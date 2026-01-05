Antena Căutare
Home News Politic Prima reacție a lui Călin Georgescu după capturarea lui Maduro: „Ce s-a întâmplat în Venezuela...”

Prima reacție a lui Călin Georgescu după capturarea lui Maduro: „Ce s-a întâmplat în Venezuela...”

Călin Georgescu a reacționat după capturarea lui Nicolas Maduro. Fostul candidat independent în primul tur anulat al alegerilor prezidențiale din 2024 din țara noastră s-a prezentat la poliție pentru semnarea controlului judiciar în această dimineață.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026, 14:15 | Actualizat Luni, 05 Ianuarie 2026, 15:20
Galerie
Prima reacție a lui Călin Georgescu după capturarea lui Maduro | Hepta

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost așteptat în această dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar al cărui termen a fost modificat din nou, după ce, inițial, a fost stabilit pentru mâine, 6 ianuarie 2026.

Înainte de a ajunge la secție, el a anunțat că va transmite un mesaj pentru politicieni în contextul impunerii noilor măsuri fiscale, însă, în cele din urmă, acesta a decis să abordeze și subiectul momentului, și anume: capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale în operațiunea forțelor americane care a avut loc în urmă cu doar două zile.

Citește și: Donald Trump a anunțat că preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa au fost capturaţi şi scoşi din ţară. Care e motivul

Descoperă în rândurile de mai jos ce a avut de spus candidatul independent în primul tur anulat al alegerilor prezidențiale din 2024 din țara noastră!

Articolul continuă după reclamă

Prima reacție a lui Călin Georgescu după capturarea lui Maduro: „Ce s-a întâmplat în Venezuela...”

Potrivit Adevărul, Călin Georgescu a fost trimis în judecată în urmă cu jumătate de an, fiind acuzat că a promovat în mod public cultul unor persoane vinovate de infracțiuni de genocid, crime de război și crime împotriva umanității.

În același dosar, el este cercetat și pentru promovarea ideilor și doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, atât în cadrul unor interviuri, dar și în cadrul unor postări online realizate în perioada 2020 - mai 2025.

Astăzi, el s-a prezentat din nou la Poliția Buftea, acolo unde simpatizanții săi s-au adunat în fața secției și au început să scandeze „Călin Georgescu este președinte!”, urmând ca fostul candidat independent să facă și câteva declarații după semnarea controlului judiciar.

„Suntem aici, pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, și suntem chemați la o întoarcere sinceră către Dumnezeu, către adevăr, către aproapele nostru. Să fie un an curat în sine, autentic în fapte și unul în care iubirea, pacea și armonia să domine felul în care ne purtăm unii cu alții. Adevărul să aducă bucuria acestei sărbători, în special copiilor și, prin puterea lui, să dărâme castelele de nisip construite prin minciună.” a spus acesta potrivit sursei citate anterior, urmând să abordeze imediat și subiectul momentului:

„Pacea nu se construiește și nu se menține prin frică și opresiune. Îmi doresc pacea lui Dumnezeu în inimile românilor, nu o țară umilită prin austeritate nefondată. Anularea alegerilor a fost făcută din frica uriașă de a ascunde jaful comis în ultimii 36 de ani și furtul minților. În urmă cu 6 luni am spus că Statele Unite se vor întoarce la doctrina Monroe, iar exact asta s-a întâmplat în Venezuela. Președintele Trump a demonstrat că nu acceptă furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețelele globaliste. Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară.”

Citește și: Cine este Delcy Rodriguez, liderul interimar al Venezuelei. Cum se raportează la SUA

„Vă spun ceva esenţial – anularea alegerilor nu a fost dreptate. A fost frica uriaşă de a nu ieşi la iveală jaful comis în 36 de ani şi furtul minţilor. Şi va ieşi la iveală. Vedeţi, acum şase luni de zile, la o emisiune (…) am spus că Statele Unite ale Americii se vor întoarce la doctrina Monroe. Şi azi se confirmă acest lucru prin documentul de politică externă emis de Casa Albă de curând şi prin ceea ce s-a întâmplat în Venezuela. Pentru că preşedintele Trump, poate nu s-a ştiut asta, este un om de acţiune şi care nu admite furtul de alegeri şi ca o ţară să fie confiscată de mafia şi de reţeaua globalistă”, a mai declarat Călin Georgescu potrivit Hotnews.

El a susținut că acțiunea Statelor Unite ale Americii nu a avut loc doar pe fondul problemei cu substanțele interzise, ci și pe baza unor chestiuni de natură politică, precum furtul alegerilor:

„Sigur că, în plus, Caracas însemna centrul de mafia drogurilor, dar teza principală reprezintă furtul de alegeri şi reţeaua globalistă care a acaparat o ţară. Azi în Venezuela, mâine, poate în Europa de Vest, în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară”.

Colaj foto Călin Georgescu și Nicolas Maduro
+14
Mai multe fotografii

Citește și: Ce răspuns a oferit Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă și-a plătit taxele. Ce explicație a dat

Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Observatornews.ro Oraşul din România inclus de britanici în topul destinaţiilor cu cele mai ieftine zboruri Oraşul din România inclus de britanici în topul destinaţiilor cu cele mai ieftine zboruri
Antena 3 O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
SpyNews Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii
Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate
Gustări pe care este recomandat să le eviți atunci când ești stresată. Ce spun specialiștii în sănătate Catine.ro
Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan. Ce a avut de transmis șeful statului la început de an
Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan. Ce a avut de transmis șeful statului la început de an
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta
Cum s-a schimbat viața actriței Neslihan Atagul de când a devenit mămică pentru prima oară. Ce a declarat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9 ani de relație
Ce cadou impresionant va primi Romina Gingașu de la soțul ei, miliardarul Piero Ferrari, cu ocazia aniversării a 9... Elle
Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste
Cum se menține Iuliana Pepene în formă. Salata din trei ingrediente care o ajută să arate ca în reviste Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ce poți pune în aluat în loc de drojdie. Alternativele pe care le poți folosi
Ce poți pune în aluat în loc de drojdie. Alternativele pe care le poți folosi HelloTaste.ro
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără stăpân
O insulă pitorească din Grecia oferă cazare și o masă gratuită pe zi celor care îngrijesc pisicile fără... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 ianuarie 2026. Săgetătorii se simt iubiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească
Parlamentul a devenit anexa Guvernului. Puterea executivă se pregătește să acapareze și puterea judecătorească Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile
Reguli noi pentru şoferi: camere de monitorizare, radare fixe şi amenzi mai mari. De când cresc sancţiunile Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
Affogato, cel mai rafinat mod în care italienii își beau cafeaua
Affogato, cel mai rafinat mod în care italienii își beau cafeaua HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Paste amatriciana. Rețeta rapidă a unui preparat clasic italienesc
Paste amatriciana. Rețeta rapidă a unui preparat clasic italienesc Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x