Premieră mondială pentru tratarea cancerului pancreatic. Ce metodă ar putea salva milioane de vieți

Premieră mondială pentru tratarea cancerului pancreatic a fost anunțată recent, un succes care ar putea salva milioane de vieți pe viitor.

Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 18:48 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 18:52
Cancerul pancreatic are o rată a mortalității foarte ridicată | Shutterstock

Experții au descoperit că o terapie compusă din 3 medicamente diferite poate trata cancerul pancreatic. Până acum, au fost realizate doar teste pe animale, dar experții sunt optimiști că metoda poate avea succes și în cazul oamenilor.

Cancerul pancreatic are una dintre cele mai mici rate de supraviețuire din această categorie de boli, scrie Live Science.

E considerat unul dintre cele mai fatale tipuri de cancer, cu o rata de supraviețuire de 13% pe o durată de 5 ani. Ca urmare, 87% dintre cei care au acest cancer mor în aproximativ 5 ani de când sunt diagnosticați.

Această rată scade la 1% pentru cei care sunt diagnosticați în ultimele etape ale bolii. Așa că un tratament de succes ar putea salva milioane de vieți.

Premieră mondială pentru tratarea cancerului pancreatic

Cercetătorii au testat o nouă terapie combinată care blochează simultan 3 căi de creștere ale cancerului și care arată rezultate promițătoare la șoareci.

„Aceste studii deschid o cale către proiectarea unor noi terapii combinate care pot îmbunătăți supraviețuirea pacienților cu adenocarcinom pancreatic, cea mai frecventă formă de cancer pancreatic,” au declarat autorii studiului într-un comunicat. „Aceste rezultate indică direcția pentru dezvoltarea unor noi studii clinice.”

Cancerul pancreatic în stadiu incipient crește în mod silențios în abdomen, fără simptome evidente. Până în momentul în care boala e depistată, aceasta s-a răspândit adesea deja către alte organe, ceea ce face dificilă îndepărtarea sa chirurgicală.

Tratamentele standard, precum chimioterapia, atacă toate celulele care se divid rapid în organism. Provoacă adesea multe daune colaterale în procesul de control al creșterii tumorii. Și chiar și atunci, tumorile găsesc de obicei modalități alternative de a se multiplica și de a deveni rezistente la tratament.

Noua terapie nu doar că a împiedicat revenirea cancerului la rozătoare, dar s-a dovedit și nontoxică per ansamblu pentru șoareci, fără a produce efecte secundare notabile.

Aproape toate cancerele pancreatice sunt asociate cu o mutație a unei gene numite KRAS, care în mod normal controlează diviziunea și creșterea celulară. Însă atunci când gena suferă mutații, rămâne „blocată” în poziția „pornit”, ceea ce duce la o rată anormală de diviziune celulară și la cancer.

Înaintea cercetării actuale, autoarea principală a studiului, Carmen Guerra, biolog specializat în cancer la Grupul de Oncologie Experimentală al Centrului Național Spaniol de Cercetare în Cancer (CNIO), a dezvoltat modele pentru a investiga modul în care mutațiile KRAS și alte căi conexe ajută tumorile pancreatice să supraviețuiască.

Deși blocarea anumitor căi legate de KRAS poate opri creșterea tumorilor mici, tumorile mai mari se adaptează adesea și „deschid o altă ușă” pentru supraviețuire, a declarat ea.

În cea mai recentă lucrare, Guerra și echipa sa au analizat aceste tumori rezistente și au descoperit că o proteină numită STAT3 devenea foarte activă atunci când alte rute de creștere erau blocate. Acest lucru a sugerat că ar putea acționa ca o cale de rezervă de urgență pentru creșterea tumorii.

Echipa de cercetare a dezvoltat un tratament cu 3 medicamente

Echipa a încercat să blocheze genetic această cale în celulele tumorale de șoarece, împreună cu alți factori care stimulează creșterea tumorii. Au observat că tumorile au regresat. Ceea ce a confirmat că STAT3 era într-adevăr un mecanism-cheie de „rezistență”, a spus Guerra.

Cercetătorii au confirmat că închiderea genetică a 3 căi, KRAS, o cale asociată cu KRAS și STAT3, putea elimina tumorile. Așa că au început să testeze o versiune bazată pe medicamente a acestei strategii.

Această abordare în 3 direcții include 2 medicamente existente, afatinib, care e aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) în SUA pentru anumite tipuri de cancer pulmonar, și daraxonrasib, care e în prezent testat în studii clinice. Al 3-lea medicament e un compus mai nou, conceput pentru a dezactiva STAT3.

Echipa a evaluat această terapie cu 3 medicamente în 3 tipuri de modele de șoareci. În toate cele 3 modele, tratamentul combinat a eliminat complet tumorile.

„Nici măcar nu mai puteai vedea unde a fost tumora,” a declarat Guerra. „Pancreasul era complet sănătos.”

