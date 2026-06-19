Antena Căutare
Home News Politic Ce a spus Zelenski despre România în Consiliului European: "Vreau să..."

Ce a spus Zelenski despre România în Consiliului European: "Vreau să..."

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a menţionat România în discursul rostit la reuniunea Consiliului European, în contextul în care a afirmat că, pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă, iar ţara sa este pregătită să colaboreze cât mai strâns posibil şi pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii săi din UE.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 11:30 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 11:36
Galerie
România, menţionată în discursul rostit de Volodimir Zelenski la reuniunea Consiliului European | Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri - Ungaria, Polonia, România, Slovacia - precum şi tuturor celorlalte state membre ale UE”, a spus Zelenski, pledând totodată pentru accelerarea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE.

România, menţionată în discursul rostit de Volodimir Zelenski la reuniunea Consiliului European

"Pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă. Iar acum suntem pregătiţi să colaborăm cât mai strâns posibil şi pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii noştri din Uniunea Europeană. Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri - Ungaria, Polonia, România, Slovacia - precum şi tuturor celorlalte state membre ale UE şi să îi asigur că Ucraina este profund angajată în promovarea respectului reciproc", a spus Zelenski, conform transcrierii discursului prezentată de Preşedinţia de la Kiev.

În acelaşi discurs, el a afirmat că Ucraina consideră că fiecare naţiune democratică din Europa merită să fie membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Şi lucrăm cât se poate de activ pentru a realiza acest obiectiv.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum arată buncărul în care s-a adăpostit Volodimir Zelenski

"Vă rog să nu uitaţi că Ucraina merită acest lucru deoarece a plătit mai mult decât orice altă ţară europeană pentru dreptul său de a fi liberă, independentă şi, desigur - subliniez acest lucru - europeană. Acest drept nu aparţine doar Ucrainei. Este şi dreptul altor naţiuni de a fi independente de Rusia. Viitorul Europei - liberă, unită şi, bineînţeles, paşnică - se decide prin apărarea noastră. Acest lucru arată cât de unică este situaţia noastră. Sunt recunoscător tuturor celor care înţeleg acest lucru şi care fac paşii necesari pentru a demonstra că Europa îl apreciază şi îl susţine cu adevărat. Cel mai important astfel de pas ar putea fi o procedură accelerată - ştiu că nu tuturor le place această idee, dar, îmi pare rău, am scris-o deja, aşa că o voi spune - o cale rapidă pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană", a afirmat Zelenski.

El a subliniat că Ucraina este pregătită să realizeze reformele necesare, "însă lipsa unei decizii clare privind Ucraina în cadrul UE continuă să încurajeze interferenţele Rusiei", potrivit news.ro.

Volodimir Zelenski in romania

"Dacă Ucraina va obţine statutul de membru cu drepturi depline şi îl va obţine rapid - sper acest lucru - Rusia va pierde unul dintre principalele motive pentru care încearcă să destabilizeze atât Ucraina, cât şi Europa. De aceea această cale rapidă de aderare este atât de necesară", a argumentat el.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns în fața DNA! Politicianul, acuzat într-un dosat de luare de mită. Ce s-a afla...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul din România care a apărut pe uriaşa tabelă de la Campionatul Mondial. Cum a fost surprins Milionarul din România care a apărut pe uriaşa tabelă de la Campionatul Mondial. Cum a fost surprins
Observatornews.ro Meseria care a devenit o mină de aur după anunţul deblocării Strâmtorii Ormuz. Se câştigă până la 8.000 $ Meseria care a devenit o mină de aur după anunţul deblocării Strâmtorii Ormuz. Se câştigă până la 8.000 $
Antena 3 Premiul de 13.000.000€ de la Super Loto nu a fost ridicat, iar câștigătorul mai are doar 3 zile să-l solicite. Apelul loteriei franceze Premiul de 13.000.000€ de la Super Loto nu a fost ridicat, iar câștigătorul mai are doar 3 zile să-l solicite. Apelul loteriei franceze
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns în fața DNA! Politicianul, acuzat într-un dosat de luare de mită. Ce s-a aflat
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a ajuns în fața DNA! Politicianul, acuzat într-un dosat de luare de mită. Ce...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce facultate a absolvit Adrian Veștea. Informația pe care mulți români nu o cunosc despre premierul desemnat
Ce facultate a absolvit Adrian Veștea. Informația pe care mulți români nu o cunosc despre premierul desemnat
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj.... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ivana Knoll a venit și la Cupa Mondială 2026 iar prezența ei a încins atmosfera. Dar, din păcate, asta nu a ajutat echipa Croației
Ivana Knoll a venit și la Cupa Mondială 2026 iar prezența ei a încins atmosfera. Dar, din păcate, asta nu a... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Victor Ponta dă verdictul: „Se pregătește un guvern de uniune națională!“
Victor Ponta dă verdictul: „Se pregătește un guvern de uniune națională!“ BZI
Lagărul de exterminare de la Salcia. REPORTAJ de pe marginea unei gropi comune
Lagărul de exterminare de la Salcia. REPORTAJ de pe marginea unei gropi comune Jurnalul
Când e Namaste India? Festivalul are program amplu cu spectacole, artiști internaționali și peste 50 de activități
Când e Namaste India? Festivalul are program amplu cu spectacole, artiști internaționali și peste 50 de... Kudika
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR Redactia.ro
Oraşul din Italia unde învaţă şi români oferă tinerilor bani să rămână acolo. Ajutorul acoperă chiria pe un an
Oraşul din Italia unde învaţă şi români oferă tinerilor bani să rămână acolo. Ajutorul acoperă chiria pe... Observator
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să cureți pompa de sân
Cum să cureți pompa de sân DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x