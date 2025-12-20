Sandra Mutu rupe tăcerea după aproape 11 ani de relație cu Adrian Mutu! Ce spune despre căsnicia cu Briliantul

Într-un interviu recent, Sandra Mutu a făcut declarații din „culisele” mariajului cu celebrul fotbalist.

Sandra Mutu rupe tăcerea după aproape 11 ani de relație cu Adrian Mutu! Care e secretul căsniciei lor | Captură Instagram

Adrian Mutu și Sandra au sărbătorit, în februarie, zece ani de când formează un cuplu, iar, de curând, s-a aflat secretul relației lor. Într-un interviu acordat recent, soția antrenorului a spus adevărul.

Care e secretul relației dintre Sandra și Adrian Mutu

Sandra și Adrian Mutu sunt împreună de foarte mulți ani. Alături de fiul lor, Tiago, în vârstă de nouă ani, formează o familie frumoasă și împlinită.

Soția antrenorului a dezvăluit care este, de fapt, taina din spatele legăturii lor armonioase. Sandra, care este o prezență discretă în lumina reflectoarelor, consideră că secretul mariajului de lungă durată constă într-o comunicare excelentă și un parteneriat solid.

De asemenea, celebrul fotbalist, care nu mai este sub contract cu o echipă de fotbal, este foarte implicat în creșterea și educația fiului lor, cât și în treburile casnice.

„Cred că există o compatibilitate foarte bună între noi și cred că totul ține foarte mult de comunicare. Reușim să comunicăm excelent și să ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte, doar prin felul în care ne simțim.

Sigur că există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează depinde de situație. În trecut, eu petreceam mai mult timp cu Tiago, însă, de când Adi nu mai este sub contract cu o echipă de fotbal, el îi este alături mult mai des.

Este prezent la fiecare antrenament și la fiecare meci. Dacă înainte eram eu peste tot cu cel mic, acum este el cel care îl însoțește pretutindeni. Cel mic este foarte fericit să petreacă acest timp cu tatăl lui”, a declarat Sandra, soția lui Adrian Mutu, citată de Fanatik.

Superba șatenă are numai cuvinte de laudă la adresa familiei sale. Tiago este un copil dezinvolt și pasionat de fotbal, la fel ca tatăl său.

„Eu l-am prins pe final de carieră și, până la urmă, eu nu m-am căsătorit cu Adi Mutu fotbalistul, ci cu Adrian Mutu omul. Ce pot spune e că am construit ceva foarte frumos și solid în toți acești ani împreună. Urmează să împlinim 11 ani de când suntem împreună. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru absolut tot ce ne-a oferit în acești ani”, a mai spus Sandra Mutu, potrivit sursei citate mai sus.

Adrian Mutu mai are alți trei copii din mariajele anterioare, un băiat cu actrița Alexandra Dinu și două fete din căsnicia cu Consuelo Matos.

Sandra Mutu l-a dat de gol pe soțul ei: „Adi e un bucătar extraordinar”

Sandra Mutu a mai dezvăluit că soțul ei adoră să gătească pentru ea și fiul lor.

„Nu sunt o mare amatoare a gătitului, recunosc. Nu e că nu pot sau că nu știu, dar nu îmi place atât de mult și adevărul este că Adi e un bucătar extraordinar. Și gătește cu mare mare plăcere pentru noi. Îi iese și bine.

Și, după spusele lui, îl și relaxează, așa că profit. Face niște paste extraordinare și un pește la fel, pe măsură, vită. Se mănâncă multă vită la noi în familie, pentru că Tiago este un carnivor înrăit”, a mai spus soția lui Adrian Mutu, citată de Fanatik.