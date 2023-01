Răspunsul lui Petre Daea după ce a fost acuzat că face balet în lanul de porumb. Ce replică în stilul caracteristic a dat

Petre Daea a avut o intervenție telefonică la postul Antena 3 CNN, unde a răspuns acuzațiilor conform cărora face balet în lanul de porumb.

În stilul caracteristic, acesta a glumit și a spus că face tot timpul balet cu mintea: „Tot timpul fac balet cu mintea. Să ştiţi că fac balet cu mintea tot timpul pentru că o am la mine. Nu obosesc”.

„Eu sunt ca panoul fotovoltaic. Mă încarc dacă e soare, iar noaptea am energie de peste zi. Aşa că nu stau deloc. Funcţionez tot timpul cu gândul că îmi fac datoria faţă de misiunea pe care mi-au încredinţat-o, prin decizie politică, prin decizie administrativă, prin orice. În momentul când te-ai aşezat pe scaunul răspunderii ministeriale să ştii că eşti responsabil pentru tot, iar tu eşti primul lucrător în minister şi nu altceva”, a conchis Petre Daea.

Pe lângă acest subiect, Petre Dea a fost întrebat ce preferă să mănânce de sărbători cu familia și s-a lăudat cu calitățile sale în bucătărie.

„Ce fac românii. Preferinţele mele sunt legate de ce fac aceşti români minunaţi, indiferent unde mă aflu. Dacă faci o sarma, mâncăm o sarma. Dacă faci o răcitură, mâncăm o răcitură. Dacă este o carne pe gratăr, dacă este una la ceaun, mâncăm. Cum să nu mănânci?”, a explicat ministrul Agriculturii.

Petre Daea a precizat că ştie să gătească, însă nu are timp.

„Ştiu să gătesc, dar nu am timp. Eu de toate fac pentru că am învăţat de la muma. Mă lăsa acasăsă nu mor de foame. Găseam şi lemne să aprind focul, scoteam şi apa din fântână să fac mămăliga, găseam şi făina să o învârtesc, găseam şi lingura de lemn să nu se prindă şi ştiam să fac. Singur te învaţă. Te învaţă nevoia şi te învaţă dorinţa de a trăi şi a fi bine. Eu am avut şi nevoie pentru că eram copil sărac. Am avurt şi dorinţa de a fi bine, am avut şi plăcerea de a face, am avut şi dragoste de fraţi, dragoste faţă de părinţi, într-un cuvânt am făcut ceea ce trebuia şi sunt foarte, foarte mulţumit”, a povestit ministrul.

TOP cele mai amuzante perle ale lui Petre Daea

Nu o dată Petre Daea a ajuns în atenția tuturor după ce a făcut afirmații inedite. Acesta a propus ca oaia să fie simbol național și i-a dedicat cuvinte deosebite, dar nu s-a oprit aici. Iată care sunt replicile cu care a uimit publicul:

"Au stat în solarii cu foc, cu haine suplimentare peste ei, îmbrăcându-se suplimentar, îmbrăcându-se cu haine mai groase pe ei, cu mâinile. Legumele nu se fac decât în genunchi"

"Eu nu sunt producător de vorbe, eu sunt producător de fapte"

"Într-un nod îngust nu poate să intre toată apa din Prut și atunci vor rămâne doar situațiile neclare"

"Sunt 12 milioane de oi. Au trei kilograme oaia. O plapumă cât ar fi? Trei kilograme. Ar fi 12 milioane de plăpumi în România pentru săracii ăștia"

"O să mergeți cu mine când vreți ca să vă arăt în intimitatea cunoașterii cum se poate determina o producție de grâu văzând doar frunzele. Eu știu unde se caută spicul".

„Saliva nu porneşte de la directivă. Saliva porneşte de la gust. Dacă aveţi gust şi vă salivează, dacă salivaţi pentru gândac, îl mâncaţi. Nu vă opreşte nimeni”, a completat Petre Daea.

