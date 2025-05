Cu cine votează Laura Vicol. Avocata a rupt tăcerea înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale din 18 mai 2025

Personaj extrem de controversat în politica românească din ultima vreme, Laura Vicol a rupt tăcerea, cu mai puțin de o săptămână înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, și a revenit cu un mesaj tranșant, publicat pe contul ei de Facebook. Iată ce a transmis!

După o perioadă de tăcere, Laura Vicol revine în forță pe scena publică, la mai puțin de o săptămână de turul decisiv al alegerilor prezidențiale din 18 mai 2025. Aceasta a vorbit despre valul de ură care a cuprins societatea românească, despre agresivitatea din ambele tabere și riscurile divizării tot mai profunde.

Mesajul cu subînțeles al Laurei Vicol înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale: „Eu sunt și deșteaptă, și umană”

Într-un mesaj postat pe Facebook, Laura Vicol a lansat un avertisment dur. Redăm mai jos mesajul cu subînțeles al blondinei:

„Ura nu are tabără. Nu are logică. Nu are rușine.

Asistăm la un război româno-român care a distrus tot ce înseamnă moralitate, decență și respect. Nu mai contează ideile, nu mai contează argumentele, nu mai contează cine ești ca om. Tot ce contează este pe cine susții – și în funcție de asta ești vânat, înjurat, distrus public.

Am fost și sunt agresată verbal doar pentru că îndrăznesc să gândesc și să scriu opinii personale. Dar nu sunt singura. Oricine are curajul să spună <<ceva>> – este linșat. De ambele tabere.

Pentru că da, ura nu locuiește doar într-o parte.

Și în așa-zisa tabără a <<intelectualilor>> se jignește la fel de visceral, de brutal, de umilitor ca în cealaltă, pe care o desconsideră drept <<fără școală>>. Aroganța nu este superioritate morală, iar un vocabular academic nu ascunde violența din spate.

Eu nu aparțin niciunei tabere. Eu gândesc. Și tocmai pentru că gândesc, refuz să fiu împărțită. Eu sunt și deșteaptă, și umană. Și am prieteni și în <<elită>>, și între cei fără diplome, dar cu suflet. Sincer, decența nu are școală. Nu ține nici de studii și nici de ce cărți ai citit.

Ura nu construiește. Nu vindecă. Nu unește. Ura dezbină, înrăiește, murdărește tot ce atinge. Și exact asta vi se întâmplă acum: vă pierdeți sufletul, în timp ce vă strigați unii altora că-l aveți pe al vostru mai curat.

România nu e un câmp de luptă. România a devenit un câmp de luptă… tactic! Deocamdată... și Doamne ferește să nu fie și altfel! La ce netede sunt creierele unora cărora se pare că nu le pasă…

Și dacă devine unul, nu vor câștiga decât cei care ne privesc din umbră, satisfăcuți că ne-am făcut praf între noi.

Destul.”, a transmis Laura Vicol pe contul personal de Facebook.

