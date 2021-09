Un cuplu a găsit o cameră secretă, ascunsă în pereții casei. Ce s-a întâmplat după

Sarah King, în vârstă de 32 de ani, și soțul ei, Toby, din Brighton, Marea Britanie, au devenit cunoscuți pe Internet după ce au publicat un filmuleț în care detaliază descoperirea unei camere secrete în casa lor.

În timp ce făceau renovări în sufrageria lor, soții au descoperit camera secretă, scrie Daily Mail.

„Știam că e un gol acolo, din planurile casei,” a declarat Sarah, ce are o afacere de design interior.

„Celelalte case de pe stradă au o cămară acolo (ușa din peretele exterior al casei în aria mică a anexei), dar credeam că a noastră e complet sigilată,” a continuat Sarah.

„Pregăteam și rașchetam pereții din sufragerie, gata să îi vopsim. Am luat o parte din tapet și am rașchetat, ceea ce a scos la iveală marrginea vagă a unei intrări,” a continuat Sarah. „După ce am văzut rama, nu ne-am putut opri, trebuia să știm ce e acolo.”

Atunci când soțul ei a plecat la muncă a doua zi, Sarah a început să mai spargă bucăți din perete.

„Am spart o parte mică, după care i-am trimis o poză lui Toby. Mi-a răspuns și era foarte fericit că am descoperit și mai mult,” a continuat Sarah.

„Atunci când am dat de bârnă, mi-am dat seama că nu se sprijinea pe cărămizile care blocau ușa. Nu susțineau nimic deasupra,” a declarat Sarah. „În tot procesul, îi trimiteam actualizări lui Toby, care mă susținea alături de prieteni și familie, care erau entuziasmați să vadă ce găsesc acolo!”

Atunci când Toby s-a întors de la muncă, cei doi au dărâmat restul peretelui și au descoperit camera secretă.

„Era o cameră mică, cu un singur sertar, o baterie de mașină și protecție pentru genunchi. Avea tras curentul, dacă vă vine să credeți, și aproape nicio pânză de păianjen și, din fericire, niciun păianjen.”

Cuplul a transformat camera secretă într-un mic bar

După ce au descoperit camera secretă, cei doi soți sau decis să o integreze în restul sufrageriei. Sarah s-a folosit de resursele sale ca designer de interior pentru a transforma mica încăpere într-un mic bar, cu o investiție de doar 45 de lire sterline.

„Am simțit că e locul ideal pentru un bar mic, să facem zona mai specială atunci când avem musafiri,” a continuat Sarah.

Sarah și Toby au folosit materiale pe care le aveau deja la dispozitie pentru renovări. Ei au folosit aceeași vopsea ca în sufragerie pentru schimbare.

„Am atârnat rafturile de perete împreună în bar, le-am pregătit și vopsit în aceeași culoare ca pereții, după care am făcut un top din bucăți de lemn pe care le aveam și le-am acoperit cu vinil cu efect de marmură, ca să pară de parcă vârful e din marmură,” a continuat Sarah.

Cuplul se bucură acum că a descoperit mica încăpere și că a investit timp să o renoveze. „O adorăm! Sunt foarte încântați și iubim povestea din spatele descoperirii spațiului.”

