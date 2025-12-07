Antena Căutare
George Simion, imagine rară alături de mama lui, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. Ce mesaj a transmis liderul AUR

În ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei, George Simion le-a transmis un mesaj de mobilizare susținătorilor săi din mediul online, printr-o fotografie în care apare alături de mama lui.

Publicat: Duminica, 07 Decembrie 2025, 16:59 | Actualizat Duminica, 07 Decembrie 2025, 17:00
George Simion le-a transmis un mesaj de mobilizare susținătorilor săi printr-o fotografie în care apare alături de mama lui | Profimedia

George Simion a transmis un mesaj de mobilizare la vot, chiar în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei 2025. Deși partidul pe care îl conduce nu are un cadidat, AUR și-a exprimat susținerea pentru Anca Alexandrescu. Astfel, în timp ce liderul AUR nu a fost surprins pe parcusul zilei la nicio secție de votare din Bucureșit, a avut totuși câteva cuvinte de spun, printr-o postare pe rețelele sociale.

Într-o fotografie rară în care apare alături de mama lui, George Simion îi îndeamnă pe urmăritorii lui să iasă la vot. Mai mult, acesta le „transmite” un mesaj din partea ei internauților.

„Mama m-a rugat să vă transmit: dacă nu ieșim azi la vot nu avem de ce să ieșim la proteste apoi!”, a scris acesta în descrierea imaginii în care apare alături de mama lui și ținând în mână buletinul.

Ulterior, liderul AUR a revenit cu un mesaj video prin care acuză unele televiziuni că fac campanie ilegală, în ziua alegerilor și îi roagă pe susținătorii lui să nu creadă „exit-poll-urile care vin pe surse” pentru că „și unii și alții încearcă să influențeze în utlimul moment rezultatul”.

De asemenea, acesta susține că „e jale” la Buzău, acolo unde Marcel Ciolacu este candidatul PSD la Consiliul Județean.

Cine sunt și cu ce se ocupă părinții lui George Simion

George Simion preciza, în trecut, că a avut o copilărie marcată de lipsuri materiale, însă mama lui a fost cea care a oferit familiei grija și iubirea de care aveau nevoie.

„Mama! Datorită ei am fost un copil fericit, datorită ei sunt un adult împlinit şi un om întreg. Mama a fost printre cei care mi-au insuflat dragostea pentru valorile autentice, pentru patrie și pentru adevăr. Prin fiecare poveste, fiecare sfat, ea a țesut în mine un profund respect pentru istorie și pentru cultura noastră. A fost cea care mi-a arătat că, indiferent de provocări, cu integritate și credință, orice obstacol poate fi depășit”, ar fi spus George Simion pe rețelele de socializare, potrivit Revista Viva.

Tatăl lui George Simion se numește Constantin Simion și a lucrat la Banca Română pentru Dezvoltare. Mama sa este economist de profesie. Familia Simion a locuit inițial în satul Ciușlea, comuna Garoafa, județul Vrancea, iar, ulterior, s-au stabilit la Focșani, unde locuiesc și în prezent, notează Libertatea care citează informațiile disponibile pe Wikipedia.

La un moment dat, vorbind despre familia lui, George Simion dezvăluia că părinții lui s-au cunoscut la ASE, sunt economiști și au „tras din greu să-i crească pe el și sora lui”.

Liderul AUR a povestit că anii 90 au fost foarte grei, cu lipsuri și sacrificii, iar familia a făcut „foamea” pentru a-i oferi lui și surorii sale o șansă la o viață mai bună. În acest fel, liderul AUR a învățat de mic ce înseamnă sacrificiul, lupta pentru dreptate și identitate națională, valori pe care le-a asociat cu orașul natal, Focșani.

„Am o familie care m-a crescut, am o soră, mama și tata au tras din greu ca să ne crească. În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpad, ai mei m-au crescut cum au putut! Ambii părinți sunt economiști, ne-au crescut în București, mama este din Vrancea, tata este din Ialomița.

Ai mei s-au cunoscut când făceau ASE-ul în București. După ce a terminat ASE-ul, acolo unde l-a cunoscut și pe tata, mama a lucrat ca economist, în contabilitate. Am văzut-o cum nu mânca și cum își lua de la gură ca să mă hrănească pe mine și pe sora mea, cum făcea drumuri de kilometri ca să economisească unul sau doi lei. Sper, astăzi, ca eu și sora mea, și nepoții ei, să o facem fericită și mulțumită”, ar fi scris AUR pe site-ul său, citat de aceeași sursă.

