Regele Charles, anunț despre tratamentul său împotriva cancerului: „Această etapă importantă este o binecuvântare” 

Regele Charles al III-lea a anunțat că medicii îi vor putea reduce tratamentul pentru cancer începând cu anul 2026. Suveranul a fost diagnosticat cu o formă nespecificată de cancer în februarie 2024.

Regele Charles a dat „vești bune” despre boala său, afirmând că „diagnosticul precoce” și „intervenția eficientă” înseamnă că tratamentul său poate fi redus în noul an, potrivit BBC.

Într-un mesaj video înregistrat difuzat pe Channel 4 pentru campania Stand Up To Cancer, regele a declarat: „Această etapă importantă este atât o binecuvântare personală, cât și o mărturie a progreselor remarcabile care au fost făcute în tratamentul cancerului”.

Faptul că răspunde bine la tratament este cea mai importantă veste privind starea de sănătate a regelui de când a dezvăluit diagnosticul în februarie 2024.

Tipul de cancer nu a fost specificat, iar tratamentul și monitorizarea vor continua. Potrivit unui purtător de cuvânt al Palatului Buckingham, recuperarea regelui merge foarte bine, atât de bine încât medicii vor trece acum tratamentul său „într-o fază de precauție”.

Frecvența tratamentului va fi redusă semnificativ, dar regele, în vârstă de 77 de ani, nu este descris ca fiind în remisie sau vindecat.

„Astăzi pot să vă împărtășesc vestea bună că, datorită diagnosticării precoce, intervenției eficiente și respectării recomandărilor medicilor, programul meu de tratament împotriva cancerului poate fi redus în noul an”, a spus regele în discursul său.

Mesajul video, înregistrat la Clarence House în urmă cu două săptămâni, a fost difuzat vineri seara în cadrul emisiunii Stand Up To Cancer de pe Channel 4, într-un proiect de strângere de fonduri organizat împreună cu Cancer Research UK.

Campania încurajează mai multe persoane să se testeze pentru cancer și să profite de programele naționale de screening, iar mesajul regelui a subliniat importanța controalelor pentru depistarea cancerului într-un stadiu incipient.

„Știu din propria experiență că diagnosticul de cancer poate fi copleșitor. Totuși, știu și că depistarea precoce este cheia care poate transforma parcursul tratamentului, oferind timp prețios echipelor medicale”, a declarat regele.

Depistarea precoce poate salva vieți, a spus regele: „Viața ta sau a unei persoane dragi poate depinde de asta”.

Regele a vorbit, de asemenea, despre cât l-a impresionat comunitatea de îngrijir care înconjoară fiecare pacient cu cancer: specialiștii, asistenții medicali, cercetătorii și voluntarii care lucrează „neobosit pentru a salva și îmbunătăți vieți”.

Până acum, regele a vorbit puțin în public despre boala sa.

