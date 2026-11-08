Antena Căutare
Home News Inedit Poți opri pe banda de urgență a autostrăzii dacă ai o problemă cu mașina? Ce permite legea și când riști amendă

Poți opri pe banda de urgență a autostrăzii dacă ai o problemă cu mașina? Ce permite legea și când riști amendă

Te-ai întrebat în ce condiții poți opri pe banda de urgență a autostrăzii dacă ai o problemă cu mașina? Mulți șoferi fac o greșeală care le poate aduce o amendă considerabilă.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 15:30 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 16:57
Banda de urgență de pe autostradă poate fi folosită doar în anumite situații | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Banda de urgență a autostrăzii nu e o invenție nouă, cu o istorie de aproape 100 de ani. În prima jumătate a secolului trecut, ea a fost introdusă în țări precum în Germania și Marea Britanie, ca parte din proiectarea autostrăzilor, scrie BBC News.

De atunci, regulile pentru această bandă s-au schimbat și există chiar diferențe notabile, în funcție de țară.

Mulți șoferi folosesc această bandă în moduri nejustificate, ceea le poate duce la o amendă considerabilă, scrie Promotor.

Există, însă, situații în care aceasta poate fi folosită în mod legal, fără să riști amendă sau chiar suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile.

Articolul continuă după reclamă

Poți opri pe banda de urgență a autostrăzii dacă ai o problemă cu mașina?

Banda de urgență, potrivit Codului Rutier, e „subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă”, scrie pe site-ul DRPCIV.

Citește și: Ce a descoperit un șofer de Jeep sub covorașul mașinii, după o ploaie. Imaginile care au atras atenția pe internet | VIDEO

Aceasta a fost introdusă tocmai pentru situațiile de urgență, dar mulți șoferi o folosesc sau staționează pe ea pentru motive care nu sunt justificate în Codul Rutier, precum verificarea GPS-ului sau o metodă de a evita traficul.

În lege scrie clar că această bandă e destinată staționării mașinii „în cazuri justificate”, dar puțini șoferi știu care sunt acestea.

Potrivit Libertatea, în categoria acestor cazuri justificate pentru utilizarea benzii de urgență se numără defecțiuni tehnice grave la nivelul mașinii, accidente rutiere sau urgențe medicale.

Pe pagina Facebook a Poliției Române a fost publicat un mesaj legat de oprirea nejustificată pe autostradă și ce să facă șoferii dacă au probleme.

„Siguranța pe drum începe cu tine! Condu preventiv!” scrie în mesaj. „Dacă aveți probleme tehnice sau vi se aprinde un martor la bordul mașinii: NU opriți pe banda de rulare! Reduceți viteza și încercați să ajungeți în siguranță pe banda de urgență sau la cea mai apropiată ieșire. Dacă mașina se oprește, semnalizați pericolul și evacuați vehiculul cât mai rapid. O decizie neinspirată poate pune în pericol vieți. Alege să fii un șofer responsabil, nu un pericol pe șosea!”

Legea nu include o listă exhaustivă pentru absolut toate situațiile în care utilizarea benzii de urgență e permisă. Însă lista incluse defecțiuni tehnice care nu permit continuarea drumului în siguranță. În astfel de situații, contează riscul pe care l-ar presupune continuarea deplasării.

Ce amenzi riști dacă oprești pe banda de urgență nejustificat

Cei care opresc pe banda de urgență nejustificat riscă amenzi și puncte de penalizare. Oprirea nejustificată pe banda de urgență a autostrăzii e o contravenție și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 865 și 1.081 RON. La aceasta se adaugă și 3 puncte de penalizare.

Citește și: Hackerii îți pot accesa mașina prin aplicațiile conectate la ea. Riscul despre care mulți șoferi nu știu

Dacă mașina stă pe loc pe banda de urgență mai mult de 5 minute, atunci e considerată staționare, care poate duce la aceeași amendă.

Șoferii care se deplasează pe banda de urgență în mod nejustificat, așa cum fac unii pentru a evita traficul, risca chiar și suspendarea permisului timp de 90 de zile, plus o amendă între 1.946 și 4.325 RON.

Unde se ascund buburuzele iarna. Locul din casă în care își caută adăpost când temperaturile scad...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Cât ar putea costa porcul de Crăciun, după ce preţul cărnii la poarta fermei a scăzut cu 21% faţă de 2025 Cât ar putea costa porcul de Crăciun, după ce preţul cărnii la poarta fermei a scăzut cu 21% faţă de 2025
Observatornews.ro Rusia consideră împărţirea zonelor de influenţă cu SUA şi China mai importantă decât pacea în Ucraina Rusia consideră împărţirea zonelor de influenţă cu SUA şi China mai importantă decât pacea în Ucraina
Antena 3 Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei
AS.ro Fostul arbitru şi-a ucis iubita în toaleta restaurantului, iar acum şi-a aflat pedeapsa. „Ne pare rău pentru fata nevinovată” Fostul arbitru şi-a ucis iubita în toaleta restaurantului, iar acum şi-a aflat pedeapsa. &#8222;Ne pare rău pentru fata nevinovată&#8221;
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Un român a testat 30 de trasee din țară și le-a ales pe cele mai spectaculoase 10. Locuri de poveste, cu dificultate ușoară
Un român a testat 30 de trasee din țară și le-a ales pe cele mai spectaculoase 10. Locuri de poveste, cu...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce legătură există între ceasul biologic și sănătatea mintală. Obiceiurile zilnice care îți pot afecta starea de spirit
Ce legătură există între ceasul biologic și sănătatea mintală. Obiceiurile zilnice care îți pot afecta...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x