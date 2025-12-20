Billy Bob Thornton a vorbit despre una dintre cele mai controversate povești de la Hollywood: celebrele coliere în care el și Angelina Jolie ar fi purtat sângele celuilalt.

S-a aflat adevărul despre colierele cu sânge purtate de Angelina Jolie și Billy Bob Thornton. Fanii i-au acuzat că sunt vampiri | Profimedia

La 70 de ani, într-un interviu pentru Rolling Stone, Billy Bob Thornton a decis să clarifice încă o dată legenda care a alimentat ani de zvonuri și interpretări fantastice.

Citește și: Angelina Jolie a rămas fără șofer în timpul unei vizite la un spital de copii din Sudul Ucrainei. De ce a fost luat de armată

Billy Bob Thornton a spus adevărul despre colierele cu sânge purtate de el și Angelina Jolie

Billy Bob Thornton a explicat încă din anul 2014, la Universitatea Loyola Marymount, că medalioanele conțineau doar o singură picătură de sânge.

Articolul continuă după reclamă

„Un medalion cu sânge e ceva foarte simplu”, spunea el atunci.

„Într-o zi, Angie a venit acasă cu un set cumpărat de ea. Știi medalioanele acelea transparente în care pui poza bunicii și îl porți la gât? Exact asta era. I s-a părut interesant și romantic să ne tăiem puțin în deget cu o lamă și să punem câte o picătură de sânge pe acel medalion, la fel cum păstrezi în el un smoc de păr al copilului”, a adăugat Billy Bob Thornton, potrivit unei surse.

Actorul a revenit asupra explicațiilor, într-un interviu recent pentru Rolling Stone, afirmând că realitatea era departe de imaginea gotică proiectată în presă.

„Fiecare dintre noi avea un mic medalion, literalmente cu o picătură de sânge în el. Era o idee romantică, și asta a fost tot. Dar până când s-a aflat, în imaginația publicului am ajuns vampiri. Trăiam într-o temniță, beam sânge, tot felul de nebunii”, a declarat actorul, potrivit unei surse.

Angelina Jolie și Billy Bob Thornton au format unul dintre cele mai intens mediatizate cupluri ale începutului anilor 2000. S-au întâlnit în anul 1999 pe platourile filmului „Pushing Tin”, iar un an mai târziu au fugit în Las Vegas pentru a se căsători, la scurt timp după ce actorul își încheiase logodna cu actrița Laura Dern.

În anul 2002, cei doi au anunțat adopția lui Maddox din Cambodgia, însă căsnicia lor s-a încheiat în 2003.

Citește și: Shiloh, apariție îndrăzneață și o schimbare de look wow. Cum a fost surprinsă fiica Angelinei Jolie pe străzile din New York

În ce relații au rămas Angelina Jolie și Billy Bob Thornton după despărțire

Deși în presă au apărut zvonuri potrivit cărora relația lor ar fi fost una tumultuoasă, Billy Bob Thornton a declarat că despărțirea lor a fost una dintre cele mai pașnice experiențe din viața lui. Se pare că diferențele de stil de viață, nu conflictele, au dus la separare, mai exact implicarea globală a actriței în misiuni umanitare au contrastat puternic cu dorința lui Billy Bob Thornton pentru o viață mai liniștită.

„Eu și Angelina Jolie am avut o perioadă minunată împreună”, a declarat Thornton pentru Rolling Stone în 2025, potrivit unei surse.

„A fost una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții mele. Suntem și acum foarte, foarte buni prieteni. A fost o despărțire civilizată. Pur și simplu aveam stiluri de viață complet diferite”, a adăugat actorul.

Billy Bob Thornton s-a căsătorit cu Connie Angland în 2014, cu care are o fiică, în timp ce Angelina Jolie, după divorțul de Brad Pitt, finalizat între 2016 și 2024, este în prezent singură, concentrându-se pe cei șase copii și pe proiectele sale umanitare.