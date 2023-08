Ce avere are Ion Doldurea, tatăl afaceristului care deținea stația GPL din Crevedia, care a explodat și a provocat zeci de victime

Firma de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, soldată cu zeci de răniţi, se numeşte Flagas SRL şi îi aparţine fiului primarului PSD din Caracal, Ion Doldurea. Ce avere are fostul edil.

O scurgere de gaz la un depozit de GPL din Crevedia a declanșat un dezastru, sâmbătă noapte. Trei explozii puternice au luminat cerul aproape de miezul nopții și au provocat două decese și 58 de răniţi, mulţi în stare gravă, între care și 26 de pompieri.

Potrivit imaginilor, după cele trei deflagrații, Crevedia arată ca după un război. La ora 18:44 un localnic filmează un nor de gaz care iese din stația de depozitare a gazului petrolier lichefiat (GPL), mai apoi urmează tragedia. Din primele informații se știe că un furtun de alimentare s-ar fi rupt în timp ce un angajat încărca butelia cu gaz, însă ținea în mână o țigară aprinsă. Din cauza sursei externe de foc, tot ce a urmat apoi au fost exploziile repetate care au făcut ravagii.

Ce avere ar avea Ion Doldurea fostul primar PSD din Caracal. Fiul său deținea stația de GPL din Crevedia, care funcționa fără autorizație

Potrivit informațiilor oferite de Antena 3 CNN, Ion Doldurea ar avea jumătate de milion de euro în conturi. Acesta ar avea peste 20 de case, apartamente, dar și spații comerciale și un conac în Caracal de aproape 400 de metri pătraţi.

Fostul edil ar mai deține în casă opere de artă estimate la peste 70.000 de euro, conform declaraţiei de avere. Fiii lui ar avea avaceri cu produse petroliere.

Primarul din Caracal, Ion Doldurea, al cărui fiu deţine staţia GPL din Crevedia, a anunţat că se suspendă din PSD şi din orice funcţie politică deţinută

Primarul din Caracal, Ion Doldurea, tatăl patronului staţiei GPL unde sâmbătă seara s-au produs exploziile, a anunţat că se va suspenda din PSD şi din orice altă funcţie politică deţinută. Doldurea a precizat că ”sub imperiul emoţiilor” i-a declarat unei jurnaliste, referindu-se la pompierii care au intervenit la deflagraţie, că ”este problema lor”, potrivit News.ro.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ion Doldurea s-a declarat afectat şi îndurerat de tragedia de la Crevedia.

”Sunt puternic afectat şi îndurerat de tragedia care a zguduit comunitatea locală din Crevedia şi transmit întreaga mea compasiune familiilor greu încercate, celor care au rude sau prieteni pe patul de spital şi cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma deflagraţiei. De asemenea, transmit sănătate şi putere celor care sunt în acest moment pe paturile spitalelor şi luptă pentru recuperare”, şi-a început Doldurea postarea pe Facebook.

Primarul din Caracal s-a referit şi la unele declaraţii pe care le-a făcut unei jurnaliste ”sub imperiul emoţiilor”.

”Am constatat că una dintre declaraţiile pe care le-am acordat ieri unui reporter, sub imperiul emoţiilor şi devastat de vestea primită, a fost interpretată şi exploatată altfel decât cum am vrut să transmit. Nu am nici o scuză dar vreau să le spun tuturor că regret profund că în spaţiul public a fost indusă ideea că aş fi nepăsător faţă de efortul şi sacrificiul pompierilor şi forţelor de ordine implicate într-o astfel de situaţie. La momentul acelei discuţii cu jurnalista, pe baza informaţiilor lapidare pe care le aveam, m-am referit pe de o parte la angajaţi ai firmei, victime ale deflagraţiei, şi pe de altă parte, la pompieri ca profesionişti aflaţi într-o operaţiune în care îşi asumă riscuri. Raportat la situaţia de fapt, responsabilitatea efectuării manevrelor la faţa locului pentru stingerea incendiilor aparţine pompierilor, motiv pentru care m-am exprimat folosind expresia «e problema lor». Ca om, evident că sunt devastat de ideea că mulţi pompieri au fost răniţi şi alţi oameni au suferit ca urmare a acestui incendiu, repet, un accident”, a mai scris Doldurea. Edilul a spus că, pentru el, pompierii sunt eroi.

