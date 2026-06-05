Cine este și cu ce se ocupă soția lui Eugen Tomac. Diana Postică, o prezență publică discretă

Eugen Tomac a intrat în atenția publicului după ce a fost desemnat premier de către Nicușor Dan, iar mulți români sunt curioși să afle mai multe și despre familia lui. Politicianul este căsătorit cu Diana Postică, o femeie discretă, care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor.

Într-un moment în care Eugen Tomac se află în centrul atenției, numele Dianei Postică a început să stârnească interesul publicului | Hepta

Diana Postică și Eugen Tomac formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună doi copii. Deși soțul ei are o carieră politică vizibilă, Diana a ales un drum profesional propriu și a păstrat mereu o imagine rezervată.

Cine este Diana Postică, soția lui Eugen Tomac

Diana Postică este originară din Bender, Republica Moldova, și este cetățean român. De profesie avocat, aceasta a avut, de-a lungul timpului, o carieră legată atât de domeniul juridic, cât și de zona instituțională.

Soția lui Eugen Tomac a lucrat în trecut la cabinetul fostului primar al Bucureștiului, Adrian Videanu, dar și la biroul Robertei Anastase, în perioada în care aceasta era președinte al Camerei Deputaților.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, Diana Postică a fost avocat în Baroul București și a avut implicări în zona editorială, printr-o firmă care se ocupa de revista „Confluențe”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu ce se ocupă în prezent soția lui Eugen Tomac

În prezent, Diana Postică ocupă funcția de viceconsul la Ambasada României de la Bruxelles. Înainte de această etapă profesională, ea a fost numită, în 2021, într-o funcție la Engie, iar ulterior a trecut în zona diplomatică.

De-a lungul timpului, Diana Postică a fost implicată și în activități dedicate românilor de pretutindeni. Împreună cu Eugen Tomac, aceasta a activat în cadrul Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni și la Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi”.

Chiar dacă are o carieră importantă, Diana Postică nu este o prezență mondenă. Aparițiile ei publice sunt rare, iar familia Tomac a preferat să își păstreze viața personală departe de expunerea excesivă.

Spre deosebire de alte partenere ale unor persoane publice, Postică nu a căutat notorietatea. Soția lui Tomac și-a construit cariera în domeniul juridic și diplomatic și a ales să rămână departe de zona mondenă.

Într-un moment în care bărbatul se află în centrul atenției, numele soției a început să stârnească interesul publicului. Cu toate acestea, imaginea ei rămâne aceea a unei femei discrete, cu o carieră solidă și o viață de familie protejată de expunerea publică.

Citește și: Care este motivul pentru care Nicușor Dan nu are televizor în casă. Ce a dezvăluit președintele României

Eugen Tomac și Diana Postică au doi copii

Eugen Tomac și Diana Postică sunt părinții a doi copii, Radu-Andrei și Lia-Elena. Cei doi au încercat să își protejeze familia de atenția publică, mai ales în contextul în care Eugen Tomac a avut mereu o carieră politică activă.

Discreția pare să fie una dintre trăsăturile definitorii ale familiei. Deși numele lui Eugen Tomac este tot mai prezent în spațiul public, detaliile despre viața de familie au fost păstrate într-o zonă privată.

Ce avere au Eugen Tomac și soția lui

Potrivit declarației de avere, Eugen Tomac și Diana Postică dețin mai multe proprietăți în România și Belgia. Printre acestea se numără două locuințe în Belgia, un apartament în București și terenuri în județele Constanța și Neamț.

În declarația de avere apar și veniturile obținute de Eugen Tomac din activitatea de europarlamentar, dar și veniturile Dianei Postică de la Ministerul Afacerilor Externe.

Familia deține și autoturisme, conturi bancare și alte active financiare. Eugen Tomac a menționat, de asemenea, criptomonede și împrumuturi contractate de la bănci și persoane fizice.