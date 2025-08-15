Antena Căutare
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska! Ce spune liderul SUA despre negocierile pentru Ucraina: „Nu se va pune cu mine!"

Donald Trump dă asigurări joi că Vladimir Putin ”nu se va pune cu mine” vineri, în Alaska, şi repetă că obiectivul său este să-l implice pe Volodimir Zelenski, dacă este posibil ”foarte rapid” în viitoare negocieri de pace.

Publicat: Vineri, 15 August 2025, 11:23 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 16:02
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska! Ce spune liderul SUA despre negocierile pentru Ucraina: „Nu se va pune cu mine!"

Odată cu apropierea acestui summit, Ucraina este supusă unor presiuni militare tot mai puternice, şi a ordonat joi noi evacuări ale unor familii într-o zonă în regiunea Doneţk (est), în care armata rusă a înaintat rapid în ultimele zile.

Trump și Putin se întâlnesc în Alaska! Ce spune liderul SUA despre negocierile pentru Ucraina: „Nu se va pune cu mine!”

”Dacă nu eram eu preşedinte, (Putin) ar fi vrut să ia toată Ucraina. Dar sunt preşedinte şi nu se va pune cu mine”, a declarat preşedintele american într-o discuţie cu presa, joi, la Casa Albă, cu o zi înainte de întâlnirea sa tête-à-tête cu Vladimir Putin, potrivit news.ro.

”Voi şti din primele două, trei, patru sau cinci minute dacă va fi o reuniune bună sau o reuniune proastă”, a declarat miliardarul republican.

”Dacă este o reuniune proastă, se va termina foarte rapid, iar dacă este o reuniune bună vom avea pacea (în Ucraina) într-un viitor apropiat”, a dat asigurări Donald Trump, care se visează viitorul laureat al Premiului Nobel al Păcii.

”Această reuniune va deschide calea alteia”, cu preşedintele ucrainean, declara el cu câteva ore mai înainte la postul de radio Fox News.

Kievul şi europenii se tem că Donald Trump şi Vladimir Putin, în absenţa lui Volodimir Zelenski, ar putea redesena vineri harta Ucainei.

”Nu vreau să folosesc termenul «să-şi împartă lucrurile», dar, într-un fel, acesta nu este un termen rău. Sa va da şi se va lua în ceea ce priveşte frontierele, teritoriile”, a declarat Donald Trump la Fox News Radio.

”Ne gândim la trei locuri diiferite şi la posibilitatea, pentru că ar fi de departe cel mai uşor, să rămânem în Alaska”, într-un viitor summit tripartit, potrivit preşedintelui american.

Vladimir Putin a salutat joi ”eforturile destul de energetice şi sincere” ale Statelor Unite ”de a pune capăt ostilităţilor, de ieşire din criză şi ajungere la acorduri care să satisfacă toate părţile implicate”.

Preşedintele ucrainean nu a fost invitat la această întrevedere între doi lideri uniţi de o relaţie foarte aparte, alternând accese de tensiune şi apropieri spectaculoase.

Volodimir Zelenski a fost,, în schimb, primit în mod călduros, joi, la Londra, de către premierul britanic Keir Starmer.

Liderii europeni fac bloc în jurul său şi încearcă să-l influenţeze pe imprevizibilul Donald Trump.

Discuţia sa cu Vladimir Putin la baza Elmendorf-Richardson se va desfăşura cu ajutorul interpreţilor, a anunţat un consilier diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov.

El a dat asigurări că ”cooperarea bilaterală” va fi de asemenea abordată. Donald Trump, un fost promotor imobiliar, laudă adesea potenţialul economic al unei normalizări a relaţiei cu Rusia.

Reuniunea urmează să înceapă vineri, către ora 19.30 GMT (22.30, ora României), a anunţat Kremlinul.

Preşedinţii rus şi american vor susţine apoi o conferinţă de presă comună, prima de la apariţia lor comună în faţa camerelor, în 2018, la Helsinki, rămasă în amintire ca o bună înţelegere manifestată de către cei doi lideri.

Trupele ucrainene, mai puţin numeroase, înfruntă o înaintare rapidă a armatei ruse pe front, în regiunea Doneţk (est), unde Moscova a revendicat joi cucerirea a încă două sate.

Ucraina a tras zeci de drone, în noaptea de miercuri spre joi, a incendiat o rafinărie şi a rănit trei persoane în apropierea oraşului rus Volgograd (sud), potrivit unor conducători locali.

Poziţiile oficiale ale celor doi beligeranţi sunt în continuare ireconciliabile.

Rusia cere ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni pe care le-a ocupat în mod parţial - Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson -, plus Crimeea pe care a anexat-o în 2014 şi să renunţe la livrări de armament şi la orice aderare la NATO.

Kievul respinge aceste cereri drept inacceptabile.

În trei runde de negocieri care au avut loc din primăvară încoace, ultima la Istanbul în iulie, Rusia şi Ucraina au reuşit să se înţeleagă doar asupra unor schimburi de prizonieri de război.

În acest cadru, Kievul şi Moscova au anunţat joi că au făcut un schimb de câte 84 de prizonieri.

