Școala secretă de spioni din Rusia numită „Hogwarts pentru hackeri”. Ce învață studenții acolo

Noi documente au dezvăluit școala secretă de spioni din Rusia, care a fost numită un fel de „Hogwarts pentru hackeri”

Un departament secret învață studenții ruși să creeze campanii de propagandă | Shutterstock

Potrivit documentelor, e vorba de un departament secret dintr-o universitate de top din Moscova, numit Departamentul 4.

Aici, studenții ar învăța trucuri de hacking și cum să creeze mesaje și campanii de propagandă online, scrie The Sun.

Mai mult, se pare că unii dintre absolvenții acestui departament au ajuns să fie acuzați de crime de război și atacuri periculoase.

Până acum, departamentul a fost ținut secret, chiar în interiorul facultății.

Școala secretă de spioni din Rusia are profesori care dețin funcții înalte în agenția de informații militare GRU. Agenții acesteia au comis atacul mortal cu agent neurotoxic Noviciok la Salisbury, în 2018.

Printre absolvenții Departamentului 4 se află un hacker aflat pe lista celor mai căutați criminali din SUA, pentru atacul devastator NotPetya din 2017, care a afectat 160 de țări și a paralizat spitale și companii de transport maritim.

Departamentul e ascuns în cadrul Universității Tehnice de Stat Bauman din Moscova, veche de aproape 200 de ani.Președintele Putin a vizitat facultatea anul trecut și s-a lăudat că studenții aveau „tot ce le trebuie pentru a fi competitivi”.

Acum, peste 2.000 de documente au dezvăluit existența Departamentului 4, precum și numele studenților, personalului și materialelor de curs.

Una dintre prelegeri se intitulează „Dezvoltarea unei campanii de propagandă”. În acest curs, studenții trebuie să „creeze un videoclip social pe orice temă folosind manipulare, presiune și propagandă ascunsă”.

Scurgerile au fost dezvăluite de anchetatorii ruși de la The Insider. Ei au descris Departamentul 4 drept „un fel de Hogwarts pentru spionii ruși”.

„Studenții sunt pregătiți să devină ofițeri, hackeri și sabotori pentru GRU,” susțin anchetatorii.

Pericolul cibernetic se extinde la nivel global

Dezvăluirea vine în contextul în care apar din ce în ce mai multe riscuri cibernetice.

Numărul „atacurilor semnificative” s-a dublat anul trecut și va continua să crească, mai ales în contextul presiunilor Rusie.

Paul Chichester, director de operațiuni la Centrul Național de Securitate Cibernetică (NCSC), dn Marea Britanie, a declarat că hackerii ruși vizează „infrastructura critică, energia și sistemele guvernamentale”.

„Suntem foarte conștienți de aceste tipuri de amenințări rusești,” a declarat Chichester. „Natura operațiunilor cibernetice ofensive e că pregătirea reprezintă partea-cheie și faptul de a fi deja în locul potrivit pentru a produce un impact operațional atunci când este nevoie.”

Dr. Richard Horne, șeful NCSC, a spus că hackerii Rusiei învață lecții din Ucraina și „le extind dincolo de câmpul de luptă”.

Potrivit investigației, Departamentul 4 nu se limitează doar la pregătirea tehnică a hackerilor, ci dezvoltă și competențe psihologice și informaționale folosite în războiul hibrid modern.

Studenții sunt antrenați să combine atacurile cibernetice cu manipularea opiniei publice prin campanii de dezinformare, videoclipuri false și propagandă distribuită pe rețele sociale. Experții în securitate avertizează că astfel de programe reprezintă o amenințare serioasă pentru statele occidentale, deoarece pot afecta infrastructura, alegerile și încrederea publică în instituții.

Documentele scurse sugerează și existența unor colaborări strânse între mediul universitar, serviciile de informații și structurile militare ruse, într-un sistem dedicat operațiunilor cibernetice ofensive.