Rezultate exit-poll alegeri Primăria București 2025. Cine este candidatul de pe primul loc

Bucureștenii și-au ales noul primar, după un scrutin cu una dintre cele mai slabe prezențe din istorie. Rezultate exit-poll alegeri Primăria Capitalei, potrivit CURS-Avangarde pentru situaţia votului până la 19:30 sunt următoarele.

Urnele s-au închis la ora 21:00, iar bucureștenii și-au ales noul primar. Potrivit sondajelor, lucrurile erau destul de clare încă de la ora 18:00, cel puţin în privinţa primelor două locuri, înregistrându-se o diferență de 6 procente.

Sondajul realizat de CURS-Avangarde arată că pe primul loc este Ciprian Ciucu, cu 32,7%, urmat de Daniel Băluţă, cu 26,3%. Pe locul al treilea este Anca Alexandrescu, cu 20,2%, urmată de Cătălin Drulă, cu 12,8%, transmite observatornews.ro.

La închiderea urnelor, peste 589.000 de bucureșteni au votat noul primar al Capitalei, față de aproximativ 710.000 la alegerile locale din iunie 2024. Cele mai active sectoare au fost 6 și 1, în timp ce în sectoarele 3 și 5 s-a înregistrat cea mai scăzută prezență la vot.

Află mai multe pe observatornews.ro.