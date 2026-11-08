Poți opri pe banda de urgență a autostrăzii dacă ai o problemă cu mașina? Ce permite legea și când riști amendă

Te-ai întrebat în ce condiții poți opri pe banda de urgență a autostrăzii dacă ai o problemă cu mașina? Mulți șoferi fac o greșeală care le poate aduce o amendă considerabilă.

Banda de urgență de pe autostradă poate fi folosită doar în anumite situații | Shutterstock

Banda de urgență a autostrăzii nu e o invenție nouă, cu o istorie de aproape 100 de ani. În prima jumătate a secolului trecut, ea a fost introdusă în țări precum în Germania și Marea Britanie, ca parte din proiectarea autostrăzilor, scrie BBC News.

De atunci, regulile pentru această bandă s-au schimbat și există chiar diferențe notabile, în funcție de țară.

Mulți șoferi folosesc această bandă în moduri nejustificate, ceea le poate duce la o amendă considerabilă, scrie Promotor.

Există, însă, situații în care aceasta poate fi folosită în mod legal, fără să riști amendă sau chiar suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.

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Poți opri pe banda de urgență a autostrăzii dacă ai o problemă cu mașina?

Banda de urgență, potrivit Codului Rutier, e „subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă”, scrie pe site-ul DRPCIV.

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Aceasta a fost introdusă tocmai pentru situațiile de urgență, dar mulți șoferi o folosesc sau staționează pe ea pentru motive care nu sunt justificate în Codul Rutier, precum verificarea GPS-ului sau o metodă de a evita traficul.

În lege scrie clar că această bandă e destinată staționării mașinii „în cazuri justificate”, dar puțini șoferi știu care sunt acestea.

Potrivit Libertatea, în categoria acestor cazuri justificate pentru utilizarea benzii de urgență se numără defecțiuni tehnice grave la nivelul mașinii, accidente rutiere sau urgențe medicale.

Pe pagina Facebook a Poliției Române a fost publicat un mesaj legat de oprirea nejustificată pe autostradă și ce să facă șoferii dacă au probleme.

„Siguranța pe drum începe cu tine! Condu preventiv!” scrie în mesaj. „Dacă aveți probleme tehnice sau vi se aprinde un martor la bordul mașinii: NU opriți pe banda de rulare! Reduceți viteza și încercați să ajungeți în siguranță pe banda de urgență sau la cea mai apropiată ieșire. Dacă mașina se oprește, semnalizați pericolul și evacuați vehiculul cât mai rapid. O decizie neinspirată poate pune în pericol vieți. Alege să fii un șofer responsabil, nu un pericol pe șosea!”

Legea nu include o listă exhaustivă pentru absolut toate situațiile în care utilizarea benzii de urgență e permisă. Însă lista incluse defecțiuni tehnice care nu permit continuarea drumului în siguranță. În astfel de situații, contează riscul pe care l-ar presupune continuarea deplasării.

Ce amenzi riști dacă oprești pe banda de urgență nejustificat

Cei care opresc pe banda de urgență nejustificat riscă amenzi și puncte de penalizare. Oprirea nejustificată pe banda de urgență a autostrăzii e o contravenție și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 865 și 1.081 RON. La aceasta se adaugă și 3 puncte de penalizare.

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Dacă mașina stă pe loc pe banda de urgență mai mult de 5 minute, atunci e considerată staționare, care poate duce la aceeași amendă.

Șoferii care se deplasează pe banda de urgență în mod nejustificat, așa cum fac unii pentru a evita traficul, risca chiar și suspendarea permisului timp de 90 de zile, plus o amendă între 1.946 și 4.325 RON.