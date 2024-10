Și-a părăsit soțul pentru un cal! Femeia a simțit că bărbatul „nu se ridica la standardele animalului”

O femeie a ales să divorțeze de soțul ei pentru a putea râmâne împreună cu animalul care i-a fost alături în cele mai grele momente. Iată cum a motivat totul!

Amy Howland, o asistentă veterinară și tutore în educația veterinală, în vârsta de 39 de ani, a recurs la un gest greu de imaginat imediat după ce a simțit că este momentul să aleagă între partenerul ei de viață și calul pe care îl avea.

Femeia nu a stat prea mult pe gânduri după ce soțul ei a pus-o să aleagă între ei și nici nu a regretat alegerea făcută.

Iată cum a decis să își părăsească soțul pentru un cal și cum a motivat alegerea făcută!

Cum a luat decizia de a-și părăsi soțul pentru un cal

Amy recunoaște că nu a ezitat să facă această alegere absolut deloc între cei doi pentru că știa că Jasmine (calul ei) este cea care va câștiga în această luptă. Soțul ei de la acea vreme se comporta de parcă femeia ar fi avut un alt iubit, iar atenția și timpul pe care ea i le oferea îl făceau pe bărbat să își iasă din minți.

Ea a decis să divorțeze, iar cum se bucură de o căsnicie în care actual ei soț este foarte înțelegător cu privire la relația dintre asistenta veterinară și calul ei.

„Recunosc că petreceam ore întregi cu ea înainte și după muncă și la sfârșit de săptămână, când concuram adesea la sărituri, dresaj sau cross-country. Dar, cu toată sinceritatea, Jasmine mi-a oferit la fel de multă mângâiere emoțională ca orice partener masculin.

Călăresc de la vârsta de cinci ani, mi-am luat primul ponei la zece ani și aveam un cal când l-am întâlnit pe primul meu soț, dar acesta a murit în 2006 și au trecut încă opt ani până când am primit-o pe Jasmine.

Ea a fost salvatorul meu în vremuri grele, din coincidență venind la doar șase zile după ce am fost diagnosticat cu scleroză multiplă.

Jasmine este întotdeauna încântată să mă vadă și când mă simt deprimată (...) instinctiv pare că știe și aleargă pentru o îmbrățișare când mă vede.” a povestit aceasta potrivit Dailymail.co.uk

„Avem o legătură puternică care funcționează în ambele sensuri. Dacă o călăresc și se simte anxioasă, își va întoarce capul pentru a-mi atinge vârful cizmei cu nasul pentru a se asigura că sunt acolo. La doar câteva săptămâni după ce am luat-o, am ieșit cu mama și am fost atât de copleșită de emoție încât am spus: "Oh, Doamne, cred că o iubesc mai mult decât pe soțul meu" a mai adăugat femeia.

Faptul că bărbatul îi spunea că oricum nu este bună la călărit și faptul că o chema de la evenimentele de călărie pentru a-i încălzi cina, au fost două aspecte care au făcut-o pe Amy să se îndoiască de relația ei.

„Îi acorzi atât de multă atenție calului ăla și nu suficientă mie. Trebuie să plece” a fost replica care a determinat-o totuși pe femeie să ia decizia finalp.

Era vizibil faptul că iubirea lui Amy pentru Jasmine era din ce în ce mai mare, iar fostul ei soț nu a putut suporta acest lucru, motiv pentru care ea a realizat că nu ar fi putut să aibă un viitor lângă el. Divorțul lor s-a încheiat în anul 2017, iar în urmă cu 6 ani ea și-a găsit sufletul pereche care îi înțelege nevoile și prioritățile, dar care împărtășește și aceeași pasiune cu ea: călăritul.

„Gelozia nu este un cuvânt pe care l-am folosit pentru a descrie ceea ce simt în legătură cu relația lui Amy cu Jasmine. De ce nu ai vrea ca soția ta să aibă o legătură cu un animal care a ajutat-o în momente grele?

Sunt invidios pe cât de bine se comportă Jasmine cu soția mea Amy, dar oricât de mult mi-aș adora calul meu, aș alege-o pe Amy de fiecare dată, iar deși știu că nu ar fi cazul și invers, am acceptat situația” a spus soțul ei actual.

