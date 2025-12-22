Rezultate Loto, 21 decembrie 2025. Report la Joker de 8,7 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru următoarea extragere

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 21 decembrie 2025, dar și ce report există pentru următoarele extrageri. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 21 decembrie 2025, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri | sursa foto: Profimedia/shutterstock

La tragerile de duminică, 21 decembrie 2025, s-au înregistrat peste 20.000 de câștiguri, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 21 decembrie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

Duminică, pe 21 decembrie 2025, au avut loc tragerile loto. Se pare că și de data aceasta s-au înregistrat reporturi semnificative la Joker și Loto 6/49.

La tragerile Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report in valoare de peste 8,7 milioane de lei. La categoria a II-a s-au înregistrat 9 câștiguri în valoare de câte 43.059,12 lei fiecare. La categoria a III-a au fost 622 premii în valoare totală de 623,04 lei.

La tragerile Noroc, la caetgoria I, se înregistrează un report în valoare de 1.516.546,56 de lei. La categoria a II-a avem un report în valoare de 53.462,64 lei, iar la categoria a III-a s-au câștigat trei premii în valoare de 17.820,88 lei.

La tragerile Loto 5/40 se înregistrează un câștig în valoare de 1.455.398,80 de lei. La categoria a II-a s-a înregistrat un report în valoare totală de 71.838,60 de lei.

La tragerea Super Noroc se înregistrează un report în valoare de 119.969,60 de lei, iar categoria a II-a aduce un report de 20.118,40 de lei.

Cel mai important report este cel de la Joker, unde este vorba despre suma de 44.238.148,03 de lei, la categoria I. La categoria a II-a avem un câștig de 354.879,03 de lei, iar la categoria a III-a s-au înregistrat 7 câștiguri în valoare totală de 19.835,24 de lei.

La Noroc Plus, atât la categoria I avem un report în valoare de 75.926,64 de lei. La categoria a adoua s-au înregistrat două câștiguri în valoare de 37.963,32 de lei.

Rezultate Loto de duminică, 21 decembrie 2025. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 21 decembrie 2025 în rândurile următoare:

Rezultate Loto la Joker, duminică, 21 decembrie 2025: 10,16, 45, 27, 20 + 3

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 21 decembrie 2025: 8 0 1 0 6 8

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 21 decembrie 2025: 22, 25, 2, 15, 10, 30

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 21 decembrie 2025: 0 2 9 2 4 3

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 21 decembrie 2025: 1 6 5 8 2 4 6

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 21 decembrie 2025: 43, 5, 22, 34, 11, 42