Părerea sinceră a unui american despre România. De ce a lăudat meleagurile românești pe rețelele sociale

Martel este americanul care a lăudat România pe rețelele sociale. Videoclipurile sale despre meleagurile românești au strâns o mulțime de reacții și aprecieri din partea oamenilor din mediul online.

Tot mai mulți turiști străini aleg să viziteze România pentru a-i descoperi frumusețea. Mai mult, unii dintre ei se îndrăgostesc de meleagurile românești, ajungând să se mute în țara noastră.

Martel, un bărbat din Statele Unite ale Americii, se numără printre cei care au lăsat în urmă tot ce au agonisit o viață și au început un nou capitol într-o regiune despre care nu au știut absolut nimic.

În postările sale de pe TikTok, tânărul vorbește cu mândrie și admirație despre România. Acesta locuiește de puțin timp în Oradea, însă este fascinat de noua viață pe care o trăiește departe de prieteni și de familie.

Deși apropiații săi erau de părere că traiul de pe meleagurile românește este destul de greu, Martel nu a acordat prea multă atenție acestui detaliu. Tânărul și-a făcut curaj și a făcut un pas important pentru el.

Ce părere are un american despre România. Martel s-a mutat de curând în Oradea

Mulți americani privesc România ca pe o țară unde condițiile de trai sunt dificile. Până și prietenii lui Martel l-a întrebat dacă are electricitate, conexiune Wi-Fi sau magazine alimentare în zona în care locuiește.

De asemenea, tânărul de pe TikTok a avut doar cuvinte de laudă la adresa tehnologiei din țară.

„Când m-am mutat în România, mulți oameni m-au întrebat dacă am electricitate, dacă am Wi-Fi și dacă există magazine alimentare în apropierea zonei în care locuiesc.

Oamenii care locuiesc în America și nu au venit niciodată în România privesc acest loc ca o țară în care calitatea vieții este slabă, ceea ce știm cu toții că nu-i adevărat. Voi locuiți aici și știți că nu este adevărat!”, a punctat americanul în mediul online.

Martel a fost profund impresionat de prima lui vizită în sala de fitness. Tânărul a fost uluit când a văzut că accesul în clădire se face cu ajutorul unui scaner facial.

„Am fost în sala de fitness, iar acolo intrarea se face pe baza unui scaner facial. Efectiv este acolo un scaner care îți scanează fața. Nu am fost niciodată într-o sală în SUA în care să văd un scaner facial. Niciodată. Aici este mai multă tehnologie decât mi-aș fi imaginat”, a mai precizat americanul pe TikTok.

„Sistemul monetar este diferit față de SUA, dar toate celelalte lucruri sunt extrem de bune. Este o nebunie cum oamenii au impresia că trăiești în pustietate, când, de fapt, România este țara cu cel mai rapid internet din lume, greșesc? Chiar așa este!”, a mai adăugat el.

Postarea lui a generat peste 30.000 de like-uri și o mulțime de mesaje din partea românilor.

„Cele mai frumoase cuvinte despre România le spun străinii”, „Mulțumesc pentru că vorbești așa frumos despre țara noastră” sau „Mă bucur că există străini care vorbesc atât de frumos despre România”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.