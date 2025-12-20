Antena Căutare
A jucat în „Baywatch" și a făcut furori cu trupul său. Cum arată acum Erika Eleniak. Este plină de tatuaje și cu greu o recunoști

Erika Eleniak, în vârstă de 56 de ani, și-a etalat tatuajele în cea mai recentă apariție a sa. Celebra actriță din „Baywatch” a ajuns de nerecunoscut la vârsta de 56 de ani!

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Decembrie 2025, 17:00 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 14:38
A jucat în „Baywatch" și a făcut furori cu trupul său. Cum arată acum Erika Eleniak. Este plină de tatuaje și cu greu o recunoști

Erika Eleniak, renumită pentru rolul lui Shauni McClain din serialul „Baywatch”, arată complet diferit astăzi, fiind acoperită de tatuaje. Diva a postat recent o fotografie realizată pe platoul noului său film, potrivit dailymail.co.uk.

Erika Eleniak și-a surprins fanii în cea mai recentă apariție: „Habar nu aveam că ai tatuaje!”

Erika Eleniak a postat pe rețelele de socializare un cadru din viitorul ei film, „Alchemy In Venice”. În noua postare, vedeta și-a etalat mâinile pline de tatuaje, în timp ce purta o bluză neagră brodată, asortată cu o cămașă din dantelă.

Vedeta din „Baywatch” și-a accesorizat ținuta cu bijuterii îndrăznețe, însă cel mai neașteptat accesoriu a fost, cu siguranță, colecția sa de tatuaje.

„De la ilustrul nostru lider, Jon Fitzgerald: Gata! Filmările s-au încheiat, acum trecem la post-producție. Aștept cu nerăbdare să văd acest proiect concretizat și să-l împărtășesc cu voi toți în curând. Vă mulțumim că faceți parte din această călătorie. Rămâneți pe fază”, a scris vedeta, în dreptul fotografiei postate pe Instagram.

În ciuda aspectului său fizic, care nu mai amintește deloc de vremea când era o blondă voluptoasă, fanii i-au lăudat apariția dramatică: „Abia aștept să văd mai multe, arăți grozav!”/„Am întârziat la petrecere. Habar nu aveam că ai tatuaje!”/„Am ratat ceva?”, a adăugat, surprins, unul dintre admiratorii săi.

Ce declara Erika Eleniak despre tatuajele sale: „Pur și simplu este distractiv”

În anul 2023, publicația PageSix a fost prima care a dezvăluit transformarea dramatică a superbei blondine, cu fotografii exclusive surprinse în timp ce actrița își plimba câinele în suburbiile Californiei.

În timpul apariției sale la podcastul „Still Here Hollywood”, din timpul verii, Erika Eleniak a explicat de ce și-a făcut atât de multe tatuaje. Vedeta a dezvăluit că a început să își facă tatuaje pe spate pe la sfârșitul anilor ’20, după ce s-a încheiat perioada ei din „Baywatch”.

„Fiecare tatuaj pe care îl am este semnificativ (...) Îmi plac tatuajele. Îmi place faptul că trupul meu este o pânză pe care să îmi spun poveștile. Pur și simplu este distractiv”, a declarat actrița.

Erika Eleniak a devenit faimoasă la doar 12 ani, datorită rolului său din „E.T.”, filmul emblematic din 1982 al lui Steven Spielberg. Mai târziu, vedeta a devenit un simbol al anilor ’90, datorită rolului său din „Baywatch” și chiar a pozat pentru reviste de renume.

Actrița a dezvăluit că, în cele din urmă, a renunțat la serial, deoarece își dorea „un rol mai serios” și nu se mai simțea confortabil în timp ce purta „bikini mici și strâmți”. De-a lungul anilor ’90, Erika Eleniak a trecut de la filme thriller la cele de acțiune.

Vedeta a fost căsătorită cu culturistul Philip Goglia în 1998, însă cei doi au divorțat după doar șase luni. La începutul anilor 2000 a început să se întâlnească cu Roch Daigle, iar cei doi s-au căsătorit în 2005. Un an mai târziu au devenit părinții unei fetițe, potrivit dailymail.co.uk.

Astăzi, vedeta încă joacă, dar duce o viață liniștită în California, alături de fiica ei, Indyanna Daigle, care are acum 19 ani.

