Cel mai periculos vulcan din SUA a intrat într-o fază îngrijorătoare de 72 de ore. Milioane de oameni pot fi afectați

Cel mai periculos vulcan din SUA a intrat într-o fază îngrijorătoare, în care pământul a vibrat timp de peste 72 de ore.

Publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 16:24 | Actualizat Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 16:26
Muntele Rainier e, de fapt, un vulcan periculos

Muntele Rainier, din Washington, considerat cel mai periculos vulcan din SUA, s-a trezit și deja are efecte îngrijorătoare.

Pământul din apropierea muntelui a vibrat continuu timp de 72 de ore, scrie Daily Mail.

Ca urmare, experții sunt îngrijorați că va urma o explozie vulcanică violentă.

În apropierea vulcanului locuiesc peste 3.3 milioane de oameni doar în zona metropolitană Seattle-Tacoma.

Dacă cel mai periculos vulcan din SUA va erupe, atunci milioane de locuitori din zona pot să sufere. Aceștia vor fi în pericol din cauza unor căderi de cenușă, inundații și alunecări catastrofale de noroi, dacă vulcanul va erupe.


De sâmbătă, Muntele Rainier a emis vibrații constante sub suprafață. Mii de micro-vibrații s-au contopit unele cu altele în unde îngrijorătoare.

Zgomotele seismice continue au fost detectate de Rețeaua Seismică din Pacificul de Nord-Vest (PNSN). Seismometrele amplasate pe Muntele Rainier au înregistrat 3 zile consecutive de semnale seismice aproape neîntrerupte și foarte intense pe versantul vestic al vulcanului.

Spre deosebire de activitatea seismică asociată marilor cutremure, tiparele observate în statul Washington seamănă mai mult cu un „tremor vulcanic”. Aceasta e o vibrație continuă care apare atunci când magma, apa fierbinte și gazele se mișcă în interiorul unui vulcan.

Asta nu înseamnă că Muntele Rainier e categoric pe punctul de a erupe. Dar reprezintă un semn de avertizare că activitatea vulcanică s-ar putea intensifica până la un nivel critic.

Geologii vor urmări semnele-cheie ale amplificării acestei vibrații vulcanice. Inclusiv creșterea intensității în zilele următoare, apariția unor cutremure reale în interiorul vulcanului și umflarea solului din jurul Muntelui Rainier.

Atunci când acest vulcan va exploda, nu fluxurile de lavă încinsă sau norii sufocanți de cenușă vor reprezenta cea mai mare amenințare pentru localnici. În schimb, ei sunt în pericol din cauza torenților violenți de noroi care pot devasta comunități întregi în doar câteva minute.

Acești torenți mari pot zdrobi, îngropa sau lua cu ele aproape orice le stă în cale, potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Muntele Rainier a erupt ultima dată în 1884

Ultima erupție a Muntelui Rainier a fost una minoră, în 1884. Ultima erupție majoră a avut loc acum aproximativ 1.100 de ani.

Potrivit datelor, vibrațiile de sub munte au trecut de la normale la haotice în doar câteva ore.

Seismometrele au înregistrat o creștere bruscă în jurul orei 5 dimineața sâmbătă, intensitate care a continuat să crească pe parcursul zilei. Pe instrumentele seismice, această evoluție a apărut ca o linie tot mai neclară odată cu trecerea timpului. Devine în cele din urmă o linie neagră groasă, pe măsură ce vibrațiile s-au intensificat.

Până la 16 noiembrie, aproape toate cele 24 de ore au iluminat seismometrele cu o bandă groasă și neagră, cu foarte puține momente de liniște.

Luni, citirile de pe Muntele Rainier arătau aproape o linie complet neagră. Ceea ce indică vibrații suprapuse timp de 80–90% din zi. Acest episod de tremor vulcanic a fost unul dintre cele mai lungi înregistrate la Rainier în ultimii ani. USGS continuă să considere riscul general al unei viitoare erupții ca fiind „foarte ridicat”.

Muntele Rainier a avut deja roiuri masive de cutremure mai devreme în acest an. Ceea ce a crescut temerile unei explozii vulcanice iminente. În iulie, peste 1.000 de cutremure au zguduit zona pe parcursul a mai mult de 3 săptămâni, în cel mai mare roi seismic înregistrat vreodată la munte.

