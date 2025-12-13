Antena Căutare
Home News Extern Regele Charles, anunț despre tratamentul său împotriva cancerului: „Această etapă importantă este o binecuvântare” 

Regele Charles, anunț despre tratamentul său împotriva cancerului: „Această etapă importantă este o binecuvântare” 

Regele Charles al III-lea a anunțat că medicii îi vor putea reduce tratamentul pentru cancer începând cu anul 2026. Suveranul a fost diagnosticat cu o formă nespecificată de cancer în februarie 2024.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Decembrie 2025, 10:40 | Actualizat Sambata, 13 Decembrie 2025, 10:42
Galerie
Regele Charles anunţă că medicii îi vor reduce anul viitor tratamentul împotriva cancerului | hepta

Regele Charles a dat „vești bune” despre boala său, afirmând că „diagnosticul precoce” și „intervenția eficientă” înseamnă că tratamentul său poate fi redus în noul an, potrivit BBC.

Într-un mesaj video înregistrat difuzat pe Channel 4 pentru campania Stand Up To Cancer, regele a declarat: „Această etapă importantă este atât o binecuvântare personală, cât și o mărturie a progreselor remarcabile care au fost făcute în tratamentul cancerului”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Regele Charles anunţă că medicii îi vor reduce anul viitor tratamentul împotriva cancerului

Faptul că răspunde bine la tratament este cea mai importantă veste privind starea de sănătate a regelui de când a dezvăluit diagnosticul în februarie 2024.

Tipul de cancer nu a fost specificat, iar tratamentul și monitorizarea vor continua. Potrivit unui purtător de cuvânt al Palatului Buckingham, recuperarea regelui merge foarte bine, atât de bine încât medicii vor trece acum tratamentul său „într-o fază de precauție”.

Citește și: Regele Charles, declarație rară despre recuperarea după cancer. Ce le-a spus altor pacienți: „Nu sunt chiar atât de rău”

Frecvența tratamentului va fi redusă semnificativ, dar regele, în vârstă de 77 de ani, nu este descris ca fiind în remisie sau vindecat.

„Astăzi pot să vă împărtășesc vestea bună că, datorită diagnosticării precoce, intervenției eficiente și respectării recomandărilor medicilor, programul meu de tratament împotriva cancerului poate fi redus în noul an”, a spus regele în discursul său.

Mesajul video, înregistrat la Clarence House în urmă cu două săptămâni, a fost difuzat vineri seara în cadrul emisiunii Stand Up To Cancer de pe Channel 4, într-un proiect de strângere de fonduri organizat împreună cu Cancer Research UK.

Campania încurajează mai multe persoane să se testeze pentru cancer și să profite de programele naționale de screening, iar mesajul regelui a subliniat importanța controalelor pentru depistarea cancerului într-un stadiu incipient.

„Știu din propria experiență că diagnosticul de cancer poate fi copleșitor. Totuși, știu și că depistarea precoce este cheia care poate transforma parcursul tratamentului, oferind timp prețios echipelor medicale”, a declarat regele.

Depistarea precoce poate salva vieți, a spus regele: „Viața ta sau a unei persoane dragi poate depinde de asta”.

Regele a vorbit, de asemenea, despre cât l-a impresionat comunitatea de îngrijir care înconjoară fiecare pacient cu cancer: specialiștii, asistenții medicali, cercetătorii și voluntarii care lucrează „neobosit pentru a salva și îmbunătăți vieți”.

Până acum, regele a vorbit puțin în public despre boala sa.

Regele Charles
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată

Înapoi la Homepage
AS.ro Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare Dumitru Dragomir a anunţat care e românul care a dat o lovitură colosală. Suma e ameţitoare
Observatornews.ro Mii de români cer în stradă o justiţie curată, în timp ce sute de magistraţii confirmă problemele din sistem Mii de români cer în stradă o justiţie curată, în timp ce sute de magistraţii confirmă problemele din sistem
Antena 3 Șeful Microsoft spune care este calitatea principală la locul de muncă: „Degeaba ai IQ, dacă nu ai EQ” Șeful Microsoft spune care este calitatea principală la locul de muncă: „Degeaba ai IQ, dacă nu ai EQ”
SpyNews Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rezultatele RMN-ului făcut de Donald Trump, făcute publice de Casa Albă! Care este starea președintelui american
Rezultatele RMN-ului făcut de Donald Trump, făcute publice de Casa Albă! Care este starea președintelui american
Ce ar trebui să faci întotdeauna înainte de a consuma sau a găti fasole la conservă. Ce arată nutriționiștii
Ce ar trebui să faci întotdeauna înainte de a consuma sau a găti fasole la conservă. Ce arată nutriționiștii Catine.ro
Donald Trump a fost scos din sărite de întrebările unei jurnaliste. Ce a putut să-i spună: „Liniște...”
Donald Trump a fost scos din sărite de întrebările unei jurnaliste. Ce a putut să-i spună: „Liniște...”
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent vedeta
Dilan Çiçek Deniz despre echilibrul între film, televiziune, teatru și pasul ei spre regie. Ce a declarat recent... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Asasinatul cu bombă de la Arad. Ce a declarat în instanță nepoata lui Ioan Crișan: trebuia să fie cu bunicul în mașină
Asasinatul cu bombă de la Arad. Ce a declarat în instanță nepoata lui Ioan Crișan: trebuia să fie cu bunicul... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță. Ce detaliu a ieșit acum la iveală despre cei doi:
Daniela Nane și Octavian Ene s-au despărțit! Tenorul a făcut PRIMELE declarații despre separarea de actriță.... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului
Sfârșit teribil pentru o regină a frumuseții. Descoperirile șocante făcute în casa ei și arestarea soțului Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 14 decembrie 2025. Peștii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 decembrie 2025. Peștii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova”
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova” Jurnalul
Lia Savonea, reacție furioasă după proteste: A desființat toate completele secției penale. Judecătorii vor fi înlocuiți
Lia Savonea, reacție furioasă după proteste: A desființat toate completele secției penale. Judecătorii vor fi... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză
O bacterie periculoasă a fost descoperită în probele de apă de la Spitalul Sf. Maria din Iaşi. Celulă de criză Observator
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Modele de comunicare în familie
Modele de comunicare în familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x