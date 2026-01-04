Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a vorbit despre bugetul țării pentru anul 2026, dar și despre reforma administrației locale. Ce a precizat la început de an.

Premierul Ilie Bolojan a făcut o serie de dezvăluiri la început de an prin care a pus pe toată lumea pe gânduri, mai ales că de o bună perioadă de timp trecem prin momente dificile din punct de vedere financiar.

Potrivit prim-ministrului, reforma administrației locale ar urma să fie adoptată de Guvern în decursul lunii ianuarie, iar pe lângă reducerea cheltuielilor aceasta prevede și eficientizarea cheltuielilor de personal.

când ar putea fi adoptat bugetul pentru 2026 și ce a spus acesta despre bugetari!

Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii

Premierul României a explicat într-un interviu acordat pentru un alt post de televiziune faptul că fiecare autoritate locală va putea decide dacă se vor reduce cheltuielile sau dacă se va elimina un anumit număr de posturi ocupate, însă cu o precizare extrem de importantă, și anume că oficialii ar trebui să respecte este o economie la buget de 10%.

„Reforma administraţiei, pe de o parte, prevede întărirea capacităţii administraţiei de a-şi exercita competenţele, de exemplu, să-şi încaseze impozitele, să menţină disciplina în construcţii, prevede măsuri pentru a descentraliza competenţe, transferuri de active, de terenuri, de clădiri, baze sportive către autorităţile locale, dar prevede şi măsuri care să le reducă cheltuielile şi să îi facă mai eficienţi, inclusiv cheltuiele de personal” a precizat acesta, sâmbătă seară, la Digi24, potrivit Antena 3 CNN.

Acesta a mai explicat că aceste cheltuieli „diferă de la o administraţie la alta pentru că propunerea este să se reducă actualele grile cu un procent, în aşa fel încât, per total, să avem o reducere de administraţii de aproximativ 10%”.

„Poate unii se pensionează, de exemplu, poate ai un personal care are sporuri la limita maximă şi vrei să le reduci, dar reducerea de cheltuire în administraţie este necesară pentru că, conform simulărilor care le-am făcut, avem situaţii foarte diferite în care, la acelaşi număr de locuitori într-o comună, avem primării care, după ce s-ar face această reducere de personal, conform unei grile care se stabileşte la nivel naţional, au personal mai mic decât noul nivel. Deci oamenii ăia au avut grijă de fonduri, nu au angajat în exces. Dar avem primării, cu acelaşi număr de locuitori care îi gestionează, al căror personal depăşeşte noua valoare şi atunci, acolo unde au surplus de persoane, este clar că lucrurile nu sunt în regulă” a mai relatat premierul.

Potrivit prim-ministrului, aceasta ar fi singura variantă pe care Guvernul o poate agrea în condițiile în care nu se mai poate lua în calcul creșterea taxelor.

„Este singura formulă pe care o putem pune în practică, în aşa fel încât să nu mai creştem taxe, să nu mai creştem niciun fel de impozite şi dacă facem aceste reduceri şi urmărim politici care să creeze condiţii de dezvoltare, pentru că trebuie să facem şi acest lucru, începând din acest an, atunci suntem în situaţia în care anul trecut, în jumătate de an, am redus deficitul de la 9,4% cât era în 2024 la 8,4% şi deci putem să reducem cu două puncte procentuale, să venim la 6,4% din PIB, maxim ceea ce înseamnă că vom plăti dobânzi nu doar mult mai mici în sumă totală, ci nivelul dobânzilor pe care le va achita România va scădea destul de mult, ceea ce ne va scădea şi mai mult costul cu dobânzile” a declarat el.

Cât despre bugetul pe 2026, oficialul a menționat că ar trebui să înceapă pregătirile în cursul săptămânii care urmează, iar în luna februarie ar trebui să fie gata de adoptat.

El a mai precizat că în ultima ședință care a avut loc înainte de vacanța de sărbători, coaliția de guvernare a ajuns la un numitor comun în privința măsurilor fiscale care vor intra în vigoare începând cu 2026.

Printre acestea se regăsesc inclusiv creșterea salariului minim, dar și tăieri în administrația centrală. Totodată, Executivul a anunțat că se vor reduce cu 10% veniturile parlamentarilor, dar și subvenția pentru partide.

