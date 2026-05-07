Creatura cu „dinți de ace” care a speriat localnicii. Ce e, de fapt, animalul neobișnuit

Creatura cu „dinți de ace” a speriat localnicii cu înfățișarea sa neașteptată, după ce a ajuns pe o plajă de pe coasta SUA.

O creatură cu „dinți de ace” a ajuns pe plaja din Carolina de Nord, SUA, unde a speriat localnicii cu înfățișarea sa neobișnuită.

Aceasta nu e prima dată când un animal neobișnuit ridică semne de întrebare în zonă, potrivit Charlotte Observer.

Imaginile cu animalul bizar au devenit rapid pe virale pe rețelele de socializare, unde utilizatorii au încercat să identifice specia.

Creatura a fost inițial descoperită de o femeie care se afla în vacanță pe malul oceanului.

Creatura cu „dinți de ace” care a speriat localnicii

Un prădător cu ochii scobiți și dinți „ca de ace” a fost găsit mort pe țărmul Outer Banks din Carolina de Nord. Imaginile cu viețuitoarea neobișnuită a deschis o dezbatere pe rețelele sociale cu privire la specie.

„Cu siguranță e un rechin, dar ce fel?” a scris Chris Patterson pe pagina de Facebook OBX Outer Banks, unde au avut loc mai multe discuții despre animalul bizar.

Cele mai multe comentarii tindeau să-l considere un rechin-vulpe sau un rechin-goblin (mult mai rar). Dar aceste 2 specii care nu seamănă deloc între ele. Dar aceste teorii au rezultat în urma faptului că animalul era într-o stare avansată de descompunere.

Lynsie McKeown, din Virginia, l-a găsit în timp ce era în vacanță la casa lui Kelly Wosahla din Salvo. Ea estimează că animalul avea aproximativ 1.75 metri lungime, ochii îi lipseau și, în mod ciudat, nu emana niciun miros.

„L-am găsit în timp ce mă plimbam pe plajă joi seara, pe 30 aprilie,” a declarat McKeown. „Am observat o formă întunecată pe linia țărmului și m-am apropiat. M-a surprins cât de sus pe plajă ajunsese. Nu am văzut răni evidente.”

North Carolina Shark Conservancy a văzut videoclipul ei pe pagina de Facebook și ONG-ul a identificat prădătorul ca fiind un rechin tigru de nisip.

Ce era creatura neobișnuită, de fapt

Rechinii tigru de nisip sunt originari de pe coasta de est a SUA. Pot ajunge la aproximativ 3.2 metri lungime, au dinți „mari, ascuțiți, proeminenți, ca niște ace” și trăiesc aproape de fundul oceanului, potrivit NOAA Fisheries.

„Am observat unele dovezi ale unei interacțiuni cu activități de pescuit, din cauza prezenței firului de pescuit. Dar e imposibil de spus dacă aceasta a fost cauza morții, mai ales având în vedere nivelul de descompunere,” au declarat reprezentanții organizației.

Dovezile indică și faptul că „rechinul era mort de ceva timp înaintesă fie adus la țărm”, au mai spus oficialii.

Organizația are o linie telefonică pentru raportarea rechinilor eșuați și a primit în ultimele săptămâni mai multe raportări despre rechini ajunși pe plajă, „inclusiv rechini tigru de nisip, rechini sandbar, câini de mare și rechini-vulpe”. În ultimii ani, din ce în ce mai multe animale marine ajung pe plaje din întreaga lume.

Salvo se află pe insula Hatteras, la aproximativ 350 de kilometri sud-est de centrul orașului Raleigh.