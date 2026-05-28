O hartă antică ar dezvălui unde se află Arca lui Noe. Unde ar fi ajuns nava din Biblie

O hartă antică ar dezvălui unde se află Arca lui Noe, una dintre cele mai importante relicve menționate în Biblie.

Publicat: Joi, 28 Mai 2026, 14:38 | Actualizat Joi, 28 Mai 2026, 14:41
O hartă inedită ar indica locul în care se află Arca lui Noe
Cea mai mare hartă veche cunoscută ar fi indicat locul în care s-ar afla Arca lui Noe timp de 440 de ani, susțin experții.

Harta a fost creată în 1587 de nobilul italian Urbano Monte, scrie Daily Mail.

Harta are o lățime de aproximativ 3 metri când e asamblată complet și e plină de ilustrații complexe ale continentelor, creaturilor mitologice și zone care încă nu fuseseră explorate.

Ascunsă în această hartă ar fi și locația pentru Arca lui Noe, susțin unii experți.

Ascunsă în interiorul hărții se află o mică reprezentare a Arcei lui Noe, care s-ar afla pe Munții Ararat din Turcia modernă. E aceeași regiune despre care mulți cred că ascunde încă legendara navă.

Detaliul impresionant a stârnit fascinație deoarece Biblia afirmă în Geneza 8:4 că Arca s-a oprit pe „munții Ararat” după Marele Potop.

Unii utilizatori online au fost uimiți de cât de mult pare ilustrația să corespundă misteriosului sit Durupinar.

„Exact aceeași locație ca situl Durupinar, aproape exact aceeași lungime. Coincidență?” a scris pe X cercetătorul independent Jimmy Corsetti.

Cercetătorii investighează situl încă din anii 1970. Au încercat să determine dacă formațiunea e o structură geologică naturală sau rămășițele biblicei Arce.

O echipă care scanează în prezent regiunea a susținut recent că a identificat camere ascunse și spații asemănătoare unor tuneluri sub pământ, folosind radar de penetrare a solului.

Monte a creat harta în perioada de apogeu a Epocii Marilor Descoperiri, când cartografii europeni redesenau rapid lumea cunoscută după călătoriile spre Americi și Asia.

Spre deosebire de majoritatea hărților din secolul al XVI-lea, planisfera a fost concepută dintr-o perspectivă polară nordică,. Astfel, Monte a plasat Arctica în centrul lumii.

Harta lui Urbano Monte fascinează experții

Harta enormă e alcătuită din 60 de foi desenate manual, care pot fi asamblate într-o singură imagine circulară cu un diametru de aproape 3 metri.

Experții cred că Monte a fost inspirat să creeze harta după ce o delegație japoneză a vizitat Milano în 1585, ceea ce a expus europenii unor noi perspective globale.

Manuscrisul original se află acum la David Rumsey Map Center al Universității Stanford, unde a fost restaurat digital și publicat online.

Reprezentarea a atras atenția deoarece plasează Arca lui Noe pe Munții Ararat cu secole înainte ca cercetătorii moderni să înceapă să caute dovezi ale navei biblice în regiune.

Biblia relatează că Arca lui Noe s-a oprit pe „munții Ararat” după un potop de 150 de zile care a acoperit Pământul. Doar cei aflați la bordul vasului de lemn au fost salvați.

Măsurătorile biblice descriu Arca cu o lungime de 300 de coți, 50 de coți lățime și 30 de coți înălțime, adică aproximativ 157 metri lungime, 26 metri lățime și 16 metri înălțime.

Dimensiunile formațiunii din Turcia par să corespundă celor descrise în Biblie. Situată la doar 20 de kilometri sud de Muntele Ararat, cel mai înalt vârf al Turciei, Formațiunea Durupinar e cunoscută lumii moderne de mai puțin de un secol.

Potrivit relatărilor locale, ploile abundente și cutremurele din mai 1948 au îndepărtat noroiul din jur, dezvăluind formațiunea misterioasă. Aceasta a fost descoperită apoi de un păstor kurd.

Comentarii


