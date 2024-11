Cum arată soția lui Emil Boc, primarul Clujului. Oana a fost fotomodel pentru o zi și a fascinat pe podiumiul de modă

Zilele trecute, soția lui Emil Boc a apărut pe podiumul de modă. Oana Boc a fost fotomodel pentru o zi în cadrul unei prezentări la evenimentul City Fashion Week de la Cluj-Napoca. Iată cum a arătat!

Oana și Emil Boc sunt căsătoriți de trei decenii și au împreună două fete, pe Patricia și Cezara. Soția primarului Clujului a impresionat întotdeauna prin discreție, însă la fiecare apariție publică a primit aprecieri datorită unui look impecabil.

Soția lui Emil Boc, fotomodel pentru o zi

Recent, la Cluj, Oansa Boc a defilat pe catwalk la evenimentul City Fashion Week 2024 din Cluj Napoca. Soția edilului Emil Boc a purtat o rochie neagră, elegantă, pe care a accesorizat-o cu câteva bijuterii și pantofi cu toc.

„Pentru mine este fascinant tot ceea ce ține de creativitatea umană și de categoria estetică a frumosului. La City Fashion Week acestea s-au îmbinat perfect în colecțiile de excepție care au reflectat talentul și profesionalismul creatorilor de modă din România. Am fost onorată că am avut ocazia să prezint creațiile splendide ale designerilor Mia Ardelean și Miha Cirlugea în cadrul proiectului City Women. Mă bucur că am putut să fac parte din acest eveniment deosebit, care evidențiază că, de fapt, creațiile vestimentare spun povestea frumuseții, a eleganței, a rafinamentului. Mulțumesc pentru invitație”, a spus Oana Boc pe Facebook.

Cu ce se ocupă Oana Boc, soția lui Emil Boc

Oana Boc este lector univ. dr. la departamentul de Limba română şi lingvistică generală din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, loc unde a continuat după ce şi-a terminat studiile în 1993.

„În fiecare zi mă întâlnesc cu tineri plini de entuziasm, îndrăgostiţi, pentru care viaţa nu este o rutină, ci o permanentă descoperire a unor întrebări esenţiale, în fiecare zi mă întâlnesc cu căutători de sens, cu exploratori ai unor spaţii ştiinţifice sau ai unor lumi imaginare, astfel încât fiecare zi este o amintire care îmi rămâne întipărită în minte”, spunea Oana Boc în cadrul unui interviu acordat campuscluj.ro, citată de Libertatea.

Pe lângă meseria de profesor, Oana Boc este şi scriitoare, ea având câteva volume de poezii deja publicate, mai transmite sursa citată mai sus.

