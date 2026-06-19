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Ce i-ar fi șoptit Donald Trump lui Brigitte Macron la ureche. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare

Mulți s-au întrebat ce i-ar fi șoptit Donald Trump la ureche lui Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, când cei 2 s-au întâlnit la G7.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 14:52 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 15:02
Donald Trump și Brigitte Macron au avut o interacțiune care a devenit virală, chiar în fața lui Emmanuel Macron | Getty Images
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Președintele SUA, Donald Trump, e invitatul de onoare la o cină somptuoasă organizată la Palatul Versailles, după ce a avut loc summit-ul G7.

Invitația a fost dur criticată în Franța și Emmanuel Macron a fost acuzat că încearcă să îl flateze pe Trump, scrie The Guardian.

În cadrul vizitei lui Trump în Franța, acesta s-a întâlnit și cu Prima Doamnă, Brigitte Macron.

Interacțiunea lor a fost filmată și a devenit rapid virală pe rețelele de socializare.

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Ce i-ar fi șoptit Donald Trump lui Brigitte Macron la ureche

„Versailles nu înseamnă doar foiță de aur, Versailles e autentic,” a spus Trump despre celebrul palat, ce are 2.300 de camere. Versailles a fost reședința Regelui Soare al Franței, Ludovic al XIV-lea. „Sunt un admirator al locurilor frumoase.”

Biroul lui Macron a declarat că dineul de la Versailles a marcat cea de-a 250-a aniversare a independenței Statelor Unite, eveniment în care Franța a jucat un rol important prin sprijinirea Revoluției Americane.

Palatul Versailles a fost ales ca locație deoarece reprezintă „un simbol istoric al prieteniei franco-americane”, a explicat un oficial al Palatului Elysee.

„Sunt pragmatic. Rezultatele se obțin prin discuții ferme și respectuoase,” a declarat Macron ca răspuns la critici.

În cadrul vizitei în Franța, președintele Donald Trump i-a oferit lui Brigitte Macron unul dintre celebrele sale strângeri de mână prelungite în timp ce o saluta pe Prima Doamnă la summitul G7.

Trump a ironizat în mod deschis relația dintre Brigitte Macron și președintele francez Emmanuel Macron. I-a strâns președintelui Franței mâna doar pentru scurt timp atunci când s-au întâlnit la reuniunea internațională desfășurată în această săptămână.

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În schimb, Trump a ținut mâna lui Brigitte Macron timp de aproximativ 13 secunde după schimbul tradițional de săruturi pe obraz. Între timp, președintele Macron și-a așezat mâna pe spatele lui Trump.

După ce au pozat pentru o fotografie împreună, Trump a luat din nou mâna lui Brigitte Macron în timp ce discuta cu cuplul prezidențial francez.

Un utilizator de pe X a descris gestul drept „ciudatul război de tragere de mână al lui Trump”.

Trump e cunoscut pentru strângerile sale de mână lungi și energice. Un schimb de salut deosebit de lung cu Emmanuel Macron a durat aproape 30 de secunde în timpul unei vizite în Franța, în 2017.

Nu doar strângerea de mâna a atras atenția la nivel internațional. Atunci când s-au întâlnit, Trump i-ar fi șoptit ceva la ureche Primei Doamne.

Imaginile cu Donald Trump și Brigitte Macron au devenit virale

Jeremy Freeman, un cititor de buze, susține că Trump și-ar fi exprimat admirația față de Brigitte și nu a ezitat să-i spună acest lucru.

„Ah, Brigitte,” i-a spus Trump înainte să o sărute pe ambii obraji. „Wow.”

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Mulți l-au criticat pe Trump pentru modul în care a gestionat întâlnirea cu Brigitte, mai ales ținutul de mână, care a fost descris de unii utilizatori online drept „insistent”.

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Cea mai recentă întâlnire dintre Trump și Macron a avut loc după ce președintele SUA a ironizat public presupusele probleme din căsnicia lui Macron în luna aprilie. El a făcut referire la un videoclip în care Prima Doamnă a Franței părea să-i împingă fața soțului său înainte ca cei 2 să coboare dintr-un avion în Vietnam.

„Sun în Franța, la Macron, a cărui soție îl tratează extrem de rău,” a spus Trump în aprilie. „Încă își revine după dreapta primită în maxilar.”

Președintele francez a insistat ulterior că el și soția sa „glumeau” și a descris comentariile lui Trump drept „nici elegante, nici la nivelul așteptat”.

Vorbind cu jurnaliștii, Macron a declarat că cei 2 doar „se ciondăneau”.

„Sunt surprins de proporțiile pe care le-a luat această poveste. S-a transformat într-un fel de catastrofă globală, iar oamenii inventează chiar și teorii pentru a o explica,” a spus el atunci.

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