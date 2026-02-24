Cum arată buncărul în care s-a adăpostit Volodimir Zelenski. Ce a dezvăluit, la patru ani de la declanșarea războiului

La patru ani de la declanșarea războiului în Ucraina, președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj neașteptat și a arătat imagini din buncărul în care s-a adăpostit, la începutul conflictului cu Rusia. Imaginile au devenit virale.

Au trecut patru ani de la declanșarea războiului în Ucraina, prilej cu care președintele Volodimir Zelenski a decis să transmită un mesaj emoționant prin intermediul unui clip video. Filmarea a devenit virală și în imagini a fost prezentat inclusiv cum arată buncărul în care liderul politic s-a adăpostit, în primele zile ale războiului.

Cum arată buncărul în care s-a adăpostit Volodimir Zelenski. Ce detaliu au observat mulți și ce mesaj a transmis președintele Ucrainei

Marți dimineața, pe 24 februarie 2026, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj emoționant nu doar pentru țara sa, ci și pentru întreaga lume. Acesta a vorbit despre forța poporului său de-a a rezista inamicului și de modul în care cei din Ucraina au ales să transforme furia în energie pentru luptă. Mesajul a fost unul sub forma unui clip video, în care erau prezentat nu doar imagini dramatice din războiul cu Rusia, ci inclusiv imagini cu buncărul în care președintele Ucrainei s-a adăpostat în primele zile ale declansării conflictului.

„În acest cabinet, în această mică cameră din buncărul de pe strada Bankova, am purtat primele mele discuţii cu liderii mondiali la începutul războiului. Aici am vorbit cu preşedintele Biden şi tot aici am auzit: „Volodimir, există o ameninţare, trebuie să părăsiţi urgent Ucraina. Suntem gata să vă ajutăm în acest sens”. Iar eu am răspuns că am nevoie de arme, nu de taxiuri (...).

Şi nu pentru că suntem cu toţii atât de curajoşi sau de puternici. Suntem cu toţii oameni vii, iar în acea zi, tuturor, tuturor ucrainienilor ne era frică, ne durea, mulţi erau în stare de şoc şi mulţi nu ştiau ce să spună, dar la un anumit nivel... la un nivel invizibil, cu toţii ştiam că nu avem altă Ucraină. Este casa noastră şi cu toţii înţelegeam ce trebuie să facem”, a spus Volodimir Zelenski.

Liderul Kievului a elogiat curajul, determinarea și forța poporului său, dând totodată dovadă de optimism și speranță:

„Şi astfel, treptat, cu greu, pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, Ucraina a construit rezistenţa care i-a permis să reziste: când am rezistat în prima zi de război, cea mai lungă din viaţa noastră. Şi apoi încă una. Şi încă una. Şi apoi o săptămână. Două. Şi apoi... şi apoi – o lună. Şi am văzut primăvara. Am câştigat-o atunci când părea că această lună de februarie nu se va termina niciodată. Am câştigat prima noastră primăvară în timpul marelui război. A fost un moment decisiv, şi pentru prima dată atunci tuturor le-a trecut prin minte un gând: vom reuşi. Ucraina va reuşi. Îmi place foarte mult fraza pe care toată lumea o reposta la acea vreme. Un fel de rezumat al primei etape a războiului pe scară largă, când Ucraina a spus: „Crezi că am îngenunchiat? Doar mi-am legat bocancii (…) Dar în tot acest timp nu lăsăm furia să ne mănânce din interior, ucrainenii transformă propria furie în energie pentru luptă şi demonstrează: ne puteţi obliga să coborâm în adăpost, dar nu puteţi îngropa Ucraina pentru totdeauna. Ne ridicăm neapărat, ne întoarcem, continuăm să luptăm, pentru că luptăm pentru viaţă. Pentru dreptul de a sta pe pământul nostru, de a respira aerul nostru”, a mai spus Zelenski, la patru ani de la declanșarea războiului din Ucraina, potrivit news.ro, acolo unde poate fi descoperit mesajul integral.