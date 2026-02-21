Președintele Nicușor Dan a publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale lista cu cadouri primite în cursul anului trecut.

Ce cadouri a primit Nicușor Dan de când a ajuns președinte. Cel mai scump este o fotografie cu autograf de la regele Charles

Nicușor Dan a primit 40 de cadouri de protocol, de la înalți oficiali de stat, regi sau universități, evaluate la 50.281 de lei, adică aproximativ 10.000 de euro. Lista acestora a fost publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale, potrivit Revista Viva.

Cele mai scumpe cadouri pe care le-a primit Nicușor Dan

Potrivit datelor publicate de Administrația Prezidențială, cel mai scump cadou primit este o fotografie cu autograf de la Regele Charles, în valoare de 17.334 de lei.

„Fotografia este înrămată cu dimensiuni 36cm x 26,5 cm, de culoare vișinie, din piele Ettinger, cu sticlă și paspartu. Are autografe de la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea și de la Regina Camilla”, a precizat Administrația Prezidențială, potrivit sursei citate mai sus.

Al doilea cel mai scump obiect primit de Nicuşor Dan este un tablou HUNGBAE, realizat din material de mătase brodată, cu simbol tradiţional „Royal”, folosit în dinastia Chosun. Dimensiunile acestuia sunt de 18,5 cm x 19 cm, iar valoarea sa este estimată la 950 de euro.

Pe locul al treilea în lista celor mai valoroase cadouri se află un roller „Line D Paris Blue Medium” marca S.T. Dupont, gravat cu adresa magazinului emblematic din Paris al producătorului: 10 rue de la Paix. Potrivit descrierii, este un instrument de scris de tip roller, cu capac, culoare albastră, finisaje argintii din paladiu şi lac natural, cu dimensiuni de 139 mm x 13,6 mm, mai notează Revista Viva.

Rollerul a venit cu o plăcuţă care poartă inscripția „Aleea Nicolae Titulescu” din Paris, realizată din tablă de culoare verde cu scris alb, având dimensiunile 60 cm x 24,5 cm. Valoarea totală a acestor două obiecte a fost estimată la 650 de euro.

De asemenea, în inventar mai apar diverse tablouri, un set de porţelan „GMUNDNER KERAMIKA” format din patru căni pentru ceai şi patru farfurioare decorate cu reni roşii şi verzi.

De când a ajuns președintele României, Nicușor Dan a mai primit un obiect bisericesc cu însemnele Patriarhului Ecumenic care se poate purta la gât, un platou din argint 925 cu Fecioara Maria şi Pruncul Isus (diametru de 38 cm).

Nicușor Dan a mai primit în dar un set de butoni cu însemne bisericeşti, un bibelou din porţelan alb reprezentând un lup în şezut, dar şi un cub transparent cu sigla Nuclearelectrica şi reprezentarea celor patru reactoare de la Cernavodă.

Ce cărți a primit cadou Nicușor Dan

Preşedintele României a primit mai multe cărţi, printre care:

„The Persian -English Golestan of Saadii”, o traducere bilingvă a operei clasice persane „Gulistan” (Grădina de trandafiri), cu copertă din piele şi cutie de lemn îmbrăcată în piele maro;

„Ionesco Eugen. Theatre Complet” – ediţie de referinţă a operei complete a dramaturgului Eugen Ionesco, publicată în colecţia Bibliotheque de la Pleiade a Editurii Gallimard, cu 1951 de pagini, îngrijită de Emmanuel Jacquart;

„Cent Mille Milliards de Poemes” de Raymond Queneau.

Toate bunurile primite sunt în patrimoniul Administrației Prezidențiale. Cadourile evaluate cel mai ieftin au venit din Republica Moldova, fiind reprezentate de o gravură cu parlamentul de la Chișinău, o emblemă din Strășeni și trei tablouri, toate în valoare de aproximativ 250 de lei, potrivit Revista Viva.