Șuier, spaima traficanților de droguri și câinele vedetă al Poliției Române, a murit. Mesajul dureros transmis de colegii săi

Șuier, cel mai iubit câine polițist, un adevărat simbol al Centrului Chinologic din Sibiu și al luptei împotriva drogurilor, a murit. Vezi ce mesaje emoționante au transmis cei de la Poliția Română, dar și cei care l-au cunoscut și îndrăgit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 02 Ianuarie 2026, 14:46 | Actualizat Vineri, 02 Ianuarie 2026, 17:22
Pe pagina oficială de Facebook a Poliției Române a apărut, în cursul zilei de vineri, 2 ianuarie 2026, un mesaj extrem de trist, la care mii de români au reacționat imediat. Șuier, cel mai iubit câine polițist, un adevărat simbol al Centrului Chinologic din Sibiu și al luptei împotriva drogurilor, a murit. Descoperă în rândurile de mai jos ce au transmis apropiații câinelui polițist, care a fost pensionat chiar recent.

Șuier, cel mai îndrăgit câine polițist, a murit. Pe 16 martie 2025, acesta a fost scos la pensie și a fost luat în grijă de Rareș Turbucz, cel care i-a fost partener în ultimii trei ani la Centrul Chinologic Sibiu. Șuier a fost un câine vedetă, extrem de iubit și apreciat pentru nenumăratele misiuni pe care le-a îndeplinit cu succes de-a lungul anilor. Era spaima traficanților de droguri și un adevărat simbol al curajului și loialității. Vestea trecerii în neființă a adus un val uriaș de reacții, semn că patrupedul a fost extrem de îndrăgit nu doar de colegii săi, ci și de oameni de pretutindeni.

Citește și: Șuier, câinele simbol al luptei antidrog, a ieșit la pensie. Puțini știu câți ani are și de ce poartă acest nume

Iată mai jos ce mesaj emoționant a transmis Poliția Română despre moartea lui Șuier, în cursul zilei de vineri, 2 ianuarie 2026:

„Ne luăm rămas-bun de la #Șuier, un suflet nobil și un adevărat simbol al loialității, curajului și devotamentului în slujba legii.

Prin munca sa neobosită, a vegheat la siguranța comunității și a fost prezent, tăcut dar hotărât, în îndeplinirea celor mai grele misiuni.

A fost mai mult decât un coleg, el a fost un camarad de nădejde.

Odihnește-te în pace, drag prieten!

Nu te vom uita niciodată.

#PolițiaRomână”, a fost anunțul dureros făcut de Poliția Română pe pagina oficială de Facebook.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară: „Îmi pare atât de rău! Îi doream pensie lungă lui Șuier. Sper să fie înmormântat cu onoruri!”, „Frumusețe neagră , am parcurs un drum in 25 martie '25, doar să te văd si sa te ating....Drum lin si joacă eterna intre îngeri...”, „Multumim pentru serviciul si devotamentul tau, Suier!”, „Off e foarte greu când te părăsește un așa prieten credincios!”, iată doar o parte din miile de reacții transmise de români, după moartea lui Șuier.

Cel care a dat primul vestea decesului lui Șuier, în vârstă de 9 ani, a fost și cel care i-a anunțat, în martie, retragerea. Este vorba despre Eduard Ionescu, care la momentul retragerii lui Șuier din activitate exercita funcția de director la Direcţia Informare şi Relaţii Publice din Ministerul de Interne. Nu de puține ori, acesta a pus pe pagina sa de Facebook imagini cu el alături de Șuier, în diferite momente și chiar în timpul unor misiuni la festivaluri cunoscute din țară, fiind mereu un motiv de mândrie. Îndurerat, acesta și-a luat rămas bun de la prietenul său canin într-un mod extrem de emoționant, ce a mișcat multe inimi de români.

