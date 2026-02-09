Experții cer să ne întoarcem la „mașinile proaste”. Noile funcții smart din autoturisme care ar putea fi fatale

Unii experți cer să ne întoarcem la „mașinile proaste” și susțin că unele dintre noile funcții smart din autoturismele moderne ar putea fi fatale.

Numeroase mașini moderne sunt dotate cu funcții smart, dar unii experți susțin că acestea ar putea fi periculoase.

Unele dintre dotările moderne periculoase ar fi mânerele de pe portieră care trebuie să fie apăsate pentru a ieși în relief, scrie Daily Mail.

Autoritățile din China au interzis recent aceste sisteme, de teamă că acestea pot bloca pasagerii în mașină în urma unui accident.

Până și ecranele cu touch din mașină ar fi periculoase, potrivit celor mai recente studii.

Experții cer să ne întoarcem la „mașinile proaste”

Spre deosebire de butoanele fizice din mașinile vechi, un ecran creează o distragere a atenției, ceea ce ar forța șoferii să se uite la el.

„Ele necesită atenție vizuală și cer durate ale privirii adesea mai lungi decât pragurile sigure,” a declarat prof. Milad Haghani, expert în siguranța auto la Universitatea din Melbourne. „Acea durată lungă a privirii poate fi mortală.”

Mașinile moderne nu sunt singurele vizate de acest noul val care cere întoarcerea la tehnologii mai vechi. Mulți tineri preferă acum și „telefoanele proaste”, pentru a-și proteja sănătatea mintală.

Acum, și experții cer ca mașinile să fie simplificate pentru a ne proteja pe drum. Mânerele de uși ascunse sau rabatabile au apărut pentru prima dată la Tesla Model S în 2012, dar au fost adoptate și de alți producători.

Aceste designuri au un mâner care stă la nivelul caroseriei mașinii și iese în afară doar când e apăsat sau când mașina e deblocată.

Marea diferență față de o ușă de mașină tradițională este că acestea folosesc un buton electronic pentru a deschide mașina din interior, în locul unei pârghii mecanice. Totuși, dacă un accident afectează mașina, asta poate însemna că mânerul ușii nu mai poate fi deschis nici din interior, nici din exterior.

Există o îngrijorare serioasă că asta ar putea însemna că pasagerii nu vor putea ieși din mașină în caz de accident.

Interdicția din China vine după 2 accidente mortale cu vehicule electrice Xiaomi, în care se suspectează că penele de curent au împiedicat deschiderea ușilor.

Interdicția Chinei va cere ca toate mașinile noi vândute de la 1 ianuarie 2027 să aibă suficient spațiu pentru ca o mână să poată acționa mecanismul de deschidere mecanic din orice unghi.

Alte țări iau deja în calcul măsuri similare, după ce mai multe accidente tragice au arătat că oamenii nu au putut fi salvați din mașini din cauza problemelor la deblocarea mânerelor ușilor.

Mânerele ușilor Tesla sunt deja investigate în SUA de către autoritățile de siguranță, iar autoritățile din Europa iau în considerare propriile reguli.

O altă caracteristică care ar putea deveni ținta viitoarelor reglementări sunt interfețele touchscreen din interiorul mașinilor. Aceste ecrane erau limitate la modelele electrice de top în trecut, dar sunt acum standard în aproape orice mașină nouă.

„Funcțiile esențiale sunt cele de care șoferii au nevoie des și frecvent în timpul condusului, cum ar fi controlul temperaturii, ștergătoarele, dezaburirea, farurile și altele asemenea,” susține profesorul Haghani. „Șoferii ar trebui să poată accesa aceste funcții prin scurtături tactile rapide, ușor de găsit și ușor de manevrat.”

„Poate fi diferența dintre a observa un pericol și a frâna la timp și un accident,” a continuat expertul.

Un studiu recent a arătat că timpii de reacție ai șoferilor s-au înrăutățit cu peste 50% atunci când au trebuit să folosească o interfață touchscreen.