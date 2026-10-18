Un american stabilit în România a găsit 10 motive pentru care țara noastră este mai rea decât SUA. Ce spune despre români

Un american stabilit în România a enumerat 10 motive pentru care consideră că țara noastră este mai rea decât SUA. Ce l-a nemulțumit și ce spune despre români și obiceiurile lor.

Un american stabilit în România a găsit 10 motive pentru care țara noastră este mai rea decât SUA | Instagram / far_farm_away

Un american stabilit în România a prezentat mai multe motive pentru care spune că țara noastră este mai rea decât Statele Unite. Deși a ales să locuiască aici, acesta a vorbit deschis despre lucrurile care îl nemulțumesc și despre diferențele pe care le-a observat între cele două țări.

10 motive pentru care România este mai rea decât America. Ce l-a nemulțumit pe un american stabilit în țara noastră

Un american care locuiește în România a găsit 10 motive pentru care țara noastră ar fi mai rea decât Statele Unite. În lista sa se regăsesc câteva diferențe dintre cele două țări, însă unele dintre nemulțumiri sunt prezentate într-o notă ironică. De la produsele de patiserie pe care le găsește în malluri până la parcurile pentru copii și concediul de odihnă, americanul a enumerat lucruri care, în mod obișnuit, ar putea fi considerate avantaje ale vieții în România.

Primul lucru care îl nemulțumește pe american este, în mod ironic, oferta de gustări din România. Acesta spune că în Statele Unite nu întâlnește la fel de des produse de patiserie. În schimb, în România, este suficient să intre într-un mall pentru a simți mirosul produselor proaspăt coapte.

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O altă nemulțumire a americanului are legătură cu produsele din magazine. Acesta susține că, atunci când caută smântână, trebuie să verifice mai multe recipiente până găsește produsul dorit. Motivul? Unele dintre ele sunt umplute cu sarmale.

Prețul abonamentelor de telefonie mobilă este un alt punct de pe lista americanului. Potrivit comparației sale, un abonament decent în Statele Unite poate ajunge la aproximativ 75 de dolari pe lună, în timp ce în România costul ar fi de numai 5 dolari. În mod ironic, acesta sugerează că prețul redus ar putea însemna și o calitate mai slabă a serviciilor.

Americanul e de părere că în România sunt prea multe parcuri pentru copii

Parcurile pentru copii se numără și ele printre lucrurile pe care americanul le consideră un dezavantaj. Acesta spune că aproape fiecare cartier, complex de apartamente sau colț de stradă are un loc de joacă gratuit.

În plus, parcurile sunt pline de copii care râd și se joacă. În loc să audă zgomotul traficului, americanul spune că aude vocile celor mici.

Nici zilele de concediu nu au scăpat de criticile sale ironice. Americanul se plânge că trebuie să își ia cel puțin 20 de zile de concediu pe an, indiferent de volumul de muncă sau de planurile pe care le are.

Timpul liber pe care îl poate petrece cu familia sau pentru propriile activități pare să fie, în viziunea sa, o distragere de la muncă. Pentru mulți angajați, însă, concediul de odihnă este esențial pentru echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Viața la țară vine cu o altă problemă pentru americanul stabilit în România și anume vecinii care îi vizitează des și se oferă să îl ajute. Acesta povestește că, atunci când e afară, la fermă, vecinii vin să vadă ce face și îl întreabă dacă are nevoie de ajutor. Mai mult, îi oferă ouă și alte lucruri fără să îi ceară bani.

Un alt aspect care îl surprinde este modul în care sunt construite casele din România. Americanul compară locuințele de aici cu cele din Statele Unite, unde se folosesc frecvent structuri din lemn și plăci de gips-carton. Potrivit acestuia, construirea unei case în America poate dura doar câteva săptămâni. În România, construcțiile sunt din beton și zidărie, iar lucrările pot dura mai mult.

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