Călin Georgescu a reacționat după capturarea lui Nicolas Maduro. Fostul candidat independent în primul tur anulat al alegerilor prezidențiale din 2024 din țara noastră s-a prezentat la poliție pentru semnarea controlului judiciar în această dimineață.

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost așteptat în această dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar al cărui termen a fost modificat din nou, după ce, inițial, a fost stabilit pentru mâine, 6 ianuarie 2026.

Înainte de a ajunge la secție, el a anunțat că va transmite un mesaj pentru politicieni în contextul impunerii noilor măsuri fiscale, însă, în cele din urmă, acesta a decis să abordeze și subiectul momentului, și anume: capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale în operațiunea forțelor americane care a avut loc în urmă cu doar două zile.

Prima reacție a lui Călin Georgescu după capturarea lui Maduro: „Ce s-a întâmplat în Venezuela...”

Potrivit Adevărul, Călin Georgescu a fost trimis în judecată în urmă cu jumătate de an, fiind acuzat că a promovat în mod public cultul unor persoane vinovate de infracțiuni de genocid, crime de război și crime împotriva umanității.

În același dosar, el este cercetat și pentru promovarea ideilor și doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, atât în cadrul unor interviuri, dar și în cadrul unor postări online realizate în perioada 2020 - mai 2025.

Astăzi, el s-a prezentat din nou la Poliția Buftea, acolo unde simpatizanții săi s-au adunat în fața secției și au început să scandeze „Călin Georgescu este președinte!”, urmând ca fostul candidat independent să facă și câteva declarații după semnarea controlului judiciar.

„Suntem aici, pe 5 ianuarie, în ajunul Bobotezei, și suntem chemați la o întoarcere sinceră către Dumnezeu, către adevăr, către aproapele nostru. Să fie un an curat în sine, autentic în fapte și unul în care iubirea, pacea și armonia să domine felul în care ne purtăm unii cu alții. Adevărul să aducă bucuria acestei sărbători, în special copiilor și, prin puterea lui, să dărâme castelele de nisip construite prin minciună.” a spus acesta potrivit sursei citate anterior, urmând să abordeze imediat și subiectul momentului:

„Pacea nu se construiește și nu se menține prin frică și opresiune. Îmi doresc pacea lui Dumnezeu în inimile românilor, nu o țară umilită prin austeritate nefondată. Anularea alegerilor a fost făcută din frica uriașă de a ascunde jaful comis în ultimii 36 de ani și furtul minților. În urmă cu 6 luni am spus că Statele Unite se vor întoarce la doctrina Monroe, iar exact asta s-a întâmplat în Venezuela. Președintele Trump a demonstrat că nu acceptă furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețelele globaliste. Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară.”

„Vă spun ceva esenţial – anularea alegerilor nu a fost dreptate. A fost frica uriaşă de a nu ieşi la iveală jaful comis în 36 de ani şi furtul minţilor. Şi va ieşi la iveală. Vedeţi, acum şase luni de zile, la o emisiune (…) am spus că Statele Unite ale Americii se vor întoarce la doctrina Monroe. Şi azi se confirmă acest lucru prin documentul de politică externă emis de Casa Albă de curând şi prin ceea ce s-a întâmplat în Venezuela. Pentru că preşedintele Trump, poate nu s-a ştiut asta, este un om de acţiune şi care nu admite furtul de alegeri şi ca o ţară să fie confiscată de mafia şi de reţeaua globalistă”, a mai declarat Călin Georgescu potrivit Hotnews.

El a susținut că acțiunea Statelor Unite ale Americii nu a avut loc doar pe fondul problemei cu substanțele interzise, ci și pe baza unor chestiuni de natură politică, precum furtul alegerilor:

„Sigur că, în plus, Caracas însemna centrul de mafia drogurilor, dar teza principală reprezintă furtul de alegeri şi reţeaua globalistă care a acaparat o ţară. Azi în Venezuela, mâine, poate în Europa de Vest, în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară”.

