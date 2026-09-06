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Ora de iarnă 2026. Data la care românii vor da ceasurile înapoi cu o oră. Motivul pentru care schimbarea are loc mai devreme

Ora de iarnă 2026 vine cu o schimbare pe care românii o așteaptă în fiecare toamnă, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, vom câștiga o oră de somn, dar serile vor deveni mai scurte și se va întuneca mai devreme.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 15:44 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 16:09
Ora de iarnă 2026. Data la care românii vor da ceasurile înapoi cu o oră. Motivul pentru care schimbarea are loc mai devreme | Profimediaimages.ro
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România trece din nou la ora de iarnă în această toamnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră și se va reveni la ora standard a Europei de Est, UTC+2.

Trecerea la ora de iarnă are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 spre 25 octombrie 2026. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi și vor indica din nou ora 03:00.

Când se dă ora înapoi în România în 2026

România va trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, în ultima duminică din luna octombrie. Schimbarea se face în același timp în toate regiunile țării.

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În momentul schimbării, ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute. Astfel, atunci când va fi ora 04:00, ceasurile vor indica din nou ora 03:00.

Prin această trecere, România revine de la ora de vară, UTC+3, la ora standard a Europei de Est, UTC+2. Pe scurt, vom avea o oră în plus în noaptea schimbării.

Data este stabilită conform regulilor europene privind trecerea la ora de vară și revenirea la ora standard. România se numără printre țările europene care folosesc Eastern European Time (EET) ca oră standard.

Duminică, 25 octombrie 2026 va avea 25 de ore

Ziua de 25 octombrie 2026 va fi mai lungă cu o oră. Odată cu trecerea la ora de iarnă, intervalul dintre 03:00 și 04:00 se repetă. Astfel, ziua va avea 25 de ore în loc de 24.

Pentru cei care iubesc somnul, schimbarea vine cu o veste bună. Ceasurile sunt date înapoi cu o oră, așa că avem parte de o oră în plus de odihnă în noaptea trecerii la ora de iarnă.

În cazul telefoanelor, calculatoarelor și al altor dispozitive conectate la internet, ora se schimbă de regulă automat.

Ceasurile mecanice și dispozitivele care nu sunt conectate la o rețea trebuie însă reglate manual.

De ce trecerea la ora de iarnă are loc mai devreme în 2026

Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme în 2026 față de anul trecut, dar regulile nu s-au schimbat. Diferența este de doar o zi și are legătură cu data din calendar.

În 2026, România va da ceasurile înapoi în noaptea de 24 spre 25 octombrie. În 2025, schimbarea s-a făcut în noaptea de 25 spre 26 octombrie. Motivul este simplu: la nivelul Uniunii Europene, trecerea la ora standard are loc în ultima duminică din octombrie.

În 2026, ultima duminică din această lună este 25 octombrie. Cu un an înainte, aceasta a fost 26 octombrie. Așadar, este vorba doar despre felul în care zilele se așază în calendar.

Deși este cunoscută drept „ora de iarnă”, denumirea corectă, din punct de vedere tehnic, este ora standard. În schimb, ora de vară presupune mutarea temporară a ceasurilor cu 60 de minute înainte.

Când se schimbă din nou ora în 2027

În primăvara lui 2027, România va trece din nou la ora de vară, iar ceasurile vor fi date înainte cu o oră.

Potrivit calendarului european, schimbarea va avea loc duminică, 28 martie 2027. În noaptea respectivă, ora 03:00 va deveni 04:00.

Următoarea revenire la ora standard este programată pentru 31 octombrie 2027. Atunci, ceasurile vor fi date din nou înapoi cu o oră.

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