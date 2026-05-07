Antena Căutare
Home News Inedit Creatura cu „dinți de ace” care a speriat localnicii. Ce e, de fapt, animalul neobișnuit

Creatura cu „dinți de ace” care a speriat localnicii. Ce e, de fapt, animalul neobișnuit

Creatura cu „dinți de ace” a speriat localnicii cu înfățișarea sa neașteptată, după ce a ajuns pe o plajă de pe coasta SUA.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 14:05 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 14:10
O creatură ciudată a dus la o dezbatere aprinsă online | Shutterstock
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

O creatură cu „dinți de ace” a ajuns pe plaja din Carolina de Nord, SUA, unde a speriat localnicii cu înfățișarea sa neobișnuită.

Aceasta nu e prima dată când un animal neobișnuit ridică semne de întrebare în zonă, potrivit Charlotte Observer.

Imaginile cu animalul bizar au devenit rapid pe virale pe rețelele de socializare, unde utilizatorii au încercat să identifice specia.

Creatura a fost inițial descoperită de o femeie care se afla în vacanță pe malul oceanului.

Articolul continuă după reclamă

Creatura cu „dinți de ace” care a speriat localnicii

Un prădător cu ochii scobiți și dinți „ca de ace” a fost găsit mort pe țărmul Outer Banks din Carolina de Nord. Imaginile cu viețuitoarea neobișnuită a deschis o dezbatere pe rețelele sociale cu privire la specie.

„Cu siguranță e un rechin, dar ce fel?” a scris Chris Patterson pe pagina de Facebook OBX Outer Banks, unde au avut loc mai multe discuții despre animalul bizar.

Cele mai multe comentarii tindeau să-l considere un rechin-vulpe sau un rechin-goblin (mult mai rar). Dar aceste 2 specii care nu seamănă deloc între ele. Dar aceste teorii au rezultat în urma faptului că animalul era într-o stare avansată de descompunere.

Citește și: Creatura surprinzătoare care domina oceanele acum 100 de milioane de ani. Descoperirea care rescrie istoria

Lynsie McKeown, din Virginia, l-a găsit în timp ce era în vacanță la casa lui Kelly Wosahla din Salvo. Ea estimează că animalul avea aproximativ 1.75 metri lungime, ochii îi lipseau și, în mod ciudat, nu emana niciun miros.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„L-am găsit în timp ce mă plimbam pe plajă joi seara, pe 30 aprilie,” a declarat McKeown. „Am observat o formă întunecată pe linia țărmului și m-am apropiat. M-a surprins cât de sus pe plajă ajunsese. Nu am văzut răni evidente.”

North Carolina Shark Conservancy a văzut videoclipul ei pe pagina de Facebook și ONG-ul a identificat prădătorul ca fiind un rechin tigru de nisip.

Ce era creatura neobișnuită, de fapt

Rechinii tigru de nisip sunt originari de pe coasta de est a SUA. Pot ajunge la aproximativ 3.2 metri lungime, au dinți „mari, ascuțiți, proeminenți, ca niște ace” și trăiesc aproape de fundul oceanului, potrivit NOAA Fisheries.

„Am observat unele dovezi ale unei interacțiuni cu activități de pescuit, din cauza prezenței firului de pescuit. Dar e imposibil de spus dacă aceasta a fost cauza morții, mai ales având în vedere nivelul de descompunere,” au declarat reprezentanții organizației.

Citește și: Creatura rară de 1 la 50 de milioane a fost prinsă. Unde a fost găsită și de ce e atât de specială

Dovezile indică și faptul că „rechinul era mort de ceva timp înaintesă fie adus la țărm”, au mai spus oficialii.

Organizația are o linie telefonică pentru raportarea rechinilor eșuați și a primit în ultimele săptămâni mai multe raportări despre rechini ajunși pe plajă, „inclusiv rechini tigru de nisip, rechini sandbar, câini de mare și rechini-vulpe”. În ultimii ani, din ce în ce mai multe animale marine ajung pe plaje din întreaga lume.

Salvo se află pe insula Hatteras, la aproximativ 350 de kilometri sud-est de centrul orașului Raleigh.

Alertă alimentară în peste 200 de magazine din România din cauza unei bacterii. Ce produs contaminat a fost retras de la... De ce sunt focarele de infecții atât de frecvente pe vasele de croazieră. Experții au dezvăluit riscul real...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta” Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: &#8220;Realitatea e asta&#8221;
Observatornews.ro La 19 ani, Cristian a ales o moarte cruntă în Constanţa. Şi-a pus capul pe şine şi şi-a aşteptat sfârşitul La 19 ani, Cristian a ales o moarte cruntă în Constanţa. Şi-a pus capul pe şine şi şi-a aşteptat sfârşitul
Antena 3 Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love” Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
SpyNews Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Singura Lună Albastră a anului va avea loc în curând. Când poate fi admirată
Singura Lună Albastră a anului va avea loc în curând. Când poate fi admirată
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Creatura surprinzătoare care domina oceanele acum 100 de milioane de ani. Descoperirea care rescrie istoria
Creatura surprinzătoare care domina oceanele acum 100 de milioane de ani. Descoperirea care rescrie istoria
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR!
Dominic Fritz, dezvăluiri fără precedent! Ce a negociat președintele Nicușor Dan cu USR! BZI
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când am votat la parlamentare”
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când... Jurnalul
Oana Pellea sare în apărarea lui Ilie Bolojan: Cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut România
Oana Pellea sare în apărarea lui Ilie Bolojan: Cel mai cinstit, capabil și curajos prim-ministru pe care l-a avut... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă
Concedieri masive pe şantierul naval Damen Mangalia. Peste 1.000 de angajaţi rămân fără loc de muncă Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x