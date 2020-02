Rareș Bogdan: "Gabriela Firea trebuie îndepărtată cu orice preț de la Primăria Capitalei"

Europarlamentarul Rareş Bogdan a anunţat că va candida la Primăria Bucureștiului dacă îi va cere partidul.

”Eu voi fi întotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere. Nu pot să mă opun deciziei partidului”, a spus europarlamentarul liberal la Realitatea Plus.

Europarlamentarul consideră PNL a detronat USR în Bucureşti, iar Dreapta politică trebuie să dea primarul Capitalei în 2020.

„Din păcate, alegem primarii într-un singur tur. PNL nu are cum să nu aibă candidat propriu la Primăria Capitalei. Ca să candideze Nicusor Dan la Primărie din partea PNL, va trebui în primul rând să intre în partid. Dar asta nu înseamna că îl face automat candidatul PNL la primărie. PNL are azi în Capitală între 30-34%. Astăzi, primul partid din București nu mai este USR, ci PNL. Vom sta de vorbă cu toți: PMP, USR, PLUS, cu ALDE, cu toți cei care își asumă valorile Dreptei. Gabriela Firea trebuie îndepărtată cu orice preț de la Primăria Capitalei, Dreapta trebuie să dea primarul Capitalei”, a subliniat Rareş Bogdan, conform realitatea.net.

Pe listă PNL pentru a intra în cursa pentru Primăria Capitalei se aflau: Ciprian Ciucu, preşedintele PNL Sector 6 şi fost consilier general la Primăria Capitalei, liderul PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, europarlamentarul Rareş Bogdan, dar şi şeful Cancelariei premierului Ludovic Orban, Ionel Dancă, conform Libertatea.