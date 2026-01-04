Antena Căutare
Home News Politic Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii

Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a vorbit despre bugetul țării pentru anul 2026, dar și despre reforma administrației locale. Ce a precizat la început de an.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 04 Ianuarie 2026, 12:15 | Actualizat Duminica, 04 Ianuarie 2026, 13:09
Galerie
Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. | Hepta

Premierul Ilie Bolojan a făcut o serie de dezvăluiri la început de an prin care a pus pe toată lumea pe gânduri, mai ales că de o bună perioadă de timp trecem prin momente dificile din punct de vedere financiar.

Potrivit prim-ministrului, reforma administrației locale ar urma să fie adoptată de Guvern în decursul lunii ianuarie, iar pe lângă reducerea cheltuielilor aceasta prevede și eficientizarea cheltuielilor de personal.

Citește și: Premierul Ilie Bolojan dezmite zvonurile căsătoriei. Ce spune despre partenera sa, Ioana

Descoperă în rândurile de mai jos când ar putea fi adoptat bugetul pentru 2026 și ce a spus acesta despre bugetari!

Articolul continuă după reclamă

Ilie Bolojan, despre tăierea salariilor și majorarea taxelor în 2026. Ce se întâmplă cu bugetarii

Premierul României a explicat într-un interviu acordat pentru un alt post de televiziune faptul că fiecare autoritate locală va putea decide dacă se vor reduce cheltuielile sau dacă se va elimina un anumit număr de posturi ocupate, însă cu o precizare extrem de importantă, și anume că oficialii ar trebui să respecte este o economie la buget de 10%.

„Reforma administraţiei, pe de o parte, prevede întărirea capacităţii administraţiei de a-şi exercita competenţele, de exemplu, să-şi încaseze impozitele, să menţină disciplina în construcţii, prevede măsuri pentru a descentraliza competenţe, transferuri de active, de terenuri, de clădiri, baze sportive către autorităţile locale, dar prevede şi măsuri care să le reducă cheltuielile şi să îi facă mai eficienţi, inclusiv cheltuiele de personal” a precizat acesta, sâmbătă seară, la Digi24, potrivit Antena 3 CNN.

Citește și: Ce taxe vor crește de la 1 ianuarie 2026. Pentru ce vor plăti românii mai mulți bani

Acesta a mai explicat că aceste cheltuieli „diferă de la o administraţie la alta pentru că propunerea este să se reducă actualele grile cu un procent, în aşa fel încât, per total, să avem o reducere de administraţii de aproximativ 10%”.

„Poate unii se pensionează, de exemplu, poate ai un personal care are sporuri la limita maximă şi vrei să le reduci, dar reducerea de cheltuire în administraţie este necesară pentru că, conform simulărilor care le-am făcut, avem situaţii foarte diferite în care, la acelaşi număr de locuitori într-o comună, avem primării care, după ce s-ar face această reducere de personal, conform unei grile care se stabileşte la nivel naţional, au personal mai mic decât noul nivel. Deci oamenii ăia au avut grijă de fonduri, nu au angajat în exces. Dar avem primării, cu acelaşi număr de locuitori care îi gestionează, al căror personal depăşeşte noua valoare şi atunci, acolo unde au surplus de persoane, este clar că lucrurile nu sunt în regulă” a mai relatat premierul.

Potrivit prim-ministrului, aceasta ar fi singura variantă pe care Guvernul o poate agrea în condițiile în care nu se mai poate lua în calcul creșterea taxelor.

„Este singura formulă pe care o putem pune în practică, în aşa fel încât să nu mai creştem taxe, să nu mai creştem niciun fel de impozite şi dacă facem aceste reduceri şi urmărim politici care să creeze condiţii de dezvoltare, pentru că trebuie să facem şi acest lucru, începând din acest an, atunci suntem în situaţia în care anul trecut, în jumătate de an, am redus deficitul de la 9,4% cât era în 2024 la 8,4% şi deci putem să reducem cu două puncte procentuale, să venim la 6,4% din PIB, maxim ceea ce înseamnă că vom plăti dobânzi nu doar mult mai mici în sumă totală, ci nivelul dobânzilor pe care le va achita România va scădea destul de mult, ceea ce ne va scădea şi mai mult costul cu dobânzile” a declarat el.

Citește și: Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan. Ce a avut de transmis șeful statului la început de an

Cât despre bugetul pe 2026, oficialul a menționat că ar trebui să înceapă pregătirile în cursul săptămânii care urmează, iar în luna februarie ar trebui să fie gata de adoptat.

El a mai precizat că în ultima ședință care a avut loc înainte de vacanța de sărbători, coaliția de guvernare a ajuns la un numitor comun în privința măsurilor fiscale care vor intra în vigoare începând cu 2026.

Printre acestea se regăsesc inclusiv creșterea salariului minim, dar și tăieri în administrația centrală. Totodată, Executivul a anunțat că se vor reduce cu 10% veniturile parlamentarilor, dar și subvenția pentru partide.

Ilie Bolojan
+9
Mai multe fotografii

Citește și: Nicușor Dan spune că se va căsători cu Mirabela Grădinaru în acest mandat. Ce l-a determinat să anunțe

Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan. Ce a avut de transmis șeful statului la început de an...
Înapoi la Homepage
AS.ro Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an! Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, &#8220;aroganţă&#8221; în ultima zi din an!
Observatornews.ro Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume Cum e viaţa în cea mai tânără capitală comunistă din lume
Antena 3 Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți” Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
SpyNews Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile Dieta medicilor coreeni care te ajută să slăbești 13 kilograme într-o lună. Rezultatele vor începe să se vadă după trei zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan. Ce a avut de transmis șeful statului la început de an
Primul mesaj din 2026 al președintelui Nicușor Dan. Ce a avut de transmis șeful statului la început de an
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă
Cum poți începe o dietă mediteraneană: plan simplu pentru o săptămână sănătoasă Catine.ro
Ion Vasile Banu a murit! Veteranul de război a fost singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1 decembrie
Ion Vasile Banu a murit! Veteranul de război a fost singura persoană decorată de președintele Nicușor Dan la 1...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are două fetițe:
Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Celebrul actor a anunțat despărțirea de soția lui, cu care are... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține
Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026. Balanțele au probleme din cauza banilor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea
Satul dispărut care apare doar o dată pe an. Localnicii spun că încă se mai aud pași noaptea Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x