Prima mașină electrică Ferrari a fost dezvăluită. Cum arată autoturismul creat de designerul iPhone

Prima mașină electrică Ferrari are un design creat de Jony Ive, fostul director al departamentului de design din cadrul Apple în perioada în care a fost lansat iPhone-ul.

Numită Ferrari Luce (lumină în italiană), mașina electrică de lux are un design interior creat de Jony Ive, considerat unul dintre cei mai mari designeri ai secolului datorită implicării sale în crearea Mac și iPhone.

Unele dintre elementele asociate cu stilul lui Ive au ajuns și în noul Ferrari, scrie Daily Mail.

Fanii Ale deja au observat mici detalii legate de forma volanului și ecranului autoturismului.

Aceasta e prima mașină full electrică creată de compania de lux din Italia.

Prima mașină electrică Ferrari a fost dezvăluită

Ive a fost pionierul celebrului design „unibody” al Apple, prin care MacBook-urile au ajuns să fie realizate dintr-o singură bucată de aluminiu.

La fel ca un MacBook sau un iPhone, interiorul Ferrari Luce e sculptat din bucăți de aluminiu anodizat cizelate cu precizie.

Panoul de control al mașinii și cutia de viteze sunt chiar fabricate din același tip de sticlă pe care îl găsești pe un iPhone, un material special rezistent numit Gorilla Glass.

Ferrari susține că a colaborat cu LoveFrom, un colectiv creativ fondat de designerii Jony Ive și Marc Newson, pentru „fiecare dimensiune” a designului mașinii.

Deși Ferrari nu a dezvăluit încă exteriorul primului său vehicul electric, aceste influențe de design sunt clare în prima prezentare a companiei.

Într-o întoarcere la principiul de bază al designului Apple, Ferrari susține că fiecare detaliu a fost gândit având în minte funcționalitatea și experiența utilizatorului.

Bordul care găzduiește vitezometrul și celelalte instrumente e montat pe volan, astfel încât se mișcă împreună cu acesta. Ceea ce ar oferi șoferului o vizibilitate clară.

Afișajele arată analogice, dar sunt de fapt ecrane OLED extrem de subțiri care creează grafice luminoase și foarte clare.

Schimbătorul de viteze, între timp, e acoperit de sticlă transparentă și rezistentă, cu un finisaj semi-mat care previne murdărirea și amprentele.

Cum se aseamănă noul Ferrari cu produsele Apple

Fanii Apple ar putea observa asemănări cu unele dintre cele mai cunoscute designuri din sticlă ale lui Ive, precum G4 Cube și difuzoarele Apple iSub, susțin experții.

În același timp, Ferrari susține că vrea să conteste ideea că vehiculele electrice „trebuie să fie dominate de ecrane tactile mari”, deși Ive e cunoscut pe acest segment.

Un mic ecran, asemănător unui iPad, e montat astfel încât să poată pivota spre șofer sau pasager. Aceasta e singura interfață cu ecran tactil din mașină, potrivit Ferrari.

Acest ecrane dotat și cu un mic ceas digital care amintește de Apple Watch. Chiar și acesta a fost proiectat cu stilul caracteristic al lui Ive pentru ergonomie.

Ecranul tactil e montat pe un mic suport pentru palmă, astfel încât șoferul să își poată sprijini mâna pe afișaj și să atingă comenzile fără să își mute privirea de pe drum.

Ferrari spune că scopul e reducerea „încărcării cognitive” a șoferilor, astfel încât aceștia să petreacă mai puțin timp distrași de setări și comenzi și să fie mai atenți la condus.

Studii recente au arătat că interfețele cu ecrane tactile mari pot distrage la fel de mult atenția ca folosirea telefonului mobil în timpul condusului. Prin îndepărtarea atenției șoferilor de la drum, ecrane precum cele din Tesla Model Y pot duce la coliziuni fatale.

Ferrari, în schimb, susține că micul ecran tactil al lui Luce poate fi folosit „fără efort și intuitiv, fără a privi”.

Până acum, Ferrari nu a oferit alte detalii despre Luce și informații precum motorul, capacitatea bateriei și designul exterior vor fi dezvăluite pe viitor. Potrivit zvonurilor, Ferrari se pregătește de dezvăluirea finală a mașinii în luna mai.