta copiii să facă față intimidării

Conform unui studiu publicat în JAMA Pediatrics, adolescenții care mâncau împreună cu familia de patru sau mai multe ori pe săptămână au raportat mai puține probleme legate de intimidarea online sau bullying. Contactul regulat cu părinții facilitează ghidajul și comunicarea deschisă, permițând adolescenților să discute despre probleme și să primească sprijin emoțional imediat.

CITEȘTE ȘI: 10 fraze dăunătoare pe care părinții nu ar trebui să le spună copiilor lor​

Mesele pot ajuta terapia familială

Pentru familiile care fac terapie, mesele regulate pot oferi terapeuților informații valoroase despre dinamica familială. În timpul cinei, membrii familiei pot exersa comunicarea, pot experimenta roluri noi și pot aplica lecțiile învățate în terapie. Astfel, mesele devin un spațiu practic pentru consolidarea relațiilor și aplicarea strategiilor de îmbunătățire a dinamicii familiale.

