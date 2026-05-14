Care este motivul pentru care Nicușor Dan nu are televizor în casă. Ce a dezvăluit președintele României

Nicușor Dan e dezvăluit motivul pentru care nu există televizor în locuința lui. Președintele României a făcut confesiuni neștiute despre familia lui.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 17:13 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 17:42
Nicușor Dan este destul de discret când vine vorba despre viața personală, însă nu ezită să discute despre educația pe care o oferă micuților săi. De curând, președintele României a scos la iveală detalii neștiute despre familia lui.

Dezvăluirile sale au atras atenția românilor. Șeful statului a mărturisit că nu are televizor în casă dintr-un motiv întemeiat. Acest detaliu a stârnit o mulțime de reacții din partea oamenilor.

Care este motivul pentru care Nicușor Dan nu are televizor în locuința lui

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Nicușor Dan și partenera lui, Mirabela Grădinaru, au mare grijă de cei doi copii pe care îi au împreună. Aceștia acordă mare atenție modului în care își cresc micuții.

Mai mult, președintele României a oferit câteva detalii neștiute despre viața de familie. Acesta a explicat că nu are televizor în casă pentru că își dorește ca fiica și fiul ei să nu fie expuși ecranelor.

„Nu am televizor acasă din cauza copiilor, să nu se uite. Fetița cam două ore pe săptămână, un film, iar băiețelul aproape deloc”, a explicat Nicușor Dan, potrivit click.ro.

Așadar, președintele României și partenera lui au impus reguli stricte copiilor săi. Într-un interviu de acum câteva luni, Mirabela Grădinaru explica faptul că fiica și fiul lor nu vor avea acces la telefon până la o anumită vârstă, chiar dacă există presiune din partea societății.

Un lucru este cert, cei doi încearcă să le ofere micuților o educație sănătoasă și cât mai departe de micile ecrane.

Își dorește sau nu Nicușor Dan să se mute din casa închiriată

Nicușor Dan ia în calcul să se mute din casa închiriată acum, însă își dorește să facă acest pas în timpul verii. Șeful statului consideră că ar trebui să facă o astfel de schimbare vara pentru că micuții lui s-ar afla în vacanță și le-ar fi mai ușor să se acomodeze în noua locuință.

„Suntem încă în discuții. Poate vara asta când e vacanța copiilor și e mai simplu pentru ei”, a mai dezvăluit Nicușor Dan, conform sursei citate mai sus.

Se pare că președintele României ar vrea să se mute la Vila Lac, deoarece „acolo e prea izolat și pentru copii nu e bine să stea singuri într-o vilă, dar poate-poate într-un cartier”.

