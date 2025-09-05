Experții avertizează că un supervulcan din Europa se trezește. Care sunt primele semne

Experții avertizează că un supervulcan din Europa se trezește și că sunt semne clare că o erupție puternică urmează.

Un supervulcan din Europa ar putea afecta întreaga planetă | Shutterstock

Experții avertizează că un supervulcan din Europa se trezește și că sute de mii de oameni sunt în pericol din cauza acestui fenomen.

În ultimele luni, o serie de cutremure puternice au zguduit Campi Flegrei, din Italia, scrie Daily Mail.

Acesta e un câmp vulcanic din apropierea orașului celebru Napoli.

În luna mari, în zona a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4.4, cel mai puternic din ultimii 40 de ani.

Experții avertizează că un supervulcan din Europa se trezește

Acum, experții avertizează că un supervulcan din Europa se trezește. Și că numărul cutremurelor din zonă este de fapt de 4 ori mai mare decât se credea anterior.

Iar acest lucru ar putea însemna că urmează seisme mai puternice, cu potențial devastator.

Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a strânge informații precise despre locația și magnitudinea cutremurelor din zonă aproape în timp real.

Ei au descoperit de 4 ori mai multe cutremure decât detectaseră instrumentele anterioare. Ceea ce extinde numărul înregistrat între 2022 și 2025 de la 12.000 la peste 54.000.

„Aceste falii lungi sugerează că un cutremur cu magnitudinea 5 nu este exclus,” a spus co-autorul studiului Bill Ellsworth.

„Știam de mult timp că aceasta este o zonă cu risc. Încă din anii ’80, când o parte din oraș a fost evacuată. Iar acum vedem pentru prima dată structurile geologice care sunt responsabile,” a continuat expertul.

Campi Flegrei se traduce prin „câmpuri arzătoare”. Supervulcanul a erupt ultima dată în 1538. Deși nu erupe frecvent, vulcanul a arătat semne de neliniște în ultimele decenii.

Această regiune vulcanică, locuită de peste 500.000 de oameni, a trecut prin episoade de neliniște încă din anii 1950. Acum, experții avertizează că un supervulcan din Europa se trezește.

Ultima perioadă de activitate a început în 2005, cu o creștere semnificativă a cutremurelor în 2018. Printre acestea se numără 5 cutremure peste magnitudinea 4 doar în primele 8 luni din 2025.

Întreaga planetă e în pericol dacă va erupe Campi Flegrei

Datele au arătat existența a două falii care converg sub orașul Pozzuoli, la vest de Napoli, monitorizat continuu încă din anii ’80. Atunci, activitatea seismică a ridicat solul cu peste 2 metri și peste 16.000 de cutremure au dus la evacuarea a 40.000 de locuitori.

În ultimii 400.000 de ani, Campi Flegrei a produs două dintre cele mai mari erupții din Europa.

Cercetătorii au declarat că nu au observat încă dovezi privind mișcarea ascendentă a magmei în interiorul vulcanului. Ceea ce reduce îngrijorările pe termen scurt privind o erupție.

Totuși, cutremurele au în continuare potențialul de a pune vieți în pericol și de a deteriora clădiri și infrastructuri.

Cercetătorii spun că analizarea locației și lungimii unei falii îi poate ajuta să determine intervalul magnitudinilor viitoarelor seisme.

Alți oameni de știință au prezis că, dacă acest „uriaș adormit” ar exploda, ar putea crea un nor suficient de mare pentru a arunca Pământul într-o iarnă globală timp de mai mulți ani.

Ultimele descoperiri au fost publicate în revista Science.