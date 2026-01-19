Dacia lansează un nou model în 2026. Cum arată și ce preț de pornire ar avea

Dacia lansează un nou model de mașină electrică în 2026, parte din proiectul C-Neo, ce ar putea avea denumirea de Dacia Spacer.

Potrivit surselor, noua mașina va împrumuta elemente de design interior de la Bigster, care, la rândul său, e derivat din Duster.

Cunoscută intern drept C-Neo, mașina ar fi fost unul dintre proiectele susținute de Denis Le Vot, fostul CEO Dacia, scrie L’Automobile Magazine.

C-Neo ar putea fi un competitor direct pentru Skoda Octavia, ce s-a vândut în 215.000 unități anul trecut.

Potrivit surselor, noua Dacia Spacer (dacă va fi folosită această denumire) ar ajunge pe piață în a 2-a jumătate a acestui an.

Dacia lansează un nou model în 2026

L’Automobile Magazine sugerează că numele comercial pentru viitoarea mașină va fi Spacer. E unul dintre numele deținute de companie și s-au potrivi vehiculului break.

Mașina ar combina un interior spațios cu un design aerodinamic. Mașina ar avea o lungime similară cu Bigster, de aproximativ 4.60 metri. Vezi imaginile publicate pe X aici.

Space ar avea la bază motorul de 1.2 TCe cu 3 cilindri și micro-hibridizare la 48V, cu 140 CP în versiunea cu tracțiune față, compatibil și cu GPL, sau pe motorul full-hybrid de 1.8 litri, cu 4 cilindri, ce oferă 155 CP și aproximativ 300 Nm.

E posibil ca Spacer să aibă și sistemul de tracțiune integrală al Bigster, care combină propulsia mild-hybrid cu un motor electric de 31 CP pe spate. Această versiune cu tracțiune integrală ar apropia Spacerul și mai mult de break-urile Volvo V70 Cross Country și Audi Allroad din anii 2000.

Cât ar costa Dacia Spacer

Dacia Spacer ar urma să fie prezentată drept o mașină de familie, cu un preț mai accesibil decât Bigster. Dacia Jogger va rămâne cel mai ieftin break din gamă, cu un preț de pornire de 20.700 de euro pentru versiunea de bază.

E posibil ca Dacia Spacer să includă mai multe dotări premium care au fost integrate în Bigster. Printre acestea se numără consolă centrală cu compartiment refrigerat, încărcare inductivă, și jante de 19 inchi. Dar, până acum, nu au fost dezvăluite detalii despre dotările mașinii.

E posibil ca noul break să reutilizeze bordul de la Duster/Bigster. Rămâne de văzut dacă versiunea de bază va renunța la ecranul central sau dacă va prelua cel puțin ecranul tactil de 10.1 inchi al lui Bigster. Conform estimărilor, prețul viitorului Dacia Spacer ar urma să pornească de la 23.900 de euro, cu 1.100 de euro mai puțin decât Dacia Bigster.

David Durand, vicepreședintele departamentului de design, a oferit mai multe informații pentru Auto Express despre viitoarea mașină.

„Încercăm să exprimăm design-u robust mașinii noastre,” a declarat Durand. „Asta înseamnă suprafețe curate și îmbinări frumoase ale unor volume mari, foarte pure și simple.”

„Facem asta de 20 de ani sau chiar mai mult,” a declarat directorul de produs Patrice Levy-Bencheton. „Când creezi mașini esențiale, te asiguri că toate dotările, piesele pe care le proiectezi și așa mai departe sunt cât mai eficiente posibil din punctul de vedere al raportului cost–valoare.”

Reducerea greutății e esențială, deoarece permite folosirea unor motoare mai mici, la fel și a unor frâne mai compacte.

Un alt progres ar putea elimina greutate din scaune, dacă Dacia va reuși să transforme în realitate de producție ideea văzută pe conceptul Hipster, unde anumite secțiuni au fost înlocuite cu plasă elastică.