Momentul în care Petre Daea a adormit în timpul unei intervenții, în direct, la TV. Reacția Ministrului Agriculturii | VIDEO

Ministrul Petre Daea este cunoscut pentru replicile sale neașteptate care adesea au stârnit amuzamentul. Acum, acesta se pare că a fost protagonistul unui nou moment, mai neobișnuit. Ministrul Agriculturii pare că ar fi adormit chiar în timpul unei intervenții, în direct, la Antena 3, stârnit hohote de râs printre cei aflați în studio, transmite spotmnedia.ro.

Petre Daea a adormit în timpul unui dialog, în direct, la Antena 3

Potrivit sursei menționate antrerior, actualul ministru a fost contactat de regia postului Antena 3 pentru a discuta despre problema fermierilor români în contextul scăderii prețurilor cerealelor în Ucraina, însă până i-a venit rândul să vorbească, el a ațipit.

Totul s-a întâmplat vineri seara, pe data de 13 ianuarie, în timpului emisiunii Decisiv, realizată de Cătălina Porumbel, Gina Vacariu şi Mădălina Mihalache, iar acestea abia și-au putut stăpâni hohotele de râs.

În imaginile ajunse acum virale pe rețelele sociale se poate observa că în timp ce aștepta la telefon semnalul pentru a intra în direct, Petre Daea a dormit. În momentul în care Mădălina Mihalache a i-a adresat întrebarea, chiar de mai mult ori, de la celălalt capăt al firului s-a auzit doar mici sforăituri și un respirat greoi.

În timp ce aceasta și-a păstrat seriozitatea și a încercat să treacă peste momentul incomod, celelelalte colege ale sale au început să zâmbească și greu s-au stăpânit să nu râdă.

Atunci, Mădălina Mihalache a întrerupt convorbirea și a spus că încearcă să stabilească, din nou, conexiunea cu Ministrul Agriculturii.

Prima reacție a lui Petre Daea după ce ar fi adormit în timpul intervenției la Antena 3

Contactat de Libertatea.ro, pentru a discuta zvonurile conform cărora l-a furat somnul în timp ce aștepta să ia cuvântul în timpul emisiunii Decisiv, acesta a avut un răspuns vehement.

El a spus că nu doarme nici noaptea, mai ales în timpul unei emisiunii și a adăugat că, cel mai probabil, realizatorii au contactat pe altcineva în locul lui.

„Ei vor să facă rating și pe somn. Și pe sforăit. Eu nu dorm nici noaptea, darămite ziua. Cum să adorm? Cine știe unde or fi dat ei telefon? Ei vor să facă rating pe sforăit? Să caute sforăitul atunci. Nu merită să comentez așa ceva. Este dincolo de imaginația mea” a fost prima reacție a lui Petre Daea, potrivit sursei menționate mai sus.

Eu știu că m-au sunat și am răspuns la telefon. Habar nu am, nici nu îmi dau seama ce a fost acolo. Eram în mașină, veneam de la Neamț, eram în spate. În momentul în care m-au sunat la telefon, am răspuns și am intrat în direct. Pur și simplu. Cine știe pe cine or fi sunat ei? O fi sforăit vreunul de la ei, de acolo, din legătura lor, nici nu pot să îmi dau seama”, a mai adăugat ministrul.

„Cum să sforăi, domne? Eu nu dorm nici noaptea. Eu nu dorm nici noaptea, cum să sforăi în amiaza mare?”, a mai ținut să precizeze politicianul, în vârstă de 73 de ani.

