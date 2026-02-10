„Vulcanul apocalipsei” arată primele semne de activitate după 40 de ani. Ce zonă e în pericol

Antena Căutare
Experții avertizează că „vulcanul apocalisei” arată primele semne de activitate, după 40 de ani de liniște.

Publicat: Marti, 10 Februarie 2026, 17:15
După mai bine de 4 decenii de liniște, un vulcan periculos dă semne îngrijorătoare că se trezește la viață.

În urma detectării acestor semne, experți din întreaga lume urmăresc atent evoluția sa, scrie Daily Mail.

Printre primele semne se numără temperaturi în creștere, un volum mai mare de gaze emise în zone și formațiuni de sulf neobișnuite.

Toți acești factori indică o nouă etapă pentru acest vulcan.

„Vulcanul apocalipsei” arată primele semne de activitate după 40 de ani

Aceste semne au fost detectate în interiorul vulcanului El Chichon din Mexic, cunoscut și sub numele de Chichonal sau „vulcanul apocalipsei”.

Schimbările au fost înregistrate de oameni de știință de la Universitatea Națională Autonomă a Mexicului (UNAM) în timpul monitorizărilor desfășurate între iunie și decembrie 2025.

Vulcanul a erupt ultima dată în 1982. Atunci a provocat moartea a cel puțin 2.000 de oameni, într-unul dintre cele mai grave dezastre vulcanice din istoria Mexicului.

Experții au observat temperaturi ridicate, modificări ale chimiei lacului din crater și emisii de gaze, inclusiv hidrogen sulfurat și dioxid de carbon, care pot fi periculoase în concentrații mari.

Citește și: Cel mai periculos vulcan din SUA a intrat într-o fază îngrijorătoare de 72 de ore. Milioane de oameni pot fi afectați

De asemenea, au fost documentate sfere neobișnuite de sulf, goale pe dinăuntru,care se formează în bazine de sulf lichid din interiorul craterului.

În ciuda acestor semne spectaculoase, experții spun că în prezent nu există dovezi ale mișcării magmei sub vulcan. Cercetătorii subliniază că activitatea e probabil hidrotermală și nu indică o erupție iminentă.

Chiar și așa, vor să monitorizeze situația, în cazul în care vulcanul se va trezi la viață.

Noile descoperiri provin din cercetări de teren detaliate și din monitorizare la distanță realizate de Institutul de Geofizică al UNAM, care studiază de ani de zile dinamica internă a lui Chichonal.

Cum s-a schimbat vulcanul Chichonal

În timpul inspecțiilor recente, experții au raportat că lacul din crater, de obicei verde și dominat de alge, a devenit cenușiu. Ceea ce sugerează niveluri ridicate de sulfați și silice în apă.

Măsurătorile termice au arătat că temperaturile de pe fundul lacului și de pe podeaua craterului au crescut peste nivelurile normale de fond.

Echipa a mai documentat fluctuații ale concentrațiilor de cloruri și schimbări în interacțiunile dintre gaze și apă, semne că fluide fierbinți circulă sub suprafață.

Analizele de gaze au arătat că hidrogenul sulfurat și dioxidul de carbon se acumulează în apropierea craterului. Aceste gaze pot reprezenta un risc pentru oameni și animale dacă se adună în zone închise sau joase.

Totuși, oamenii de știință au subliniat că astfel de emisii sunt frecvente în sistemele hidrotermale active și nu semnalează neapărat o erupție.

„Comportamentul observat e compatibil cu procese hidrotermale sau cu mici explozii provocate de abur,” a explicat dr. Patricia Jacome Paz, expertă de la UNAM.

Datele seismice colectate în regiune arată, de asemenea, niveluri scăzute de activitate seismică Ceea ce sugerează în continuare că magma nu se deplasează în prezent sub vulcan.

Chichonal este închis vizitatorilor încă de la erupția catastrofală din 1982, dar a devenit un important sit de cercetare pentru oamenii de știință care studiază modul în care vulcanii evoluează mult timp după evenimentele explozive majore.

Citește și: Experții avertizează că un supervulcan din Europa se trezește. Care sunt primele semne

Începând cu 28 martie 1982, Chichonal a declanșat o serie de erupții puternice care au continuat până în aprilie. A trimis nori de cenușă sus în atmosferă și provocat curgeri piroclastice mortale.

Sate întregi au fost distruse, terenurile agricole au fost acoperite de cenușă și resturi, iar mii de locuitori au fost forțați să fugă. De aici și denumirea de „vulcanul apocalipsei”.

Experții spun că activitatea actuală seamănă foarte puțin cu condițiile care au precedat erupția din 1982. Totuși, ei avertizează că vulcanii pot rămâne dinamici timp de decenii, chiar secole, după un eveniment major.

Cel mai obositor deceniu din viață. Experții au dezvăluit erioada care ne extenuează... Inteligența artificială a dezvăluit regulile unui joc de masă din perioada romană. Oamenii nu mai știau să-l joace de 1....
