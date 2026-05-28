De ce nu trebuie să îți freci ochii niciodată, potrivit experților. Riscul la care te expui fără să îți dai seama

Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să îți freci ochii niciodată și la ce risc te expui dacă o faci totuși.

Deși frecatul ochilor poate să pară inocent, experții au dezvăluit la ce risc real te expui fără să îți dai seama.

Cei care au acest obicei riscă infecții și chiar vătămarea corneei, scrie Science Alert.

Există mai multe motive pentru care te pot deranja ochii, dar, din fericire, există câteva soluții simple pe care le poți folosi.

Cei mai mulți oameni nu apelează la ele, însă, în ciuda avertismentelor experților.

De ce nu trebuie să îți freci ochii niciodată, potrivit experților

Mâncărime și iritație la nivelul ochilor sunt printre cele mai frecvente motive pentru care pacienții merg la oftalmolog.

Frecatul ochilor e adesea o reacție care apare atunci când ochii se simt inconfortabil sau provoacă mâncărime. Cel mai frecvent motiv pentru această senzație e conjunctivita alergică, care reprezintă aproape 50% dintre cazurile de mâncărime oculară.

Conjunctivita alergică e o reacție inflamatorie a conjunctivei, membrana transparentă de la suprafața ochiului. Alergenii se leagă de suprafața celulelor, ceea ce duce în final la eliberarea unor substanțe inflamatorii care declanșează senzația de mâncărime.

Persoanele afectate pot avea roșeață, umflare și mici umflături pe interiorul pleoapelor. Uneori, impulsul de a freca ochii apare din cauza unei senzații de nisip în ochi, uscăciune sau senzația că există ceva în interiorul ochiului. Acesta e= adesea un simptom al sindromului de ochi uscat sau al blefaritei.

Nevoia de a freca ochii poate apărea și pentru că pleoapele provoacă mâncărime, deseori din cauza altor afecțiuni precum dermatita, o inflamație a pielii pleoapelor.

Din cauza anatomiei pleoapei și a stratului exterior foarte subțire, numit epidermă, aceasta este mai vulnerabilă la iritații din mediul înconjurător sau de la lentilele de contact.

De ce e periculos frecatul ochilor

Cel mai grav risc asociat cu frecatul ochilor e dezvoltarea keratoconusului. Aceasta e o afecțiune în care corneea, „fereastra” transparentă din partea frontală a ochiului, devine progresiv mai subțire și mai neregulată ca formă.

În timp ce corneele sănătoase au o formă mai sferică, cele afectate de keratoconus devin mai abrupte și capătă formă de con.

Keratoconusul provoacă adesea grade mari de astigmatism neregulat, o imperfecțiune a curburii corneei care duce la vedere încețoșată.

Din fericire, keratoconusul poate fi tratat în prezent printr-o procedură care poate opri progresia bolii în multe cazuri. În timpul acestei proceduri, fibrele de colagen sunt consolidate prin legături suplimentare, întărind corneea.

Mulți pacienți cu keratoconus au nevoie de lentile de contact speciale pentru a obține o vedere optimă, chiar și după tratament.

În cele mai avansate cazuri, pacienții pot avea nevoie de transplant de cornee pentru a îndepărta țesutul cornean deteriorat și a-l înlocui cu țesut sănătos de la donator.

O abraziune la nivelul corneei e o zgârietură a membranei subțiri și transparente care acoperă corneea și poate fi provocată de frecatul agresiv al ochilor sau de atingerea accidentală a corneei cu unghia.

O astfel de abraziune e extrem de dureroasă și provoacă de obicei vedere încețoșată. Aceste abraziuni necesită tratament cu antibiotice pentru a preveni infecția.

Frecatul ochilor poate provoca și o hemoragie subconjunctivală. Aceasta apare atunci când frecatul sparge un mic vas de sânge de pe suprafața ochiului, ceea ce face ca ochiul să pară foarte roșu.

Deși poate arăta și părea alarmant, hemoragia subconjunctivală e practic o vânătaie pe suprafața ochiului și nu provoacă daune permanente. De obicei, se rezolvă în 1 până la 2 săptămâni fără intervenție.

Conjunctivita, cunoscută popular drept „ochi roz”, e o infecție a conjunctivei care poate fi răspândită prin frecatul ochilor. Poate fi cauzată de virusuri sau bacterii.

Dacă trebuie să vă atingeți ochii, e bine să vă spălați mai întâi pe mâini pentru a preveni răspândirea infecției. Formele virale de conjunctivită sunt foarte contagioase, așa că trebuie să fiți deosebit de atenți dacă ați intrat în contact cu cineva care are conjunctivită.