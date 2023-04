Și-a închiriat casa în regim hotelier și a primit un mesaj uimitor de la chiriaș: „Casa este bântuită”. Cum a reacționat bărbatul

Nalin Jha și-a pus casa la închiriere în regim hotelier pe o platformă de închirieri folosită de gazde și de turiști din întreaga lume. Oaspetele a ajuns la locație, bărbatul l-a ajutat să se cazeze, însă nu se aștepta ca peste câteva ore să primească un mesaj care l-a înfricoșat.

Cum a reacționat gazda când turistul i-a spus că apartamentul este bântuit: „Credeam că am văzut multe”

Gazda a descris totul pe un grup de facebook destinat acestor tipuri de închirieri. Bărbatul a povestit că a fost șocată când oasptele a întrebat dacă s-a întâmplat vreodată ceva rău în casa sa, pentru că a susținut că a văzut o fantomă timp de zece minute.

De asemenea, gazda susține că închiriază casa în regim hotelier de 12 ani și niciodată nu a mai auzit așa ceva de la turiști, așa că l-a întrebat pe turist mai multe detalii despre ce a văzut. Așa a fost uimită să afle că băbatul „a dat nas în nas cu o fantomă”.

În mesajele pe care le-a postat pe grupul de Facebook, gazda arată cum i-a propus turistului să se întâlnească pentru a clarifica situația.

„Camera mea de la primul etaj. S-a întâmplat ceva rău acolo?”, este mesajul turistului.

„Bună, da, apartamentul tău este la primul etaj. Ce s-a întâmplat?”, a întrebat gazda care nu era pregătită pentru ce avea să afle: „Am văzut o fantomă timp de zece minute întregi. La ora 1”

„Îmi pare rău? Fantomă?”, a scris Nalin, „unde? Lasă-mă să vin și să te întâlnesc. Ești în apartament?”

Din conversația pe care a postat-o gazda în mediul online, nu este clar cum s-a clarificat situația, însă gazda a scris în dreptul imaginii postate că a găzduit de-a lungul celor 12 ani peste 10.000 de turiști, dar niciodată nu i s-a întâmplat așa ceva.

„După ce am închiriat timp de 12 ani pe Airbnb și am găzduit aproximativ 10k de vizitatori, am crezut că am văzut totul. Ei bine, m-am înșelat”, a scris gazda în mediul online, potrivit Mirror.

Internauții, dezamăgiți că nu au aflat mai multe detalii despre întâlnirea dintre fantomă și oaspete

Postarea gazdei a stârnit amuzamentul unor proprietari care au glumit spunând că acum ar putea crește prețul chiriei pentru că apartamentul este o „atracție bântuită”.

„Taxa suplimentară pentru pachetul paranormal”, „Adăugați-l la lista dvs.! Oamenii plătesc de fapt pentru a rămâne în case despre care cred că sunt bântuite”, au scris un alți internauți.

De asemenea, mai mulți internauți au rămas indignați de postarea gazdei pentru că nu are și un final. Mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat mai departe și spun că și-ar fi dorit să afle cum s-a terminat întâlnirea dintre oaspete și fantomă.

Între timp, o altă gazdă a spus că a avut la un moment dat oaspeți care au întrebat cum să deschidă frigiderul, cum să deschidă cuptorul sau chiar să rezolve motivul pentru care mâncarea comandată nu a ajuns la destinație.

