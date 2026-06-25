Textul pierdut care oferă noi informații despre cel mai mare mister din Biblie. Ce au descoperit experții

Potrivit experților, un text pierdut oferă noi informații despre unul dintre cele mai mari mistere din Biblie, care încă nu a fost elucidat.

Un manuscris antic aflat într-o bibliotecă din Polonia conține predici pierdute ale unui sfânt care a încercat să explice unul dintre cele mai tulburătoare episoade din Biblie, susțin experții.

Textul e în latină și a fost scris în secolul XII de către Sfântul Augustin, scrie Daily Mail.

Ideile sale au contribuit la formarea creștinismului occidental. Augustin e adesea considerat cel mai important gânditor creștin după Apostolul Pavel.

Acum, textele sale pot oferi noi indicii despre o parte din Biblie care a fascinat experții.

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Textul pierdut care oferă noi informații despre cel mai mare mister din Biblie

Cercetătorii au descoperit că predicile nou identificate se axează pe vizita regelui Saul la Vrăjitoarea din Endor, unul dintre cele mai misterioase episoade biblice. Potrivit Bibliei, profetul Samuel, mort deja, apare și îi prezice regelui propria moarte.

Povestea, consemnată în 1 Samuel 28, i-a neliniștit timp de secole pe savanți, deoarece pare să sugereze că un medium a reușit să invoce un profet decedat.

În predicile recent descoperite, Sfântul Augustin se confruntă cu această posibilitate. El s-a întrebat dacă figura întâlnită de Saul era cu adevărat Samuel sau doar o formă de iluzie supranaturală.

În cele din urmă, Augustin a susținut că Vrăjitoarea din Endor nu avea nicio putere asupra morților. Dacă Samuel a apărut cu adevărat, el considera că acest lucru s-a întâmplat deoarece Dumnezeu a permis-o, nu pentru că mediumul l-ar fi invocat prin magie.

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„Prima predică a fost ținută în timpul slujbei de duminică și se încheie cu problema teodiceei și cu diferitele interpretări,” a declarat profesorul Christian Tornau, specialist în limba latină la Universitatea din Wurzburg.

„Abia în cea de-a doua predică, ținută miercurea următoare, sunt analizate și cântărite diferitele posibilități,” a continuat expertul.

Sfântul Augustin a trăit între anii 354 și 430 d.Hr. Născut în Africa de Nord dintr-un tată păgân și o mamă creștină devotată, Augustin a avut o tinerețe neobișnuită.

La început a respins creștinismul și a explorat religia dualistă a maniheismului, înainte de a adopta neoplatonismul.

După o profundă criză spirituală, s-a convertit la creștinism și a fost botezat la Milano în anul 387.

Manuscrisul antic a uimit experții

Descoperirea a fost făcută în 2024, când profesorului Tornau i s-a cerut să descifreze 6 predici atribuite sfântului. El a constatat că 2 dintre acestea erau necunoscute până acum.

Noile predici descoperite se concentrează asupra poveștii din Vechiul Testament.

„Saul se consideră într-o situație fără ieșire cu puțin timp înaintea unei bătălii împotriva filistenilor. Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor sale. Astfel, el apelează la o vrăjitoare,” a explicat Tornau.

„La cererea lui Saul, aceasta invocă presupusul spirit al profetului Samuel, care îi prezice moartea în luptă. Potrivit Bibliei, Samuel i-a uns ca regi pe primii 2 conducători ai Israelului, Saul și David, la porunca lui Dumnezeu,” a continuat expertul.

Povestea i-a nedumerit mult timp pe teologi, care nu au știut cum ar fi putut o vrăjitoare să invoce spiritul unui profet.

Timp de secole, teologii au dezbătut dacă apariția a fost o înșelătorie creată de vrăjitoare sau o manifestare autentică a lui Samuel, permisă de Dumnezeu pentru a-l avertiza pe Saul despre moartea sa iminentă.

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Cercetătorii au observat că, după prezentarea celor 2 predici, Augustin lăsa audienței libertatea de a-și forma propria opinie despre pasajul biblic.

Tornau sugerează că această abordare didactică și retorică e tipică pentru Sfântul Augustin, care era cunoscut pentru prezentarea mai multor interpretări posibile fără a oferi un verdict final, încurajând publicul să reflecteze singur.

„Stilul, umorul și conținutul indică foarte clar că predicile din manuscris au fost într-adevăr scrise de Augustin,” susține expertul.