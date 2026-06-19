Ce a spus Zelenski despre România în Consiliului European: "Vreau să..."

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a menţionat România în discursul rostit la reuniunea Consiliului European, în contextul în care a afirmat că, pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă, iar ţara sa este pregătită să colaboreze cât mai strâns posibil şi pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii săi din UE.

Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri - Ungaria, Polonia, România, Slovacia - precum şi tuturor celorlalte state membre ale UE”, a spus Zelenski, pledând totodată pentru accelerarea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE.

România, menţionată în discursul rostit de Volodimir Zelenski la reuniunea Consiliului European

"Pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă. Iar acum suntem pregătiţi să colaborăm cât mai strâns posibil şi pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii noştri din Uniunea Europeană. Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri - Ungaria, Polonia, România, Slovacia - precum şi tuturor celorlalte state membre ale UE şi să îi asigur că Ucraina este profund angajată în promovarea respectului reciproc", a spus Zelenski, conform transcrierii discursului prezentată de Preşedinţia de la Kiev.

În acelaşi discurs, el a afirmat că Ucraina consideră că fiecare naţiune democratică din Europa merită să fie membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Şi lucrăm cât se poate de activ pentru a realiza acest obiectiv.

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"Vă rog să nu uitaţi că Ucraina merită acest lucru deoarece a plătit mai mult decât orice altă ţară europeană pentru dreptul său de a fi liberă, independentă şi, desigur - subliniez acest lucru - europeană. Acest drept nu aparţine doar Ucrainei. Este şi dreptul altor naţiuni de a fi independente de Rusia. Viitorul Europei - liberă, unită şi, bineînţeles, paşnică - se decide prin apărarea noastră. Acest lucru arată cât de unică este situaţia noastră. Sunt recunoscător tuturor celor care înţeleg acest lucru şi care fac paşii necesari pentru a demonstra că Europa îl apreciază şi îl susţine cu adevărat. Cel mai important astfel de pas ar putea fi o procedură accelerată - ştiu că nu tuturor le place această idee, dar, îmi pare rău, am scris-o deja, aşa că o voi spune - o cale rapidă pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană", a afirmat Zelenski.

El a subliniat că Ucraina este pregătită să realizeze reformele necesare, "însă lipsa unei decizii clare privind Ucraina în cadrul UE continuă să încurajeze interferenţele Rusiei", potrivit news.ro.

"Dacă Ucraina va obţine statutul de membru cu drepturi depline şi îl va obţine rapid - sper acest lucru - Rusia va pierde unul dintre principalele motive pentru care încearcă să destabilizeze atât Ucraina, cât şi Europa. De aceea această cale rapidă de aderare este atât de necesară", a argumentat el.