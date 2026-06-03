Specia de pești care a supraviețuit 10.000 de ani fără masculi. Cum a rezistat până acum doar cu femele

Experții studiază specia de pești care a supraviețuit 10.000 de ani fără masculi, doar cu femele, spre surprinderea lor.

Până acum, se considera că speciile care sunt compuse doar din femele nu permit evoluția în același mod precum cele care au și masculi.

Dar o specie de pești a reușit să supraviețuiască fără probleme doar cu femele, scrie BBC News.

Specia trăiește în râurile din Mexic și sudul Texasului, deși, teoretic, nu ar trebui să existe.

Dar specia demonstrează că reproducerea poate fi mult mai complexă decât se credea până acum.

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Specia de pești care a supraviețuit 10.000 de ani fără masculi

Bancurile speciei sunt formate exclusiv din femele. Atunci când își caută un partener, solzii argintii aii femelei ating masculii unor specii strâns înrudite. Dar genele lui nu contribuie deloc la urmașii ei.

Potrivit experților, e vorba despre un „furt biologic” numit ginogeneză, în care femela folosește sperma masculului doar pentru a declanșa dezvoltarea oului, dar apoi elimină rapid ADN-ul acestuia. Ea produce doar fiice, fiecare o clonă a ei.

Acest pește e molia Amazon, numită după tribul de femei războinice din mitologia greacă. Specia nedumerit pe cercetători timp de aproape un secol. Teoria evoluției sugerează că speciile asexuate ar trebui să dispară rapid, deoarece, fără reproducere sexuală, mutațiile dăunătoare se acumulează în genom în timp.

Totuși, această specie formată doar din femele a rezistat aproximativ 100.000 de ani, spre surprinderea experților.

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„Reproducerea sexuală e un mod destul de ciudat și complicat de a te reproduce, nu?” susține Edward Ricemeyer, biolog de la Universitatea Ludwig Maximilian din Munchen.

Sexul e costisitor, explică Ricemeyer. Indivizii trebuie să își găsească și să își dispute un partener, iar fiecare părinte contribuie doar cu jumătate din ADN. În multe specii, femelele investesc mult mai multă energie decât masculii în producerea, nașterea sau îngrijirea puilor.

Reproducerea asexuală, în schimb, pare mult mai avantajoasă. Nu ai nevoie de partener și transmiți 100% din genele tale. Totuși, în lumea vie, reproducerea sexuală, combinarea și recombinarea genelor între indivizi, domină aproape complet.

Când ADN-ul e copiat, susțin experții, „apar întotdeauna erori”. La speciile sexuale, aceste erori pot fi „eliminate” prin recombinare, dar la speciile clonale ele se acumulează generație după generație. În timp, aceste mutații dăunătoare degradează genomul până la dispariția speciei.

Mai multe specii se reproduc în acest mod

Molia Amazon nu e singura specie care se reproduce așa. Există și alte organisme asexuate care par să fi rezistat milioane de ani, de la insecte-băț până la micro-animale gelatinoase.

Acestea diferă de cazurile de „nașteri virgine” (partenogeneză) observate ocazional la șerpi sau rechini în captivitate, care nu sunt permanente.

În schimb, molia Amazon aparține unui grup exclusiv de specii formate doar din femele, fără masculi, generație după generație. Modul în care evită declinul genetic rămâne dezbătut. Nu e clar dacă acest „furt de ADN” înlocuiește sexul.

Potrivit lui Ricemeyer, conversia genetică joacă un rol important. Aceasta e un mecanism de reparare a ADN-ului, prezent și la oameni. Când o copie a unei gene e deteriorată, cealaltă poate fi folosită ca șablon pentru reparare.

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La molia Amazon, acest proces pare mult mai activ decât la alte animale. Experții au observat că anumite secțiuni de ADN sunt „rescrise” constant prin conversie genetică, nu prin recombinare sexuală. Acest lucru limitează acumularea mutațiilor dăunătoare.

Originea speciei explică parțial fenomenul. Molia Amazon a apărut acum aproximativ 100.000 de ani dintr-o încrucișare între 2 specii de molii. Această combinație i-a oferit diversitate genetică inițială ridicată.

Ceea ce e surprinzător este că acest proces pare să acționeze mai ales în zonele genomului unde mutațiile ar fi cele mai dăunătoare. Rezultatul e o specie cu o „sănătate genetică” remarcabil de bună, în ciuda lipsei sexului timp de 100.000 de ani.