Home News Inedit Creatura surprinzătoare care domina oceanele acum 100 de milioane de ani. Descoperirea care rescrie istoria

Experții au dezvăluit creatura surprinzătoare care domina oceanele acum 100 de milioane de ani, cu o supremație inedită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 15:12 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 15:14
Un animal imens ar fi dominat oceanele preistorice | Shutterstock
Oceanele de acum 100 de milioane de ani erau foarte diferite față de adâncurile din ziua de azi. La nivel mondial, animalele erau mult mai mari și, în multe cazuri, mai înfricoșătoare.

Mulți s-ar gândi că rechini uriași sau reptile marine s-ar fi aflat în vârful lanțului trofic, scrie SciTech Daily.

Dar, potrivit celor mai recente date, o nevertebrată era mai de temut decât acești prădători.

Mai mult, rudele sale continuă să existe în oceane din întreaga lume.

Creatura surprinzătoare care domina oceanele acum 100 de milioane de ani

Potrivit celor mai recente date, caracatițe imense dominau oceanele acum 100 de milioane de ani. Caracatițele moderne sunt cunoscute pentru inteligența și flexibilitatea lor. Trăiesc în recife, se strecoară în crăpături sau plutesc în apele adânci ale oceanului.

Se pare că strămoșii lor aveau un rol dominant în ecosistemele marine. Un studiu condus de Universitatea Hokkaido arată că primele caracatițe cunoscute erau prădători uriași, aflați în vârful lanțului trofic, alături de mari vertebrate marine. Descoperirile au fost publicate în revista Science.

Deoarece caracatițele nu au părți dure precum oase sau cochilii, ele lasă rareori fosile în urmă. Acest lucru a făcut dificilă urmărirea evoluției lor. Pentru a depăși această problemă, cercetătorii s-au concentrat asupra maxilarelor fosilizate, care au șanse mai mari de conservare, pentru a înțelege mai bine evoluția timpurie a acestor animale.

Cu tehnici de tomografie de înaltă rezoluție prin șlefuire și un model de inteligență artificială, echipa a identificat maxilare fosilizate în mostre de rocă din perioada Cretacicului târziu. Acestea au o vechime de 100 până la 72 de milioane de ani.

Aceste specimene, descoperite în Japonia și pe insula Vancouver, au fost conservate în sedimente marine liniștite.

Fosilele provin dintr-un grup dispărut de caracatițe cu înotătoare, numit Cirrata. Cercetătorii au concluzionat că aceste animale erau prădători activi, care probabil zdrobeau prada dură cu mușcături puternice.

Cât de mari erau caracatițele uriașe din trecut

„Descoperirile noastre sugerează că primele caracatițe erau prădători gigantici aflați în vârful lanțului trofic marin în Cretacic,” susține profesorul Yasuhiro Iba de la Universitatea Hokkaido. „Pe baza unor maxilare fosilizate excepțional de bine conservate, arătăm că aceste animale atingeau lungimi totale de până la aproape 20 de metri. E posibil să fi depășit dimensiunea reptilelor marine mari din aceeași perioadă.”

„Poate cea mai surprinzătoare descoperire a fost gradul de uzură al maxilarelor,” susține Iba. Fosilele prezentau ciobiri, zgârieturi, crăpături și suprafețe lustruite, toate fiind dovezi ale unor mușcături extrem de puternice.

„La exemplarele bine dezvoltate, până la 10% din vârful maxilarului, raportat la lungimea totală a acestuia, era uzat. Mai mult decât la cefalopodele moderne care se hrănesc cu prăzi cu cochilie. Acest lucru indică interacțiuni repetate și violente cu prada. Ceea ce sugerează o strategie de hrănire neașteptat de agresivă,” a continuat expertul.

Aceste rezultate arată că vechile caracatițe erau vânători puternici și activi, care consumau prăzi abundente.

Descoperirea schimbă modul în care experții înțeleg evoluția timpurie a caracatițelor. Fosilele sunt mai vechi cu aproximativ 15 milioane de ani. Extind cronologia generală a caracatițelor cu circa 5 milioane de ani și plasează originea lor în jurul a 100 de milioane de ani în urmă.

Un alt aspect notabil a fost uzura inegală a maxilarelor. La cele 2 specii studiate, o parte a suprafeței de mușcătură era mai uzată decât cealaltă. Ceea ce sugerează că animalele preferau o anumită parte atunci când se hrăneau.

Acest tip de asimetrie, cunoscut sub numele de lateralizare, e asociat la animalele moderne cu procese neuronale avansate. Descoperirile indică faptul că primele caracatițe ar fi putut manifesta deja comportamente complexe, legate de inteligență.

