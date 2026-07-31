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Incendiile din Europa ar deveni și mai grave. Harta care îngrijorează experții

Potrivit celor mai recente estimări, incendiile din Europa ar deveni și mai grave în această vară, cu numeroase țări aflate în zona roșie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 16:22 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 16:24
Incendiile din Europa au un impact semnificativ | Shutterstock
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Anul acesta, valurile de căldură au doborât noi recorduri. Canada a fost devastată de incendii, iar Europa se confruntă în prezent cu incendii de vegetație de proporții.

În acest context, o nouă imagine publicată de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene îngrijorează experții, scrie Science Alert.

Potrivit acestuia, deși situația a fost deja gravă, următoarele zile (mai ales în perioada 29 iulie - 2 august) ar putea reprezenta una dintre cele mai periculoase perioade din acest an în ceea ce privește riscul de incendii.

„Condițiile extrem de severe domină o mare parte din vestul și centrul Europei, cu cea mai mare concentrare în Franța și în zona Alpilor, care se extinde spre nordul Italiei, precum și în Insulele Britanice și Irlanda,” susțin reprezentanții JRC.

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Incendiile din Europa ar deveni și mai grave

„Condițiile extreme înconjoară aceste regiuni și acoperă cea mai mare parte a Peninsulei Iberice, Balcanii și porțiuni din nordul Africii. Un risc foarte ridicat se întinde peste sudul Scandinaviei, unele zone din estul Europei și alte regiuni din nordul Africii. Riscul ridicat până la moderat este prezent în mai multe zone din estul Europei și din Turcia,” au continuat reprezentanții.

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Între timp, fumul produs de aceste incendii de vegetație a avut deja un impact major.

O vizualizare realizată de NASA ilustrează modul în care incendiile și norii de fum s-au extins până în prezent.

Acest fum nu reprezintă doar un pericol pentru sănătatea plămânilor. Ci poate afecta întregul organism și provoacă, în același timp, noi pagube asupra mediului.

„Incendiile de vegetație eliberează cantități uriașe de fum care conține gaze toxice și particule fine în suspensie (PM2.5),” scrie într-un articol publicat de NASA Scientific Visualization Studio.

„Particulele PM2.5 sunt suficient de mici pentru a pătrunde adânc în plămâni și chiar în fluxul sanguin. Astfel, agravează sau provoacă afecțiuni pulmonare și cardiovasculare. Deși concentrațiile sunt cele mai ridicate în apropierea incendiilor, fumul poate călători pe distanțe de mii de kilometri, afectând calitatea aerului în regiuni foarte îndepărtate,” continuă articolul.

Încălzirea globală a avut un rol semnificativ

Ca răspuns la amploarea incendiilor, miniștrii din Regatul Unit și Spania au făcut un pas considerat istoric.

Au legat în mod direct aceste incendii de schimbările climatice și au publicat o declarație comună prin care își reafirmă angajamentul pentru măsuri mai ferme în combaterea acestui fenomen.

„Incendiile de vegetație din această vară au demonstrat că schimbările climatice reprezintă acum o urgență de securitate națională pentru Europa, amenințând modul nostru de viață,” au transmis cei 2 oficiali.

Specialiștii avertizează că riscul de incendii de vegetație e amplificat de combinația dintre temperaturile extreme, seceta prelungită și vânturile puternice.

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Atunci când vegetația e foarte uscată, chiar și o scânteie provocată de un grătar, o țigară aruncată sau o defecțiune tehnică poate declanșa un incendiu care se extinde cu o viteză impresionantă.

În multe regiuni din sudul Europei, autoritățile au emis deja avertizări și au restricționat accesul în păduri pentru a reduce riscul producerii unor noi focare. În același timp, pompierii și echipele de intervenție se confruntă cu misiuni tot mai dificile, deoarece temperaturile ridicate și terenul accidentat îngreunează operațiunile de stingere.

Dincolo de distrugerea pădurilor și a locuințelor, incendiile au un impact major asupra biodiversității. Mediile naturale au nevoie de zeci de ani pentru a se reface.

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