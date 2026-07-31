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Urmele „strămoșilor fantomă” care se ascund în ADN-ul nostru. Ce au descoperit experții în corpul oamenilor de azi

Experții susțin că au descoperit urmele „strămoșilor fantomă” care se ascund în ADN-ul nostru, fără ca speciile respective să fi fost găsite oficial până acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 31 Iulie 2026, 15:27 | Actualizat Vineri, 31 Iulie 2026, 15:29
Când ar fi trăit strămoșii misterioși ai oamenilor | Shutterstock
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Urme ascunse ale 2 specii misterioase de hominizi au fost descoperite în ADN-ul nostru, într-o descoperire surprinzătoare.

Se știa deja că strămoșii noștri, Homo sapiens, s-au încrucișat cu alte specii umane, în special cu omul de Neanderthal și denisovanii, scrie Daily Mail.

Totuși, mai multe studii au sugerat că anumite regiuni ale genomului uman modern ar putea proveni de la specii umane dispărute care nu au fost niciodată identificate în înregistrările fosile.

Un nou studiu a fost la iveală dovezi care ar susține această teorie.

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Urmele „strămoșilor fantomă” care se ascund în ADN-ul nostru

Acum, cercetători de la Universitatea California, Berkeley, și Universitatea Johns Hopkins au identificat exact segmentele de ADN care provin de la acești așa-numiți „strămoși-fantomă”.

Potrivit unui nou studiu publicat în revista Science, unul dintre acești strămoși misterioși s-a desprins din linia evolutivă a oamenilor moderni în urmă cu aproximativ 800.000 de ani.

Ulterior, această specie necunoscută s-a încrucișat cu Homo sapiens în urmă cu aproximativ 50.000 de ani.

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Evenimentul a avut loc înainte de cea mai recentă migrație a oamenilor moderni în afara Africii. Motiv pentru care genele acestei specii se regăsesc atât la populațiile africane, cât și la cele din restul lumii.

În mod surprinzător, fiecare om în viață moștenește între 0.5% și 1% din genom de la acest strămoș-fantomă. Aproximativ aceeași proporție de ADN pe care o moștenim de la omul de Neanderthal.

„Studii anterioare sugerau existența unei moșteniri genetice provenite de la o specie necunoscută. Însă nu era clar dacă aceasta era prezentă doar la africani și nici când a avut loc acest episod de încrucișare,” susține Yulin Zhang, coautor al studiului.

„Noi am reușit să identificăm și să cartografiem regiunile genomului uman modern care provin din această linie evolutivă și am demonstrat că această moștenire genetică e prezentă la toți oamenii moderni, nu doar la populațiile africane,” a continuat expertul.

Oamenii ar avea un strămoș antic necunoscut

Însă cercetătorii nu au identificat o singură specie necunoscută în ADN-ul nostru. Ei au descoperit și urmele unui așa-numit „super-strămoș arhaic”.

Acesta reprezintă o linie de hominizi veche de aproximativ 1.8 milioane de ani, care nu s-a încrucișat cu oamenii moderni, ci cu denisovanii.

Denisovanii au fost o specie umană arhaică ce a trăit în Eurasia între aproximativ 200.000 și 32.000 de ani în urmă.

Ulterior, oamenii moderni s-au încrucișat cu denisovanii, iar fragmente din ADN-ul lor se regăsesc și astăzi, în special în populațiile asiatice, unde pot reprezenta până la 4% din genomul unor persoane.

Prin analiza genomurilor oamenilor de astăzi, cercetătorii au descoperit că unele dintre fragmentele moștenite de la denisovani conțin, la rândul lor, ADN provenit de la acest super-strămoș arhaic.

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„Una dintre cele mai importante concluzii e că evoluția umană a fost mult mai interconectată decât ne-am imaginat până acum,” a declarat dr. Arjun Biddanda, coautor al studiului.

Identificarea ADN-ului provenit de la strămoșii-fantomă a fost dificilă, deoarece nu există fosile suficiente pentru a le cunoaște genomul.

Pentru această cercetare, echipa a folosit o metodă nouă, denumită TRACE (TRacking Archaic Contributions via ARG Estimation), care poate identifica fragmentele de ADN arhaic folosind exclusiv genomurile oamenilor moderni.

În viitor, cercetătorii speră că, analizând o diversitate și mai mare de genomuri umane moderne, vor putea descoperi urmele altor linii evolutive dispărute, încă necunoscute științei.

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